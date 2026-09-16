De iPhone Duo is niet zomaar een iPhone die je kunt openvouwen. Van twee schermen en slimme multitasking tot bijzondere camerafuncties: dit zijn de belangrijkste functies.

Met de iPhone Duo brengt Apple voor het eerst een opvouwbare iPhone uit. Dichtgeklapt gebruik je hem als een compacte smartphone, maar zodra je het toestel openvouwt, krijg je een groot scherm met veel meer mogelijkheden. Apple maakt daar optimaal gebruik van met aangepaste apps, slimme multitasking en camerafuncties die profiteren van de twee displays. In dit artikel zetten we de belangrijkste functies van de iPhone Duo voor je op een rij.

#1 Opvouwbaar scherm

We vallen meteen met de deur in huis: het opvouwbare ontwerp van de iPhone Duo. Met dit toestel begeeft Apple zich voor het eerst op de markt voor foldables. De iPhone Duo heeft twee schermen, zodat je hem zowel open- als dichtgevouwen kunt gebruiken.

Aan de buitenkant zit een 5,4-inch Super Retina XDR-display. Klap je de iPhone Duo open, dan krijg je een groter Super Retina XDR-display van 7,6-inch tot je beschikking. Dit vouwbare OLED-scherm heeft nanotextuur om reflecties te verminderen. Dankzij groothoek-OLED blijft het binnenscherm bovendien vanuit verschillende hoeken goed afleesbaar.

Beide schermen beschikken over een Dynamic Island en ondersteunen een always-onweergave. Dankzij ProMotion wordt de verversingssnelheid automatisch aangepast tot maximaal 120 Hz. De FaceTime-camera van het binnendisplay zit onder het scherm verwerkt, waardoor deze minder nadrukkelijk aanwezig is wanneer je hem niet gebruikt.

#2 Gebruiken in verschillende modi

Doordat je de iPhone Duo kunt dichtvouwen, ontstaan er allerlei nieuwe manieren om het toestel te gebruiken. Zo werkt de vernieuwde Stand-by modus voortaan ook als de iPhone niet wordt opgeladen. Zet het toestel op zijn kant neer en je ziet bijvoorbeeld een klok, kalender, fotolijstje, het weer of je favoriete widgets.

Ook voor entertainment komt het opvouwbare ontwerp van pas. Zet de iPhone Duo opengeklapt neer en je kunt handsfree een film of serie op het buitenscherm bekijken. Vouw je hem open als een kleine laptop, dan plaats je het scherm eenvoudig in de ideale kijkhoek. Deze stand is bovendien handig voor work-outs en FaceTime-gesprekken.

Op je nachtkastje bewijst de iPhone Duo ook zijn nut. Je kunt hem als wekker gebruiken, waarbij het scherm oplicht zodra het alarm afgaat. Het binnenscherm krijgt daarbij een warme oranje gloed om je op een rustigere manier wakker te maken.

Zo gebruik je je iPhone Duo als wekker

#3 Aangepaste apps voor het grote scherm

Naast de verschillende standen waarin je de iPhone Duo kunt gebruiken, heeft Apple ook iOS en de bijbehorende apps aangepast aan het grotere binnenscherm. Zo staat het Dock standaard aan de rechterkant, zodat je er als (rechtshandige) gebruiker gemakkelijk met je duim bij kunt.

De indeling van apps is ook aangepast. Actieknoppen die op traditionele iPhones bovenaan staan, vind je op de iPhone Duo vaker aan de zijkant. Daardoor blijven ze binnen handbereik en kun je het grote scherm gemakkelijker met één hand bedienen. Om ruimte te besparen zijn de batterijstatus, wifi en signaalsterkte samengevoegd in één overzichtelijk statusicoon.

Slack maakt gebruik van het grote scherm van de iPhone Duo

#4 Ondersteuning voor Apple Pencil

Waar ondersteuning voor een stylus op de iPhone jarenlang ondenkbaar leek, komt daar later in 2026 verandering in. De iPhone Duo krijgt dan ondersteuning voor de Apple Pencil (usb‑c), waarmee je op het grote scherm makkelijk kunt tekenen, schrijven en nauwkeuriger kunt navigeren.

Andere Apple Pencil-modellen werken niet met de iPhone Duo. Het toestel heeft namelijk geen magnetische aansluiting om een Apple Pencil te koppelen en op te laden, zoals sommige iPads die wel hebben. De Apple Pencil (USB‑C) laad je daarom afzonderlijk op via een usb‑c-kabel.

#4 A20 Pro-chip biedt meer kracht

Onder de motorkap behoort de iPhone Duo tot de krachtigste iPhones. Het toestel wordt aangedreven door de A20 Pro-chip, Apple’s eerste iPhone-chip die met een 2-nanometerproces is gemaakt. De 6-core CPU bestaat uit twee supercores en vier efficiency-cores en is tot 20 procent sneller dan die van de A19 Pro. Daarnaast biedt de chip tot 50 procent meer geheugenbandbreedte.

De 7-core GPU beschikt over Neural Accelerators en ondersteunt hardwareversnelde ray tracing. Samen met de dubbele 16-core Neural Engine zorgt dit voor betere prestaties tijdens grafisch zware games, Apple Intelligence en het gebruik van meerdere apps naast elkaar.

Om al die rekenkracht koel te houden beschikt de iPhone Duo over een dampkamer. Die voert de warmte beter af, zodat de chip ook bij langdurig intensief gebruik op hoog niveau kan blijven presteren.

#5 N1-chip en C2-modem

Naast de krachtige A20 Pro-chip bevat de iPhone Duo ook Apple’s N1-chip voor draadloze verbindingen. Deze chip maakt ondersteuning voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread mogelijk. Daarnaast is de tweede generatie Ultra Wideband-chip aanwezig, waarmee je geschikte apparaten en accessoires nauwkeurig kunt terugvinden via Zoek Mijn.

Voor mobiele data gebruikt de iPhone Duo Apple’s nieuwe C2-modem. Dit modem zorgt voor een betrouwbare 5G-verbinding en springt tegelijkertijd efficiënter om met energie. Samen helpen de N1-chip en het C2-modem zo om het energieverbruik van alle draadloze verbindingen te beperken.

#6 Camera’s: binnen, buiten en dubbel

De iPhone Duo heeft een 48-megapixel Dual Fusion-camerasysteem, bestaande uit een hoofdcamera en een ultragroothoekcamera. Daarmee fotografeer je van 0,5x tot 2x met optische kwaliteit en tot 10x digitale zoom. De ultragroothoekcamera is bovendien geschikt voor macrofotografie.

Bij het buitenscherm zit een 12-megapixel Center Stage-camera, terwijl de FaceTime-camera bij het binnenscherm onder het display is weggewerkt. Daarmee kun je de iPhone Duo in verschillende standen gebruiken voor selfies en videogesprekken. Op videogebied zijn er genoeg mogelijkheden, waaronder filmen in 4K Dolby Vision, de Filmmodus, Actiemodus en Dual Capture. In ons uitgebreide artikel over de camera van de iPhone Duo lees je alles over de beeldkwaliteit en mogelijkheden.

Bekijk ook Binnen, buiten én dubbel tegelijk: zo werken de camera’s van de iPhone Duo De iPhone Duo heeft verspreid over het toestel vier camera’s. Deze zijn te vinden op de voor-, achter- en binnenkant. Een aantal daarvan vinden we op een onverwachte plek.

#7 Aparte camerafuncties met het buitenscherm

Het buitenscherm wordt niet alleen gebruikt voor selfies en videogesprekken, maar werkt ook samen met de camera’s aan de achterkant. Apple heeft hiervoor verschillende functies toegevoegd. Met Duo Preview zien de mensen die je fotografeert bijvoorbeeld live hoe ze in beeld staan. Zo kunnen ze zelf hun houding of positie aanpassen voordat je de foto maakt.

Blikvanger toont een grappige animatie op het buitenscherm om de aandacht van kinderen naar de camera te trekken. Slimme Foto herkent wanneer iedereen klaarstaat en maakt vervolgens automatisch een foto. Bij videogesprekken komt het tweede scherm nog meer van pas. Dankzij Duo FaceTime kunnen mensen naast je via het buitenscherm aan het gesprek deelnemen, terwijl jij de andere deelnemers op het binnenscherm ziet.

Met Blikvanger krijg je animaties om de aandacht te trekken

#8 Lange batterijduur batterijen

Een opvouwbare iPhone vraagt om een andere indeling van de onderdelen en verbruikt veel meer stroom. Daarom heeft Apple in beide helften van de iPhone Duo een batterij geplaatst. iOS behandelt deze twee lithium-ionbatterijen als één geheel, waardoor je een lange accuduur bij de iPhone Duo krijgt.

De batterijduur hangt af van het scherm dat je gebruikt. Met het compacte buitenscherm kun je tot 44 uur video’s afspelen of 37 uur video’s streamen. Gebruik je het grotere binnenscherm, dan loopt dit terug tot respectievelijk 31 en 26 uur. Logisch, want het 7,6-inch display vraagt meer energie. Bij normaal gebruik houdt de iPhone Duo het volgens Apple tot 24 uur vol.

Opladen kan met een kabel of draadloos. Met een usb‑c-adapter van minimaal 60W laad je de batterij in ongeveer twintig minuten tot 50 procent op. Via MagSafe of Qi2 kan de iPhone Duo draadloos opladen met maximaal 25W. Gebruik je een geschikte MagSafe-oplader en een adapter van minimaal 35W, dan is de batterij in ongeveer dertig minuten voor de helft gevuld.

#9 Touch ID is terug van weggeweest

Na jaren waarin Face ID de standaard was op nieuwe iPhones, haalt Apple voor de iPhone Duo Touch ID weer van stal. De vingerafdrukscanner zit verwerkt in de zijknop, zodat je het toestel zowel open- als dichtgevouwen gemakkelijk kunt ontgrendelen. Je gebruikt Touch ID ook om aankopen goed te keuren, in te loggen bij apps en met Apple Pay te betalen.

Omdat je de iPhone Duo in allerlei standen en oriëntaties kunt gebruiken, kun je net als op de iPad meerdere vingers registreren. Zo heb je altijd een geschikte vinger binnen handbereik, hoe je het toestel ook vasthoudt.

#10 Stevigheid en waterbestendigheid

Bij een dunne, opvouwbare iPhone is stevigheid extra belangrijk. Daarom zijn het frame en de behuizing van het scharnier gemaakt van sterk Grade 5-titanium. Het buitenscherm wordt beschermd door Ceramic Shield 2, terwijl Apple aan de achterkant de eerste generatie Ceramic Shield gebruikt. Het flexibele binnenscherm heeft bovendien een krasbestendige coating.

Ondanks het opvouwbare ontwerp is de iPhone Duo volgens Apple IP68-gecertificeerd. Hierdoor is het toestel bestand tegen onderdompeling tot zes meter diep gedurende maximaal dertig minuten. Dat betekent niet dat je ermee moet gaan zwemmen: de waterbestendigheid kan door slijtage afnemen en waterschade valt doorgaans niet onder de garantie.

#11 Met cameraregelaar, zonder actieknop

De iPhone Duo beschikt over een Cameraregelaar, waarmee je snel de Camera-app opent en foto’s maakt. Je kunt er bovendien verschillende camera-instellingen mee aanpassen, waaronder de belichting, diepte, zoom, camera, fotografische stijl en tint. Vooral wanneer je de iPhone Duo opengeklapt gebruikt, komt deze fysieke bediening goed van pas.

Een actieknop ontbreekt daarentegen. Functies die je op andere recente iPhones aan deze knop kunt koppelen, moet je op de iPhone Duo daarom openen via bijvoorbeeld het Bedieningspaneel, het toegangsscherm of een andere snelkoppeling.

Bekijk ook Zo haal je alles uit de Cameraregelaar op je iPhone De iPhone 16 en nieuwer hebben een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie en nieuwer. Maar wat kun je ermee?

#12 E-sim only

Net als de iPhone Air heeft de iPhone Duo nergens ter wereld een fysieke simkaarthouder en werkt het toestel uitsluitend met eSIM. Door de simkaarthouder weg te laten, bespaart Apple ruimte die onder meer wordt benut voor het dubbele batterijsysteem.

Je kunt twee eSIMs tegelijkertijd actief hebben en daarnaast acht of meer eSIMs op het toestel bewaren. Dat is bijvoorbeeld handig als je privé en zakelijk verschillende nummers gebruikt of regelmatig naar het buitenland reist.

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#13 MagSafe is ook weer aanwezig

Ondanks het opvouwbare en dunne ontwerp beschikt de iPhone Duo gewoon over MagSafe. Het ingebouwde magneetsysteem en de uitlijnmagneet zorgen ervoor dat geschikte opladers en accessoires automatisch op de juiste plek vastklikken. Met NFC kan de iPhone bovendien herkennen welk accessoire je bevestigt.

Draadloos opladen kan zowel via MagSafe als Qi2 met maximaal 25 watt. Je kunt daardoor naast Apple’s eigen MagSafe-accessoires ook geschikte Qi2-opladers en accessoires gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een (compacte) magnetische kaarthouder, powerbank of telefoonhouder.

De iPhone Duo verschijnt in oktober in de winkels. Wil je de eerste opvouwbare iPhone als eerste in huis halen? Bekijk hier welke aanbieders meedoen aan de pre-order: