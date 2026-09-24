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Dynamic Island iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro heeft een kleiner Dynamic Island: dit heb je eraan

Nieuws iDevices
Het Dynamic Island zag er sinds 2022 nog nooit anders uit – tot de iPhone 18 Pro. Apple maakt de bekende uitsparing nu merkbaar kleiner.
Sasha Koevoets -

Bovenaan het scherm van bijna elke iPhone zit al sinds de iPhone 14 Pro een pilvormige uitsparing: het Dynamic Island. Daarachter verstopt Apple onder meer de camera en de Face ID-sensor. Met de iPhone 18 Pro verandert daar iets aan structureels aan: dankzij een aangepaste Face ID-opbouw krimpt de uitsparing flink en daarmee komen nieuwe mogelijkheden naar je iPhone.

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Dynamic Island is kleiner

Vier jaar lang bleef de uitsparing qua formaat exact hetzelfde. Daar is nu verandering in gekomen: Apple heeft een deel van de Face ID-hardware – de infraroodcamera die je gezicht scant – onder het scherm verwerkt. Daardoor is er minder techniek zichtbaar nodig in de uitsparing zelf en kan het Dynamic Island flink slanker worden. Belangrijk om te weten: het Dynamic Island is niet weg, want de Center Stage-camera en overige sensoren blijven gewoon in de kleinere uitsnede zitten.

Apple kon het Dynamic Island kleiner maken door de infraroodsensoren in de linker bovenhoek achter het scherm te zetten. Je kunt dat soms ook zien – als je héél goed kijkt. Er zit een klein rondje in de hoek waarbij de pixeldichtheid van het scherm net wat lager is, zodat de sensor door het scherm heen kan kijken. Meestal zitten de uren van de klok linksboven precies op de plek waar de infraroodsensoren achter zitten. Je ziet het met name als je iPhone in de donkere modus staat, maar in het normale gebruik merk je er niks van.

Drie Live Activiteiten tegelijkertijd

Apple laat zelden nuttige ruimte ongebruikt en dat zie je ook terug bij de iPhone 18 Pro. Ondanks dat het Dynamic Island fysiek is gekrompen, is de functionaliteit ervan juist uitgebreid: waar je voorheen maximaal twee Live Activities tegelijk kon volgen, ondersteunt de nieuwe, compactere uitsparing er nu tot wel drie. Je kunt dus bijvoorbeeld je voetbalwedstrijd, bestellingen én je muziek allemaal tegelijk in het oog houden, zonder dat je steeds hoeft te wisselen. En gebruik je twee Live Activiteiten tegelijk, dan kan de tweede nu ook meer informatie tonen. Bij vorige modellen werd de tweede activiteit alleen in een klein rondje getoond, maar op de iPhone 18 Pro staat deze in een pilvormig rondje.

Drie Live Activiteiten

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De iPhone 18 Pro is het nieuwe Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar sinds 18 september 2026 en brengt verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en het scherm. Ook zijn er nieuwe kleuren (donkerrood, lichtblauw en zwart) en is het design iets aangepast. Het 6,3-inch display heeft een kleiner Dynamic Island, waardoor je meer live activiteiten kan volgen. Het verstelbaar diafragme voor de hoofdcamera laat je mooiere foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

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