Gerucht: ‘Dit zijn de afmetingen van de iPhone 16 Pro (Max)’

Er gaan al een tijdje geruchten dat de iPhone 16 Pro een groter scherm krijgt, evenals de iPhone 16 Pro Max. Deze modellen gaan van respectievelijk 6,1- en 6,7-inch naar 6,3- en 6,9-inch, maar hoe vertaalt zich dat in het toestelformaat? Het lijkt erop dat de modellen niet heel veel groter gaan worden, zo blijkt uit gelekte afmetingen van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

Formaat iPhone 16 Pro gelekt

Ten opzichte van de vorige generaties worden de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max wel wat groter, maar het verschil lijkt mee te vallen. Op het Chinese Weibo circuleren de formaten van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max en als we deze naast de afmetingen van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max leggen, zien we dat het millimeterwerk is. Een nadeel: hoesjes van de iPhone 15 Pro-modellen zullen niet meer gaan passen, al lijkt dat sowieso niet te kunnen in verband met de nieuwe Capture-knop op de iPhone 16.

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Hoogte 149,6 mm (+3 mm) 146,6 mm 163 mm (+3,1 mm) 159,9 mm Breedte 71,45 mm (+,085 mm) 70,6 mm 77,58 mm (+0,88 mm) 76,7 mm Diepte 8,25 mm 8,25 mm 8,26 mm (+0,01 mm) 8,25 mm Gewicht 194 gram (+7 gram) 187 gram 225 gram (+4 gram) 221 gram Schermformaat 6,3-inch 6,1-inch 6,9-inch 6,7-inch Schermrand 1,2mm (-0,51 mm) 1,71 mm 1,15 mm (-0,4 mm) 1,55 mm

Zoals je in de tabel kunt zien, zijn de grootste verschillen te merken in de hoogte van de toestellen. Daar is het verschil zo’n 3 millimeter. Bij de breedte zien we een verschil van nog geen millimeter en de dikte van de toestellen is nagenoeg gelijk met de modellen van vorig jaar. Wel worden de nieuwe modellen iets zwaarder.

Dunnere schermrand zorgt voor minder grote groei

Maar hoe kan het dat de modellen niet heel veel groter worden, ondanks dat het schermformaat toeneemt? Dat is vooral te wijten aan de dunnere schermranden. Apple zou een nieuwe BRS-technologie gaan gebruiken, dat staat voor Border Reduction Structure. Daardoor kunnen de schermranden weer een fractie kleiner worden, al zul je dat in de praktijk waarschijnlijk niet echt merken. Het verschil is vermoedelijk alleen te zien als je het vorige model ernaast houdt. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max kregen al dunnere schermranden ten opzichte van de modellen uit de iPhone 14-serie, maar dit jaar zet Apple dus opnieuw een kleine stap. Lees meer over wat er gaat veranderen met het scherm van de iPhone 16-modellen in ons aparte artikel.

De iPhone 16-modellen worden naar verwachting in september 2024 onthuld. Lees ook ons artikel met iPhone 16-geruchten of check onze individuele pagina’s.