iOS 27 is na maanden van testen nu eindelijk beschikbaar. De grote update voor iPhone biedt verbeterde AI-functies en stabiliteitsverbeteringen, maar er zijn ook nog heel veel kleine tweaks die de moeite waard zijn.

Na maanden testen is het moment nu daar: iOS 27 is beschikbaar. De grote nieuwe update staat standaard al op de nieuwe iPhones van dit najaar, maar is nu voor iedereen met een geschikt toestel te downloaden. Lees hier hoe je van start gaat en wat de belangrijkste verbeteringen zijn.

iOS 27 beschikbaar

Een grote nieuwe update als iOS 27 is voor menig Apple-fan altijd een leuk moment, omdat dit talloze functies (gratis!) naar je iPhone brengt. Maar met iOS 27 is het aanbod van nieuwe functies die wij hier krijgen wel wat beperkt. Siri AI is de grootste publiekstrekker in iOS 27, maar deze functie komt voorlopig niet beschikbaar in de EU. Maar wat blijft er dan over voor ons?

De hoogtepunten van iOS 27 zijn dan ook de nieuwe AI-functies die wel in Nederland beschikbaar komen, de verbeterde prestaties en focus op stabiliteit, vernieuwde Liquid Glass-look, nieuwe CarPlay-functies en allerlei handige verbeteringen in de vele standaardapps die inmiddels op je iPhone staan. Ontwikkelaars kunnen ook gebruikmaken van nieuwe mogelijkheden, dus zorg er ook voor dat je iPhone-apps up-to-date zijn om alles uit je iPhone te blijven halen.

Dit zijn in het kort de belangrijkste nieuwe functies:

Nieuwe Apple Intelligence-functies: foto’s bewerken met AI, makkelijker opdrachten maken in Opdrachten-app, slimmere meldingen in Woning en meer

Stabiliteit en prestatieverbeteringen: focus op talloze optimalisaties, bugfixes en systeemprestaties. Apple zorgt ervoor dat alles sneller en beter werkt.

Verbeteringen in standaardapps: Apps als Foto’s, Wallet, Safari, Berichten, Woning, Opdrachten, Image Playground en Wachtwoorden bieden nieuwe functies.

Zeven nieuwe CarPlay-functies: CarPlay krijgt zeven belangrijke en handige nieuwe functies, maar er zijn ook nog allerlei andere kleine tweaks

Liquid Glass-verbeteringen: Kies nu zelf de mate van transparantie in de Liquid Glass-look. Ook heeft Apple in veel details Liquid Glass toegevoegd en leesbaarder gemaakt.

Lees meer in ons artikel met de nieuwe iOS 27 functies.

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iOS 27 downloaden

Om iOS 27 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Let op: mogelijk zie je eerst iOS 26.7. Wil je overstappen naar iOS 27, scroll dan naar onderen en tik daar op Ook beschikbaar: iOS 27. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

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Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.