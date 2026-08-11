Dit is er nieuw en verbeterd in iOS 27 Beta 5

Apple lijkt zo langzamerhand de puntjes op de i te zetten, want in de vijfde beta van iOS 27 zijn slechts een handjevol veranderingen opgedoken. In deze round-up vind je ze allemaal.

Apple is sinds juni volop aan het testen geslagen met iOS 27, de iPhone-update die in september voor iedereen beschikbaar komt. Naarmate de beta’s vorderen en iOS 27 steeds meer af is, zien we het aantal veranderingen terugnemen. In iOS 27 Beta 5 zien we vooral veranderingen in appicoontjes, Siri en het Bedieningspaneel.

#1 Nieuwe appicoontjes voor Safari, Voorvertoning, Instellingen en meer

Apple heeft een groot aantal appicoontjes een gewijzigde look gegeven, vaak met extra Liquid Glass. Apple had al onder andere de Kaarten-app een nieuw icoontje gegeven, maar dit trekt Apple nu door in de vijfde beta. Safari heeft in het midden een Liquid Glass-rondje waar de wijzers uit komen, die van de Voorvertoning-app is helemaal opnieuw ontworpen en de Instellingen-app heeft in het icoontje wat meer transparantie gekregen.

iOS 27 Beta 4 vs Beta 5: appicoontjes op eerste scherm

iOS 27 Beta 4 vs Beta 5: appicoontjes op tweede scherm

#2 Nieuwe instelling voor zoekfunctie

Bij Instellingen > Zoek heeft Apple wat nieuwe schakelaars toegevoegd. Er is nu een kopje Vóór het zoeken waarin je kan bepalen hoeveel apps voorgesteld mogen worden. Ook is er een schakelaar genaamd Stel appopdrachten voor, waarmee je kunt bepalen of er shortcuts vanuit de Opdrachten-app getoond mogen worden.

#3 Wijziging in Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel wordt vanaf nu niet meer het soort mobiele verbinding getoond als je met wifi verbonden bent. In een eerdere beta voegde Apple dit juist toe, waardoor je ook kon zien of je met 5G of 4G verbonden bent als je tegelijkertijd in de buurt bent van een bekend wifi-netwerk. Mogelijk vonden sommige gebruikers het verwarrend, omdat het daardoor leek alsof je geen wifi hebt, ook al staat het wifi-tekentje ernaast.

De enige manier om nu nog te zien met wat voor mobiel netwerk je verbonden bent, is door even wifi uit te zetten.

#4 Aanpasbare Siri-stem nu ook Brits-Engels

Mocht je de gelukkige eigenaar zijn van de nieuwste iPhone mét Siri AI (wat dus helaas nog niet in Europa werkt), dan kun je de aanpasbare stem nu ook wijzigen voor de Brits-Engelse variant. Je kunt niet alleen de snelheid waarmee Siri praat, maar ook de intonatie aanpassen. Zo kun je Siri wat expressiever maken of juist niet. Dit werkte voorheen alleen voor de Amerikaans-Engelse stem.

#5 Nieuwe introductieschermen

Apple heeft alvast nieuwe introductieschermen toegevoegd die te zien zijn zodra je apps voor het eerst opent. Op deze schermen zie je in het kort wat de belangrijkste vernieuwingen zijn. Deze introductieschermen zijn er nu voor de Muziek-app, App Store-app en de Foto’s-app, met daarop de grootste vernieuwingen per app.

#6 Visuele wijzigingen

In de App Store is rondom je profielfoto nu een randje Liquid Glass toegevoegd, waardoor het meer als een knop voelt. Bij het scrollen in de Foto’s-app is er nu weer bovenaan het scherm een blur toegevoegd, waardoor content erachter langzaamaan verdwijnt en wazig wordt zodra je scrollt. Een andere visuele wijziging is dat de achtergrond van Spotlight-suggesties nu een stuk lichter is, maar dit is eigenlijk alleen zichtbaar bij het gebruik van Siri AI.

Hoeveel beta’s komen er nog?

Nu de vijfde beta beschikbaar is, zijn we officieel halverwege de betaperiode. Van iOS 26 verschenen in totaal negen beta’s, plus nog de Release Candidate. Bij iOS 18, iOS 17, iOS 16 en iOS 15 bleef de teller steken op acht beta’s en een RC-variant. Meestal brengt Apple nu tot het iPhone-event in september elke week een beta uit. Dat betekent dat Apple nu nog drie beta’s kan uitbrengen, gevolgd door de Release Candidate die doorgaans als allerlaatste beta geldt. Meestal is deze gelijk met de uiteindelijke publieke versie, die een week daarna komt.

Lees ook ons artikel over de releasedatum van iOS 27 om precies te weten wanneer we de updates verwachten.

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Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.