iPad mini 2024 review: gebruiken op de bank

‘Nieuwe iPad mini komt eind oktober – met een grote update’

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Na twee jaar komt er weer een nieuwe iPad mini aan. De iPad mini 2026 komt naar verwachting in oktober beschikbaar. De nieuwe versie brengt een grote verbetering.
Benjamin Kuijten -

De iPad mini heeft altijd een trouwe schare fans. Het is zeker niet het populairste iPad-model, maar wordt door een bepaalde doelgroep breed omarmd. In tegenstelling tot de iPad Air brengt Apple dan ook niet elk jaar een nieuwe iPad mini uit. Na het huidige 2024-model hoeven we gelukkig niet veel langer meer te wachten: dit najaar komt Apple nog met de iPad mini 2026 en Mark Gurman van Bloomberg deelt wanneer je dit model precies kan verwachten.

‘iPad mini 2026 release gepland voor eind oktober’

Apple gaat volgens Gurman de iPad mini 2026 eind oktober uitbrengen. Dit ligt in lijn met het huidige model: die werd eveneens in oktober aangekondigd, destijds via een persbericht. Het zou goed kunnen dat Apple dit jaar de nieuwe iPad mini tijdens een apart oktober-event gaat onthullen, samen met nieuwe Macs. Een aankondiging via een persbericht is echter ook niet uitgesloten.

De nieuwe iPad mini van 2026 krijgt volgens bronnen een grote update aan het scherm. Dit model maakt namelijk de overstap naar een OLED-display. Het is daarmee de tweede iPad met dit type display, nog voordat de iPad Air die overstap maakt. De iPad Pro heeft sinds 2024 een OLED-scherm. OLED levert veel diepere zwarttinten en mooiere kleuren op, zeker in vergelijking met het huidige LCD-display.

Naast het display verwachten we in dit model ook een snellere chip, mogelijk een A19 Pro of A20 Pro-chip. Hoewel andere iPads over zijn naar de M-lijn, lijkt Apple voor de iPad mini de A-serie te blijven gebruiken. Daarmee wordt de iPad mini 2026 net zo krachtig als de huidige iPhone 17 Pro of de toekomstige iPhone 18 Pro.

Lees alles wat we nu al weten over de iPad mini 2026 op onze aparte pagina. Daar gaan we dieper in op de verwachte verbeteringen en nieuwe functies.

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Apple komt vermoedelijk nog dit najaar met een nieuwe iPad mini. De iPad mini 2026 krijgt volgens bronnen een aantal bijzondere eigenschappen. Lees hier alles over dit model.

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