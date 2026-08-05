iPhone met iOS 27

Gerucht: ‘Grootste iPhone-scherm ooit voor jubileummodel’

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Volgend jaar viert de iPhone zijn 20-jarig bestaan. Volgens geruchten werkt Apple daarvoor aan een speciaal jubileummodel met een nieuw design, grotere schermen en meerdere technische vernieuwingen.
Sasha Koevoets -

Apple zou de twintigste verjaardag van de iPhone groots willen vieren. Volgens meerdere bronnen werkt het bedrijf aan een compleet nieuw ontwerp voor de jubileum-iPhone. Een nieuw gerucht van Digital Chat Station voegt daar nu aan toe dat Apple ook experimenteert met grotere schermformaten dan bij de huidige Pro-modellen.

iPhone 20 wordt groter dan ooit

Volgens de bron krijgt de iPhone 20 Pro een 6,4-inch display. Dat is 0,1-inch groter dan het scherm van de verwachte iPhone 18 Pro. Ook de iPhone 20 Pro Max zou iets groeien, van 6,9-inch naar 7,0-inch. Opvallend is dat Apple de beeldverhouding volgens de bron niet aanpast. Om het grotere scherm mogelijk te maken, zouden de nieuwe modellen zelf ook wat groter worden, gecombineerd met iets dunnere schermranden. Het grotere schermformaat kan dus niet alleen opgevangen worden door de zwarte randen kleiner te maken. Er waren eerder al geruchten over een vrijwel randloos ontwerp met afgeronde schermhoeken.

De grotere displays zijn waarschijnlijk niet de enige vernieuwing. Volgens eerdere geruchten krijgt de jubileum-iPhone ook Face ID onder het scherm, een door Apple ontwikkelde beeldsensor voor de camera, haptische knoppen en een A21 Pro-chip met geheugen met een hogere bandbreedte. Ook zou Apple overstappen op een siliciumbatterij, die een hogere energiedichtheid biedt dan de huidige batterijtechniek.

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iPhone 19 wordt mogelijk overgeslagen

Het lijkt erop dat Apple voor het jubileum de naam iPhone 19 helemaal overslaat. In plaats daarvan zou het jubileummodel direct als iPhone 20 op de markt komen, zodat de naam aansluit bij het twintigjarig bestaan van de iPhone. Apple maakte een vergelijkbare keuze bij het tienjarig jubileum van de iPhone. In 2017 verscheen naast de iPhone 8 namelijk ook de iPhone X, die destijds een compleet nieuw ontwerp introduceerde.

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Apple zou volgens bronnen de iPhone 19 willen overslaan om in 2027 meteen de iPhone 20 uit te brengen. Dit zou niet de eerste keer zijn dat Apple een getal overslaat.

Later dit jaar worden eerst nog de iPhone 18 Pro-modellen en de eerste opvouwbare iPhone verwacht. De iPhone Fold krijgt een volledig nieuw opvouwbaar ontwerp, terwijl de nieuwe Pro-toestellen volgens de huidige geruchten vooral voortbouwen op de bestaande ontwerpen. Ook de iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2 (die in het voorjaar van 2027 verschijnen) houden het design van hun voorgangers. De grootste veranderingen lijkt Apple dus te bewaren voor de jubileum-iPhone van 2027, met een vrijwel randloos design, grotere displays en diverse nieuwe technologieën.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

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