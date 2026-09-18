Deze iPhone 18 Pro (Max) hoesjes kun je nu al kopen
Veel mensen kiezen ervoor om hun dure iPhone te beschermen met een hoesje. Hoewel je er alsnog voorzichtig mee om moet gaan, kan een goed hoesje deuken en krassen helpen te voorkomen. Koop bij voorkeur een hoesje dat echt voor jouw type iPhone is gemaakt, zodat alles precies past.
Inhoudsopgave
iPhone 18 Pro met abonnement
Op zoek naar een iPhone 18 Pro met abonnement? Dan kun je terecht bij deze winkels en providers:
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Bij andere iPhone-modellen zijn ook vaak tijdelijke acties en exclusieve kortingen beschikbaar, dus wie weet zit er ook voor jou iets goeds bij.
Apple’s vernieuwde hoesjes in drie materialen
Zoals altijd heeft Apple een eigen aanbod aan hoesjes. Dit jaar is er weer een selectie aan TechWoven-hoesjes te koop in nieuwe kleuren, gemaakt van 100% gerecycled polyester. Deze passen bij de iPhone 18 Pro kleuren, maar je kunt ook voor een transparant hoesje gaan. Deze heeft een vernieuwd design, waarbij de magnetische ring voor MagSafe wit is ingekleurd. Ten slotte heeft Apple ook weer de inmiddels klassieke siliconenhoesjes in felle kleuren uitgebracht.
TechWoven hoesje iPhone 18 Pro
TechWoven hoesje iPhone 18 Pro Max
Doorzichtig hoesje iPhone 18 Pro
Doorzichtig hoesje iPhone 18 Pro Max
Siliconenhoesje iPhone 18 Pro
Siliconenhoesje iPhone 18 Pro Max
Spigen Ultra Hybrid
Wil je een doorzichtig hoesje, maar vind je Apple’s variant te duur? Dan is de Spigen Ultra Hybrid interessant. Deze hoes voor de iPhone 18 Pro houdt het oorspronkelijke ontwerp en de kleur van de iPhone grotendeels zichtbaar. De case combineert een harde achterkant van polycarbonaat met flexibele TPU-randen. Daarmee is de achterkant vooral gericht op het voorkomen van krassen, terwijl de randen wat extra schokdemping bieden. Het hoesje is vooral gericht op alledaagse bescherming tegen krassen en stoten, zonder een opvallend dikke case om de iPhone te plaatsen.
OtterBox Defender Pro
Klunzen en avonturiers opgelet: de OtterBox Defender Pro voor de iPhone 18 Pro is een robuust hoesje dat is ontworpen voor uitgebreide bescherming tegen vallen, stoten, vuil en stof. De case heeft een meerlaagse constructie met een harde polycarbonaat buitenkant, een schokabsorberende binnenlaag en afgedekte poorten. OtterBox geeft aan dat de hoes vier keer de test voor de Amerikaanse militaire standaard heeft overleefd. Verhoogde randen rond het scherm en de camera’s bieden daarbij extra bescherming aan de kwetsbare onderdelen van de iPhone.
Ondanks het stevige ontwerp blijft Camera Control volledig toegankelijk. De case heeft daarnaast een stevige grip en ondersteunt MagSafe, waardoor je MagSafe-laders en andere accessoires kunt blijven gebruiken zonder het hoesje te verwijderen.
Goedkope hoesjes
Geef je niet zoveel om een echt goed hoesje, maar wil je vooral goedkoop uit zijn? Dan kun je het beste eens kijken bij de onderstaande webhops. Hier worden veel hoesjes voor weinig verkocht. Ons advies is wel om een hoesje met MagSafe te nemen. Hiermee kun je magnetisch verbinden met opladers. Misschien doe je dat nu nog niet, maar wie weet wat de toekomst brengt.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.
1 reactie
Ron
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