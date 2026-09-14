Ondanks Apple's inspanningen om van iOS 27 een zo probleemloos mogelijke update te maken, kan er altijd iets mis gaan. Lees hier wat de meest voorkomende bugs en problemen met iOS 27 zijn.

Na het installeren van iOS 27 stuit je wellicht op vervelende bugs, haperingen of andere problemen. Maar het goede nieuws: dit lost zichzelf meestal automatisch op. Sterker nog: voor de meeste bugs en problemen in iOS 27 staan oplossingen voor je klaar. In deze round-up lees je welke problemen de meeste gebruikers ervaren met de nieuwe update.

Bij de meestvoorkomende problemen helpt het altijd om je iPhone te herstarten. Zie je een vreemde bug, klopt er iets niet of is er iets anders geks aan de hand? Herstart dan eerst je iPhone.

Als je probeert om te updaten naar iOS 27, kan het gebeuren dat je foutmeldingen krijgt. Er kan bijvoorbeeld geen verbinding gemaakt worden met de server of het duurt heel lang voordat jij de update ziet. Of er verschijnt een melding in beeld dat iOS 26.6.2 de meest recente update is en je up-to-date bent. Al deze problemen hebben vaak te maken met de eerste opstartproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: zo los je het op! Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.

Mogelijk zie je geen update omdat het nog erg druk is bij Apple’s servers. Zeker als je kort na 19:00 uur installeert, kan het zijn dat je de update niet ziet, het downloaden en installeren erg lang duurt of er iets anders mis gaan. Wacht daarom even of probeer je iPhone te herstarten.

Wat ook een mogelijke oorzaak is, is dat je nog aangemeld bent voor een beta. Had je bijvoorbeeld nog beta’s van iOS 26 draaien, dan ben je misschien nog aangemeld voor de ontwikkelaarsbeta of publieke beta. In dat geval zie je geen update naar iOS 27. Ook als je al een (eerdere) beta van iOS 27 hebt, zie je mogelijk geen update. Zorg er dus voor dat je je afmeldt voor de beta’s en probeer het dan opnieuw. Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update en zet daar de beta-updates uit.

iOS 27 is uit en je kan niet wachten om de update op je iPhone te zetten. Je bent helemaal voorbereid, zorgt voor een volle accu en tikt direct op Software-update om de update te installeren. Maar wat zie je daar nou ineens: iOS 26.7? Heeft Apple een foutje gemaakt? Is er wel een iOS 27? Paniek!

Gelukkig is de oplossing nabij. Apple brengt, naast iOS 27, ook nog iOS 26.7 uit. Dit is een beveiligingsupdate voor iedereen die nog even geen iOS 27 wil hebben. Apple biedt deze update als eerste aan, maar het is niet nodig om deze eerst te installeren. Je kunt namelijk gewoon een stukje naar onderen scrollen. Daar vind je een knop met “Ook beschikbaar: iOS 27”. Tik hierop en je krijgt direct de nieuwste versie.

“Mijn batterij loopt snel leeg”

Ieder jaar horen we weer van veel lezers dat de batterij aanzienlijk sneller leeg gaat na de iOS-update. Vaak is dat een normaal proces: je iPhone is na het installeren van zo’n grote update in de achtergrond nog allerlei taken aan het uitvoeren. We adviseren daarom ook altijd om de iPhone na het installeren van iOS 26 een nacht goed z’n werk te laten doen en je iPhone te laten rusten. Kijk het daarna nog een paar dagen aan, want meestal keert de vorige batterijduur dan weer terug.

Oplossing: kijk het een paar dagen aan

Na het installeren van zo’n grote update, kan het zijn dat de accu sneller leeg loopt dan je gewend was. Dat is normaal: na een paar dagen zou dit weer moeten normaliseren. Kijk het dus even aan en raak niet direct in paniek, want het gebeurt eigenlijk maar zelden dat de accu door een fout in de software sneller leeg loopt.

“Mijn iPhone is ineens traag en wordt erg warm”

Los van een sneller leeglopende batterij, kan er ook een ander nadelig effect zijn als je net iOS 27 geïnstalleerd hebt. Je ervaart bijvoorbeeld een iPhone die ineens heel warm wordt of die trager reageert dan je gewend was. Dit zijn bij-effecten die het gebruik kunnen belemmeren waar je uiteraard niet op zit te wachten.

Oplossing: indexeren van nieuwe gegevens

Na het installeren van iOS 27 bouwt je iPhone de zoekfunctie opnieuw op. Apple verbetert in iOS 27 de zoekfunctie in diverse apps, waaronder Mail en Spotlight. Daarvoor moet alle data op je iPhone opnieuw geindexeerd worden. Ook voor het optimaliseren van Siri voert je iPhone allerlei achtergrondprocessen uit. Dit is normaal en wordt zelfs in een melding in de Instellingen-app weergegeven. Op deze pagina geeft Apple meer uitleg.

“Waar is Siri AI?”

De grootste verbetering van iOS 27 is zonder twijfel de komst van Siri AI. De nieuwe versie van Siri kan veel meer, begrijpt veel beter wat je bedoelt en kan de context van je opdracht beter begrijpen. Het is de grote update waar jarenlang naar uitgekeken werd. Maar wat nou als je Siri AI niet kan vinden en je nog steeds de oude Siri krijgt?

Oplossing: Siri AI nog niet in de EU

Helaas is Siri AI nog niet beschikbaar in de EU. Door de strenge DMA-regelgeving moet Apple de mogelijkheden van Siri ook openstellen voor andere slimme chatbots, maar dat wil Apple niet zomaar doen. Het bedrijf is momenteel in een strijd verwikkeld met de Europese Commissie rondom de DMA-regels en tot die tijd is Siri AI niet in Europa te gebruiken. Je kunt dit eventueel omzeilen door in te loggen met een Amerikaans Apple Account en je toestel en taal op Amerikaans-Engels te zetten, maar dat maakt je iPhone er niet bruikbaarder op. Je kan niet meer zo makkelijk je apps updaten en apps kopen gaat ook niet zo eenvoudig.

Bekijk ook Dit is waarom Siri AI nog lang niet (of misschien wel nooit) naar de EU komt: ‘Schuld van de DMA-regels’ De grootste domper van de WWDC is misschien wel dat Siri AI voorlopig nog niet naar de EU komt op de meeste apparaten. Apple heeft daar zelf een uitgebreide verklaring voor gegeven.

“Ik kan de AI-functie voor het fixen van wachtwoorden niet vinden”

Een van de handige nieuwe AI-functies in iOS 27 is de optie om automatisch je wachtwoorden te laten fixen. Apple Intelligence kan gelekte of makkelijk te raden wachtwoorden automatisch voor je repareren, door deze bij de desbetreffende dienst aan te laten passen en goed op te slaan in iCloud-wachtwoorden. Maar waar vind je die functie?

Oplossing: functie is uitgesteld

Apple heeft deze functie helaas moeten uitstellen. Apple zegt nu dat het fixen van je wachtwoorden met AI vanaf een aankomende update later dit jaar beschikbaar komt. Oftewel: je moet nog even geduld hebben. Wil je toch al je wachtwoorden fixen, dan zul je dat handmatig moeten doen.

Overige bugs en problemen

Zodra iOS 27 breed beschikbaar is en de update door meer gebruikers geïnstalleerd wordt, werken we dit artikel bij met eventuele andere bugs en problemen. We adviseren in ieder geval bij elke bug te proberen om je iPhone te herstarten, omdat dat (zeker in het begin) veel problemen kan oplossen.

Mocht je toch nog ergens tegenaan lopen, laat het in de reacties dan weten!

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.