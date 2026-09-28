De iPad 12 krijgt volgens gelekte code een A19-chip, meer werkgeheugen en ondersteuning voor Apple Intelligence. De nieuwe instap-iPad wordt pas in het voorjaar van 2027 verwacht.

Apple lijkt aan meerdere verbeteringen voor zijn volgende instap-iPad te werken. In code van het bedrijf zijn details opgedoken over de iPad 12, die eerdere geruchten over de hardware ondersteunen. Daarmee krijgen we een duidelijker beeld van de opvolger van de iPad 2025. Welke stappen zet Apple en wanneer kunnen we dit model verwachten?

iPad 12 krijgt ook Apple Intelligence

De huidige iPad 11 (2025) heeft een A16-chip en biedt geen ondersteuning voor Apple Intelligence. In de code van Apple heeft Aaron Perris van MacRumors aanwijzingen gevonden dat de volgende instap-iPad (iPad 12) een A19-chip krijgt – zoals in de iPhone 17. Ook neemt het werkgeheugen toe van 6 GB naar 8 GB. Deze combinatie maakt ondersteuning voor Apple Intelligence en de vernieuwde Siri AI mogelijk.

Daarnaast wijst de code op een N1-chip voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. De Cellular-uitvoering zou bovendien het C1X-modem krijgen, waardoor deze een stuk energiezuiniger wordt dan het huidige model. Mogelijk introduceert Apple ook nieuwe kleuren. Hoewel dat wel genoemd werd, komt dit niet in de code naar voren.

Wanneer komt de iPad 12?

Ondanks de opgedoken details moeten we waarschijnlijk nog even op de iPad 12 wachten. MacRumors verwacht de nieuwe instap-iPad pas in het voorjaar van 2027. Een officiële aankondigingsdatum is er nog niet. Volgens MacRumors blijft de Amerikaanse adviesprijs mogelijk gelijk aan die van het huidige model. Wat dat betekent voor de prijs van de iPad 2027 in Nederland is nog onbekend.

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