Ingezoomd op scherm iPhone 17 Pro

Gerucht: ‘Goedkoper scherm vangt hogere kosten iPhone 18 Pro (gedeeltelijk) op’

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Apple weet de kosten van de OLED-schermen voor de iPhone 18 Pro flink te verlagen, zo zegt een bron. Toch betekent dat waarschijnlijk niet dat je straks minder voor het toestel betaalt, want andere onderdelen worden juist veel duurder.
Sasha Koevoets -

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max dreigen dit najaar fors duurder te worden. Apple probeert de hogere productiekosten daarom op andere plekken te compenseren. Zo zou het bedrijf – volgens geruchten – een veel lagere prijs hebben betaald voor de OLED-schermen van de nieuwe modellen.

Apple betaalt veel minder voor OLED-scherm

Volgens deze geruchten betaalt Apple ongeveer 68 dollar voor ieder OLED-scherm van de iPhone 18 Pro Max. Het scherm van de iPhone 17 Pro Max kostte Apple naar verluidt nog tussen de 110 en 120 dollar. Daarmee valt de prijs van een van de belangrijkste onderdelen met ongeveer 40 procent lager uit.

De schermen worden geleverd door Samsung Display en LG Display. Apple zou stevig met beide fabrikanten hebben onderhandeld om de kosten te drukken. Eerder verschenen al berichten dat deze onderhandelingen gaande waren.

Prijsverhoging nog altijd waarschijnlijk

De goedkopere schermen moeten vooral de gestegen kosten van geheugenchips opvangen. Door de grote vraag naar geheugen voor AI-datacenters, zijn deze chips flink duurder geworden. Dat merkt Apple ook bij het inkopen van RAM voor de nieuwe iPhones.

Deze besparing op het scherm betekent daarom niet automatisch dat de iPhone 18 Pro goedkoper wordt. Analisten verwachten juist dat de Amerikaanse adviesprijzen met 200 tot 300 dollar kunnen stijgen. Als Apple ook bij andere onderdelen lagere prijzen weet af te spreken, kan de verhoging mogelijk iets beperkter blijven.

Wat dit betekent voor de Nederlandse prijzen is nog niet bekend. Apple presenteert de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de opvouwbare iPhone naar verwachting begin september. Na de presentatie worden ook definitieve prijzen bekendgemaakt.

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iPhone 17 Pro Max oranje

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iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

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