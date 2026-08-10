iPhone 17 cameraregelaar

‘Prijsverhoging iPhone 17 is aanstaande’: waarom je beter nu je slag kan slaan

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De iPhone 17 zou zeer binnenkort in prijs omhoog gaan, zo zegt een bron. Maar wanneer wordt de iPhone 17 duurder en welke modellen worden precies getroffen?
Benjamin Kuijten -

Toen Apple afgelopen zomer de prijzen van diverse producten hoger maakte, werden een aantal productcategorieën bespaard: de iPhone, Apple Watch, AirPods en een groot aantal accessoires. Dat de iPhone nog niet in prijs gestegen is, terwijl het Apple’s belangrijkste product is, kwam voor velen als een verrassing. Maar nu zegt geruchtenlekker Fixed Focus Digital dat er alsnog een prijsverhoging van de iPhone aanstaande is, misschien wel al op hele korte termijn.

‘iPhone 17 wordt duurder’ (en dat is misschien vandaag al)

De bron beweert namelijk dat Apple al vandaag, op maandag 10 augustus, een prijsverhoging door gaat voeren. Waar hij die informatie op baseert, is niet helemaal duidelijk. Het enige wat hij eraan toevoegt, is dat Apple de plannen om de productie op te schroeven, geannuleerd heeft.

Het zou een opmerkelijke zet van Apple zijn als ze inderdaad vandaag nog de prijs van de iPhone 17 omhoog halen, zo’n anderhalve maand na de eerdere prijsverhogingen én nog geen maand voor de aankondigingen van de nieuwe modellen. Wat ons betreft had het dan logischer geweest als Apple de prijs al tegelijkertijd met alle andere producten omhoog. Immers geeft een losstaande prijsverhoging opnieuw slechte publiciteit en waarom zou Apple dat juist nu weer aan willen gaan?

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Apple heeft de prijzen van nagenoeg alle Macs en iPads flink opgehoogd. Ook de prijzen van de HomePod en Apple TV zijn flink omhoog gegaan. Apple liet eerder al weten dat er een prijsverhoging aan zat te komen.

Overigens zegt de bron ook niet om welke modellen het gaat. Apple heeft de gewone iPhone 17, maar ook de iPhone 17e, iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air. Daarnaast verkoopt Apple nog de iPhone 16 (Plus). Het zou onlogisch zijn als alleen de gewone iPhone 17 duurder wordt, omdat de verhouding met de overige modellen dan scheef loopt.

Dit zijn de huidige adviesprijzen van de gewone iPhone 17:

  • 256GB: €969,-
  • 512GB: €1.219,-

Prijsverhoging hangt in de lucht

Desalniettemin lijkt een prijsverhoging in de lucht te hangen, of dat nu vandaag of vlak na het september-event gebeurt. Het is de verwachting dat de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max vanaf september niet meer bij Apple verkrijgbaar zijn. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus verdwijnen dan ook uit het assortiment. Dat geeft Apple alle ruimte om de iPhone 17 (en mogelijk de iPhone 17e en iPhone Air) iets in prijs te laten stijgen, omdat de nieuwe iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Fold meteen al een hoger prijskaartje krijgen.

Maar hoeveel duurder wordt de iPhone 17 dan? We verwachten dat het om een prijsverhoging van zo’n €100,- gaat, tot maximaal €150,-. De reden is dat er nog altijd een grote schaarste heerst in geheugenchips, waardoor Apple’s inkoopprijs flink gestegen is. Dat wordt uiteindelijk doorberekend naar de consument.

Scoor nu nog een goede deal

Normaal gesproken adviseren we altijd om in de zomer geen nieuwe iPhone te kopen, omdat de huidige recente modellen vanaf september goedkoper worden. Deze keer is dat dus anders, vanwege de mogelijke aanstaande prijsverhoging. Wil je nog de oude (of soms zelfs veel lagere) prijs betalen, dan kun je beter nu je slag slaan voor een iPhone 17 met abonnement of een losse iPhone 17.

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Lees ook onze aparte pagina’s om de beste aanbiedingen te vinden voor een losse iPhone 17 of een iPhone 17 met abonnement. We hebben ook een prijsvergelijker waarin je de actuele laagste prijzen van de iPhone 17 vindt.

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iPhone 17

De iPhone 17 is het nieuwe standaardmodel van 2025. De iPhone 17 is de directe opvolger van de iPhone 16 en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 heeft een 6,3-inch scherm en is daarmee iets groter dan de vorige iPhone 16. Bovendien wordt 120Hz ProMotion ondersteunt, dat voorheen exclusief voor de Pro-modellen was. Daarnaast is er een verbeterde camera (zowel aan de voor- als achterkant), nieuwe kleuren voor de behuizing, een snellere chip en een langere batterijduur. Lees ook een iPhone 17 met abonnement of iPhone 17 als los toestel kopen voor meer informatie. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.

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