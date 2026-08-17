In mei kondigde Apple in het teken van Global Accessibility Awareness Day alvast de nieuwe functies op het gebied van toegankelijkheid aan, die later het jaar naar de iPhone komen. Nu iOS 27, iPadOS 27 en de andere updates al bijna voor iedereen in zicht zijn, maken we de balans op. Welke nieuwe handige toegankelijkheidsfuncties vind je straks op je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch?

#1 VoiceOver met Apple Intelligence in iOS 27

Apple’s bekende VoiceOver-functie, waarbij een stem voorleest wat er op het scherm te zien is, helpt mensen met beperkt zicht om hun iPhone te bedienen. In iOS 27 wordt VoiceOver verbeterd met Apple Intelligence. In combinatie met de ingebouwde vergrootglasfunctie, kan de iPhone met Apple Intelligence zeggen wat er in je omgeving te zien is. Probeer je bijvoorbeeld je sleutels te vinden, dan zegt de VoiceOver-stem waar deze op tafel precies ligt, simpelweg door met je iPhone-camera een richting op te wijzen. Deze functie wordt Live Recognition, in het Nederlands Live Herkenning, genoemd.

De Image Explorer in VoiceOver gebruikt Apple Intelligence om nauwkeuriger te omschrijven wat er op afbeeldingen op je iPhone-scherm te zien is. Zo krijg je een veel nauwkeurige omschrijving van bijvoorbeeld een plaatje, foto, scan of andere afbeelding. Bovendien kun je VoiceOver voortaan ook activeren met de Actieknop.

#2 Naamherkenning in het Nederlands

In iOS 26 voegde Apple de functie Naamherkenning toe, maar dat werkte toen alleen in het Engels. Vanaf iOS 27 kun je de functie ook in het Nederlands gebruiken. In de instellingen van Toegankelijkheid vind je de nieuwe optie Naamherkenning, waarmee je een melding kan krijgen als de iPhone iemand jouw naam hoort roepen. Je voert hier je naam in, kiest de taal (waaronder nu dus ook Nederlands) en luistert naar de automatisch gegenereerde uitspraak. Als iemand jouw naam op deze manier uitspreekt, krijg je daar dus een melding van. Spreek je je naam op een iets andere manier uit, dan kun je ook je eigen uitspraak opnemen.

#3 Vernieuwd Vergrootglas

Met de vernieuwde Vergrootglas krijg je in een hoger contrast te zien wat er op een scan staat. Zo kun je vragen waar de rekening precies voor is en wat het bedrag is. Zo kunnen mensen met beperkt zicht ook beter zien wat er op een formulier staat.

#4 Stembediening wordt natuurlijker

De Stembediening-functie, in het Engels bekend als Voice Control, krijgt ook nieuwe Apple Intelligence-functies. Deze werken echter alleen in het Engels en worden dus in het Nederlands niet ondersteund. De verbeterde versie ondersteunt natuurlijker taalgebruik. Zo kun je knoppen op het scherm die je wil bedienen omschrijven, zonder dat je de exacte naam van de knop hoeft te kennen.

#5 Accessibility Reader: speciale weergave voor gecompliceerde pagina’s

Apple heeft ook de Accessibility Reader verbeterd. Deze functie maakt bepaalde pagina’s, bijvoorbeeld een pdf-bestand, beter leesbaar voor mensen met zichtproblemen. Deze functie werkt vanaf dit najaar met gecompliceerdere pagina’s, zoals artikelen met veel opmaak, meerdere kolommen en meer. Ook komen er samenvattingen beschikbaar en zit er een ingebouwde vertaalfunctie in.

Pagina zonder Accessibility Reader Pagina met Accessibility Reader

#6 Ondertiteling voor video

Vanaf iOS 27 kan je iPhone ook ondertiteling genereren voor eigengemaakte video’s of video’s die door je vrienden gedeeld worden. Ook in filmpjes die online gestreamd worden en geen ondertiteling bevatten, kun je deze alsnog krijgen. Hiervoor maakt de functie gebruik van on-device spraakherkenning. Je bepaalt zelf hoe deze ondertiteling eruit komt te zien. Dit komt helaas alleen beschikbaar in het Engels in de VS en Canada.

#7 Overige nieuwe toegankelijkheidsfuncties in iOS 27 en meer

Tot slot krijgen ook de andere aankomende updates nieuwe toegankelijkheidsfuncties. We zetten ze kort op een rij:

Bediening van gemotoriseerde rolstoelen met Vision Pro : Met visionOS 27, kunnen gebruikers in een gemotoriseerde rolstoel deze bedienen met de Apple Vision Pro. Dit werkt dankzij oogtracking, doordat de bediening van de rolstoel via de Vision Pro zichtbaar is.

: Met visionOS 27, kunnen gebruikers in een gemotoriseerde rolstoel deze bedienen met de Apple Vision Pro. Dit werkt dankzij oogtracking, doordat de bediening van de rolstoel via de Vision Pro zichtbaar is. Bewegingsaanwijzing voor voertuig : De bestaande functie tegen wagenziekte komt ook naar de Vision Pro. Daardoor verschijnen er bolletjes in je blikveld, die meebewegen met de beweging van de auto.

: De bestaande functie tegen wagenziekte komt ook naar de Vision Pro. Daardoor verschijnen er bolletjes in je blikveld, die meebewegen met de beweging van de auto. Verbeterde werking van hoortoestellen : Slimme hoortoestellen die je kan koppelen aan je iPhone, iPad en Mac, werken vanaf de 27-updates beter. Zo kun je ze makkelijker van het ene apparaat naar het andere overzetten.

: Slimme hoortoestellen die je kan koppelen aan je iPhone, iPad en Mac, werken vanaf de 27-updates beter. Zo kun je ze makkelijker van het ene apparaat naar het andere overzetten. Grotere tekst op Apple TV: De Apple TV krijgt met tvOS 27 een optie voor grotere tekst. Daardoor is alle tekst op het scherm makkelijker te lezen voor mensen met slechter zicht.

Toegankelijkheid Grotere tekst op Apple TV Grotere tekst instellen op Apple TV Grotere tekst ingesteld op Apple TV

Naamherkenning : Met Naamherkenning kun je een melding krijgen als iemand jouw naam roept. Dit werkt straks in meer dan vijftig talen wereldwijd.

: Met Naamherkenning kun je een melding krijgen als iemand jouw naam roept. Dit werkt straks in meer dan vijftig talen wereldwijd. Gebarentaal in FaceTime : Met een nieuwe API kan er een menselijke tolk toegevoegd worden aan een FaceTime-gesprek.

: Met een nieuwe API kan er een menselijke tolk toegevoegd worden aan een FaceTime-gesprek. Ondersteuning voor Sony’s Access-controller: Voor mensen die moeite hebben met het bedienen van traditionele gamecontrollers, kun je in de updates de toegankelijkheidscontroller van Sony koppelen en alle knoppen aanpassen.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.