De iPhone Duo heeft een scherm aan de buitenkant én een opvouwbaar scherm aan de binnenkant. We zetten de schermfuncties en mogelijkheden op een rij.

Even een berichtje beantwoorden met je iPhone dichtgeklapt, of hem juist openvouwen voor meer overzicht: bij de iPhone Duo bepaalt de manier waarop je hem gebruikt hoeveel schermruimte je hebt. Maar er komt meer bij kijken dan alleen een groter beeld. We nemen beide schermen onder de loep en leggen uit wat je eraan hebt in het dagelijks gebruik.

Buitenscherm: compact voor alledaagse taken

Je hoeft de iPhone Duo niet voor alles open te klappen. Even een bericht beantwoorden, je route bekijken of door je favoriete apps scrollen kan gewoon op het 5,4-inch OLED-buitenscherm met een scherpte van 460 pixels per ich. Dankzij ProMotion past de verversingssnelheid zich automatisch aan tot maximaal 120 Hz, zodat scrollen en animaties soepel ogen.

Ondanks de kleinere schermdiagonaal biedt het buitenscherm volgens Apple ongeveer 90% van het schermoppervlak van de iPhone 18 Pro. Dat komt door de bredere beeldverhouding: alleen het aantal inches vertelt dus niet het hele verhaal. Je kunt het formaat een beetje vergelijken met dat van een paspoort.

Ceramic Shield 2 beschermt het buitenscherm en is volgens Apple tot drie keer krasbestendiger dan de vorige generatie Ceramic Shield. Ook ondersteunt het scherm Always-on en haalt het buiten een piekhelderheid van 3000 nits, wat helpt bij de afleesbaarheid in fel zonlicht. Later in 2026 volgt ondersteuning voor de Apple Pencil met usb-c, waarmee je ook op het buitenscherm kunt tekenen en aantekeningen kunt maken.

Het binnenscherm: groter dan groot

Klap je de iPhone Duo open, dan maakt het compacte buitenscherm plaats voor een 7,6-inch OLED-scherm met 430 pixels per inch. Dat is iets minder dan het buitenscherm, maar dat zul je in de praktijk niet kunnen zien. Volgens Apple biedt dit scherm 50% meer beeldoppervlak dan dat van de iPhone 18 Pro Max.

Net als het buitenscherm beschikt het binnenscherm over ProMotion, Always-on en een piekhelderheid van 3000 nits voor gebruik buiten. De groothoek-OLED-techniek zorgt ervoor dat het beeld ook vanuit verschillende hoeken goed zichtbaar blijft. Daarnaast heeft het binnenscherm een matte nanotextuurlaag die spiegelingen vermindert en de vouw minder zichtbaar moet maken. Deze features zijn ook wel nodig, want met zo’n vouwbaar scherm is het niet vanzelfsprekend dat je altijd in een rechte lijn ernaartoe kijkt.

Ook onder die toplaag zit de nodige techniek. Het scherm bestaat uit tien ultradunne lagen die bij het open- en dichtklappen over elkaar kunnen schuiven. Dat vermindert de spanning op het scherm en maakt de bekende vouwlijn minder snel zichtbaar. Ook zorgen een krasbestendige coating en een titanium plaat aan de onderkant voor extra bescherming en stevigheid.

Zo schuiven de lagen van de iPhone Duo over elkaar heen

De FaceTime-camera zit onder het scherm verborgen en komt alleen tevoorschijn wanneer je hem gebruikt. Zo zit er tijdens het kijken van een film of het spelen van een game geen camera-uitsparing in de weg. Hoe goed de kwaliteit van de camera is, moet nog blijken. Later in 2026 kun je ook op het binnenscherm aan de slag met de Apple Pencil met usb-c, bijvoorbeeld om te tekenen of aantekeningen te maken.

Zo gebruiken apps extra schermruimte

De twee schermen op de iPhone Duo ontgrendelen een heel scala aan mogelijkheden. Zo geeft het grotere binnenscherm je niet alleen meer kijkruimte, maar maakt het ook makkelijker om meerdere dingen tegelijk te doen. Met Split View gebruik je in liggende stand twee apps naast elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld een website bekijken terwijl je aantekeningen maakt. Houd je de iPhone Duo rechtop, dan heb je meer ruimte voor websites en een groter toetsenbord. Ook kun je bovenaan een video vastzetten terwijl je in een andere app bezig bent.

Je hoeft de iPhone Duo bovendien niet helemaal open te klappen. Zet je hem halfopen neer als een kleine laptop, dan kijk je op het bovenste schermdeel naar een serie of workout, terwijl de bedieningsknoppen onderaan verschijnen. In de StandBy-modus gebruik je het neergezette toestel bijvoorbeeld als klok, fotolijst of overzicht van je widgets.

Ook het buitenscherm krijgt een extra rol. Met Blikvanger (Duo Preview) ziet degene die je fotografeert daarop de cameravoorvertoning. Zo kan diegene zelf meekijken of iedereen goed in beeld staat. Later in 2026 volgt bovendien ondersteuning voor de Apple Pencil met usb-c op beide schermen. Vooral het grotere binnenscherm biedt dan de ruimte om te schetsen, aantekeningen te maken en documenten van opmerkingen te voorzien.