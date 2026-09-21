De iPhone 18 Pro is nog maar net verschenen, maar iFixit heeft het toestel alweer volledig uit elkaar gehaald. Dat levert een bijzonder kijkje binnenin op én een ontdekking die vragen oproept over reparaties.

Een nieuwe iPhone betekent traditiegetrouw dat de medewerkers van iFixit al snel met schroevendraaiers en ander gereedschap klaarstaan. De teardown van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max geeft een beter beeld van het variabele diafragma, maar brengt ook een opvallend probleem aan het licht. Bij drie van de vier geopende toestellen raakte het kunststof frame rond het display beschadigd. Of dat op een structureel reparatieprobleem wijst, is nog niet duidelijk.

Zo werkt het variabel diafragma

De teardown geeft een bijzonder kijkje in het nieuwe variabele diafragma van de hoofdcamera. Het mechanisme bestaat uit zes overlappende lamellen die ongeveer zo dun zijn als een mensenhaar. Door de lamellen te bewegen, wordt de lensopening groter of kleiner en komt er meer licht op de sensor.

Om deze lamellen te bewegen kun je in de Camera-app kiezen uit een diafragmagrootte van ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 of ƒ/4. Hiermee bepaal je naast de hoeveelheid licht die de sensor bereikt ook de scherptediepte van een foto. Volgens iFixit is het verschil in achtergrondonscherpte (bokeh) door de relatief kleine camerasensor wel kleiner dan bij een traditionele spiegelreflexcamera.

Het mechanisme is zo klein en complex dat reparatie van losse onderdelen nauwelijks haalbaar lijkt. Bij een defect moet waarschijnlijk de gehele cameramodule worden vervangen, waardoor een reparatie al snel ingrijpender (en duurder) wordt.

Scherm verwijderen gaat vaak mis

Hoewel de iPhone 18 Pro ook aan de achterkant geopend kan worden voor reparaties, zijn de belangrijkste onderdelen alleen via de voorkant bereikbaar. Daarvoor moet eerst het vastgelijmde scherm worden verwijderd.

Juist daarbij liep iFixit tegen problemen aan. Bij drie van de vier geopende toestellen barstte het kunststof frame rond het display of kwam het gedeeltelijk los. Het scherm bleef functioneren, maar kon door de schade na de reparatie minder goed aansluiten en afdichten.

Hiervoor is nog geen eenduidige conclusie te trekken, want vooralsnog komt dit probleem bij andere teardowns niet voor. Apple gebruikt bovendien al langer een vergelijkbaar kunststof frame. Mogelijk speelt de verbeterde warmteafvoer van de iPhone 18 Pro (Max) een rol, waardoor de lijm tijdens het verwarmen moeilijker zacht wordt. iFixit benadrukt dat verder onderzoek nodig is.

Bij drie van de vier gerepareerde toestellen liep Apple tegen beschadigingen in het kunststof frame aan

Andere opvallende details

De teardown laat ook zien hoe Apple het Dynamic Island kleiner heeft gemaakt. De infraroodcamera van Face ID bevindt zich voortaan onder het scherm, waardoor deze minder ruimte inneemt in het scherm. Boven deze sensor is het pixelpatroon aangepast, zodat infraroodlicht door het OLED-scherm heen kan.

Ook de grotere dampkamer valt op. Deze verspreidt de warmte van de A20 Pro-chip over een groter deel van de behuizing, waardoor de prestaties langer constant blijven. Een batterijvervanging blijft relatief eenvoudig dankzij de geschroefde batterijhouder, terwijl de usb-c-poort juist lastig bereikbaar is.

Als je goed kijkt zie je de infrarood-camera onder het scherm (de zwarte cirkel)

Alles bij elkaar geeft iFixit de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max een reparatiescore van 7/10. Daarmee komt deze op dezelfde plaats als de iPhone 17 Pro en iPhone 16 Pro, die beide ook een reparatiescore van 7/10 hebben. In deze score is nog niet het probleem rondom het schermframe meegenomen, omdat nog niet duidelijk is of het vaker voorkomt.

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