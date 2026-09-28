Nieuwe details iPad mini 2026 gelekt: frontcamera krijgt ook hier een nieuwe plek

Uit Apple's eigen code zijn nieuwe details van de aankomende iPad mini 2026 gelekt. Zo weten we nu welke chip erin komt, dat er een nieuw speakersysteem komt en meer.

Naar verwachting heeft Apple de release van de iPad mini 2026 gepland voor eind oktober en inmiddels weten we al redelijk veel van dit nieuwe model. Zo krijgt de iPad mini een OLED-scherm, komt er een snellere chip en gaan er geruchten over een waterbestendige behuizing. Codegraver Aaron Perris ontdekte afbeeldingen en nieuwe details van deze nieuwe iPad mini, waaronder een grote verandering voor de selfiecamera.

‘iPad mini 2026 gelekt’

Sinds een aantal jaar hebben de meeste iPad-modellen de frontcamera aan de lange zijkant, zodat je beter in beeld bent als je de iPad horizontaal gebruikt. Bij modellen als de iPad Air en iPad Pro is dit een veel logischere oriëntatie, vooral als je een toetsenbordhoes gebruikt. Bij de iPad mini hield Apple echter vast aan de frontcamera aan de korte zijkant. Dat komt vooral omdat je de iPad mini vaker verticaal gebruikt dan andere iPads. Toch lijkt het er nu sterk op dat Apple ook bij dit model kiest voor een landscape frontcamera.

Andere details die naar voren gekomen zijn, zijn een nieuwe A20 Pro-chip (waarschijnlijk nagenoeg dezelfde als in de huidige iPhone 18 Pro) en een nieuw speakersysteem. Net als bij de iPhone vinden we bovenaan het scherm (als je hem verticaal vasthoudt) een kleine kier voor vermoedelijk een van de speakers. Apple zou de iPad mini waterbestendiger willen maken en daardoor gebruik willen maken van nieuwe speakers. Er werd gesproken over een op vibratie gebaseerd speakersysteem, maar een speaker zoals de oorspeaker op de iPhone zou ook bij kunnen dragen aan een verbeterde waterbestendigheid.

De iPad mini wordt ergens komende maand verwacht. Mogelijk gaat Apple hem onthullen via een persbericht, maar een apart oktober-event is ook niet uitgesloten. Zodra we meer weten, lees je dit uiteraard op iCulture. Op onze overzichtspagina van de iPad mini 2026 lees je alles wat we nu al weten.

Bekijk ook iPad mini 2026 komt eraan: deze (unieke) eigenschappen kun je verwachten Apple komt vermoedelijk nog dit najaar met een nieuwe iPad mini. De iPad mini 2026 krijgt volgens bronnen een aantal bijzondere eigenschappen. Lees hier alles over dit model.