De iPhone Air 2 krijgt volgens een nieuw gerucht een kleiner Dynamic Island. Daarnaast staan er nog meer verbeteringen op de planning, waaronder nieuwe chips en een tweede camera.

Apple werkt aan de tweede generatie van de iPhone Air en pakt daarbij meerdere minpunten van het huidige model aan. Volgens analist Jeff Pu blijft het schermformaat vrijwel hetzelfde, maar krijgt de iPhone Air 2 onder meer een kleiner Dynamic Island. Maar wat heb je hier eigenlijk aan?

‘Kleiner Dynamic Island in iPhone Air 2’

De huidige iPhone Air heeft een 6,5-inch scherm met bovenaan het bekende Dynamic Island. De opvolger behoudt naar verwachting dezelfde schermgrootte, maar Apple zou de uitsparing bovenaan een stuk kleiner maken.

De geruchten over het Dynamic Island in de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max geven daar mogelijk al een aanwijzing voor. Apple zou bij deze modellen eveneens kiezen voor een kleiner Dynamic Island, waarbij de uitsparing ongeveer 35 procent kleiner wordt. Om dat mogelijk te maken, zou Apple een deel van de Face ID-onderdelen onder het scherm plaatsen.

Of Apple bij de iPhone Air 2 precies dezelfde verkleining kiest, is nog niet bekend. Het ligt echter voor de hand dat Apple hiervoor dezelfde techniek gebruikt, zeker omdat de iPhone 18 Pro-modellen eerder verschijnen: die staan op de planning in september, terwijl de iPhone Air 2 waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2027 komt.

Met een kleiner Dynamic Island is er bovenaan het scherm meer ruimte voor content. Bij het kijken van filmpjes in de liggende weergave, neemt het Dynamic Island een veel kleinere hap uit het scherm. Hij valt daardoor ook minder op. Bovendien verdwijnen icoontjes in de statusbalk vermoedelijk minder snel uit beeld. Ook zou Apple nog extra informatie in de menubalk kunnen tonen, wat op dit moment door het bredere Dynamic Island niet mogelijk is.

Meer verbeteringen in de iPhone Air 2

Het kleinere Dynamic Island is niet de enige verandering. Ook krijgt de iPhone Air 2 de nieuwe A20 Pro-chip, die gebruikmaakt van de nieuwe 2 nanometer-techniek. Hierdoor is de chip niet alleen sneller, maar vooral energiezuiniger dan de huidige A19 Pro-chip. Ook op het gebied van draadloze verbindingen vernieuwt Apple de hardware, want in deze iPhone zit waarschijnlijk de tweede generatie van Apple’s N-chip voor wifi, Bluetooth en Thread. Ook krijgt dit model het vernieuwde C2-modem voor mobiele verbindingen.

De camera krijgt zeer waarschijnlijk een gewenste upgrade. De iPhone Air 2 zou een tweede 48-megapixel ultragroothoekcamera krijgen, waardoor het toestel een veelzijdiger camerasysteem krijgt dan de huidige Air met één camera. Eerdere geruchten wijzen daarnaast op een betere batterijduur dankzij de efficiëntere A20 Pro-chip en mogelijk een iets grotere accu.

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Wanneer komt de iPhone Air 2?

Voor de iPhone Air 2 moet je nog wel even geduld hebben. Apple past namelijk zijn releaseschema voor de iPhone vanaf dit jaar aan. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max verschijnen in het najaar van 2026, samen met Apple’s eerste opvouwbare iPhone.

De iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2 zouden vervolgens in het voorjaar van 2027 volgen. Daardoor krijgen we mogelijk al bij de iPhone 18 Pro een voorproefje van het kleinere Dynamic Island die later ook naar de iPhone Air 2 komt.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

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