Met Apple Silicon kun je op de Mac apps installeren die eigenlijk voor de iPhone en/of iPad gemaakt zijn. Deze apps zijn niet geoptimaliseerd voor de Mac, maar kunnen toch handig zijn om te installeren. Alleen dat laatste werkt nu dus niet. Ook een update downloaden gaat niet meer. Je kunt proberen een nieuwe app of een update te downloaden in de Mac App Store, maar er gebeurt verder niets.

Op de iCulture-redactie ondervinden we ook dit probleem op zowel macOS 26.6.1 als macOS 26.6.2. Wanneer je een nieuwe app of een update wil installeren, kun je op Download of het wolkje klikken en eventueel je aankoop bevestigen. De app verschijnt vervolgens in je aankopen, maar wordt niet gedownload.

Wat er precies loos is bij Apple, blijft gissen. De foutmeldingen in de macOS-logs duiden op een serverfout, maar dat is geen definitieve conclusie. Er is nog geen officieel statement of een oplossing, al geeft een gebruiker op Reddit aan dat Apple Support zegt bekend te zijn met het probleem. Wel weten we dat dit niet aan de apps zelf ligt en dat de ontwikkelaar van een app hier dus realistisch gezien niets aan kan doen. Het enige wat zou werken, is als de app ook echt een Mac-versie zou krijgen, maar dat is niet realistisch.

Vooralsnog is er dus niets wat je kunt doen, behalve wachten tot Apple dit probleem oplost. Hiervoor is vermoedelijk geen hele macOS-update nodig, omdat het probleem hoogstwaarschijnlijk op afstand kan worden opgelost.

Bekijk ook Zo installeer je iPhone en iPad-apps op een Mac met Apple Silicon-chip Je kunt op Apple Silicon Macs ook apps installeren die eigenlijk voor de iPhone of iPad zijn bedoeld. Ontdek hier hoe je kunt vinden en installeren. Er zijn ook wat beperkingen.