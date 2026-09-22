Nu de eerste mensen aan de slag zijn met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, duiken ook de eerste problemen op. Sommige gebruikers melden dat Face ID niet goed of zelfs helemaal niet werkt. Dit is er aan de hand en zo los je het op.
Problemen met Face ID-sensor op iPhone 18 Pro
Door het probleem met Face ID lukt het bij sommigen niet om vergrendelde apps te ontgrendelen. Na een mislukte poging kan het toestel vastlopen en vervolgens opnieuw opstarten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen hier last van hebben.
Op het MacRumors-forum worden weer andere problemen met Face ID gemeld. Sommige gebruikers krijgen bij het instellen de melding ‘Face ID is niet beschikbaar’. Anderen merken dat de functie Aandacht vereist voor Face ID niet altijd goed lijkt te werken. Face ID zou in sommige gevallen ook werken als de gebruiker niet actief naar het scherm kijkt.
De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Apple heeft het Face ID-systeem van de iPhone 18 Pro-modellen dit jaar wel aangepast. De infraroodcamera bevindt zich voor het eerst onder het scherm, waardoor Apple het Dynamic Island kleiner kon maken. Het is niet bekend of deze wijziging verband houdt met de gemelde problemen.
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Wanneer wordt dit opgelost?
Verschillende gebruikers hebben contact opgenomen met Apple Support. Volgens deze gebruikers zou Apple Support in sommige gevallen hebben vastgesteld dat er sprake is van een hardwareprobleem, waarvoor reparatie nodig is. Andere problemen lijken mogelijk softwarematig te zijn en zouden met een toekomstige software-update verholpen worden. Meestal brengt Apple kort na de release van de nieuwe iPhones een bugfix-update uit. We verwachten iOS 27.0.1 dan ook in de nabije toekomst. Zodra die update uit is, lees je dat op iCulture.
Ervaar jij problemen met je iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max? Laat het ons weten in de reacties.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.