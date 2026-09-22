De iPhone 13 Pro in Sierra Blue is een kleur waar nog veel iPhone-gebruikers met warme gevoelens aan terugdenken. Hoe dicht komt de lichtblauwe (gletsjer) iPhone 18 Pro hier bij in de buurt? Bekijk hier de foto's.

Voor het eerst sinds 2021 heeft Apple weer een iPhone Pro-model in een lichtblauwe tint. Deze kleur was de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar voor het standaardmodel verschenen, zoals de blauwe iPhone 14 en iPhone 15. Maar nu is deze kleur dus weer terug, in de vorm van de gletsjer iPhone 18 Pro. Maar hoe ziet die er eigenlijk echt uit?

Gletsjer blauwe iPhone 18 Pro vs iPhone 13 Pro in Sierra

Het eerste dat opvalt na het uitpakken van de blauwe iPhone 18 Pro, is dat hij toch een stuk blauwer oogt dan we van tevoren gedacht hadden. Op Apple’s eigen afbeeldingen leek het vaak meer op zilver, zoals ook het geval is bij de hemelsblauwe MacBook Air of iPad Air. Maar daar is nu dus geen sprake van: het is overduidelijk een variant op lichtblauw en dat vinden we eigenlijk best mooi. We vinden het misschien wel de mooiste kleur van de iPhone 18 Pro.

In vergelijking met de Sierra Blue iPhone 13 Pro, is de iPhone 18 Pro ook een stuk blauwer. Bij de Sierra Blue is de tint toch meer grijs en neigt het meer naar zeeblauw. De iPhone 18 Pro is dan weer meer te omschrijven als luchtblauw. In vergelijking met het nieuwste model, vinden we de iPhone 13 Pro eigenlijk wel wat somber. Vooral als je ze direct naast elkaar legt. Terwijl we voorheen toch een groot fan waren van die kleur.

Naast de lichtblauwe iPhone 18 Pro, is hij er ook nog in het zwart, zilver en bordeauxrood. De zwarte versie is een echte vingerafdrukmagneet, terwijl de zilveren veel uniformer is qua uitvoering dan de zilveren iPhone 17 Pro. Bordeauxrood, ook wel burgundy genaamd, is de echte modekleur van dit najaar. Je hoeft maar een kledingwinkel in te lopen en je ziet de kleur direct terug, dus wat dat betreft heeft Apple echt raak geschoten. Maar dat betekent ook dat het wat meer uitgesproken is en je er misschien wat sneller op uitgekeken bent.

iPhone 18 Pro in gletsjer vs iPhone 13 Pro in Sierra Blue iPhone 18 Pro vs iPhone 13 Pro blauw liggend

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Lees meer over de kleuren van de iPhone 18 Pro in ons overzicht. Binnenkort lees je op iCulture de volledige review van de iPhone 18 Pro (in het lichtblauw) en hebben we nog veel meer foto’s voor je klaar staan. Onthoud ook dat de foto’s niet altijd recht doen aan de kleur in levende lijve, dus je kunt altijd nog naar een winkel gaan als je ze eerst in het echt wil bewonderen.