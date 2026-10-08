Dit is waarom Apple iOS 27.1 mogelijk overslaat op jouw iPhone

Je wacht op iOS 27.1 voor je iPhone? Grote kans dat deze update nooit verschijnt. Apple lijkt het versienummer namelijk te reserveren voor de iPhone Duo, terwijl iOS 27.2 al volop getest wordt.

Er is iets vreemds aan de hand met iOS 27.1. Terwijl je normaal gesproken nu al de eerste beta van deze update zou kunnen proberen, heeft Apple deze versie tot nog toe volledig overgeslagen. In plaats daarvan wordt iOS 27.2 al volop getest. Maar dat betekent niet dat iOS 27.1 helemaal niet bestaat. Sterker nog: Apple heeft de komst van deze versie zelf al bevestigd.

Waar blijft de beta van iOS 27.1?

Normaal gesproken begint Apple kort na het verschijnen van een grote iOS-update met het testen van de eerstvolgende versie. Na iOS 26 verscheen bijvoorbeeld de beta van iOS 26.1, waarna later de definitieve versie voor iedereen beschikbaar kwam. Maar dit jaar gaat het net even anders. Apple bracht op 16 september namelijk de eerste beta van iOS 27.2 uit, terwijl er van iOS 27.1 nog helemaal geen beta verschenen is.

Inmiddels zijn we alweer bij de derde beta van iOS 27.2 voor ontwikkelaars, terwijl ook publieke testers deze update al kunnen proberen. Toch is er nog altijd geen spoor van een iOS 27.1-beta voor bestaande iPhone-modellen. Dat is opmerkelijk, want doorgaans brengt Apple de updates gewoon in de gebruikelijke volgorde uit. Waarom wordt iOS 27.1 dan overgeslagen? Het antwoord heeft waarschijnlijk alles te maken met de iPhone Duo.

iOS 27.1 is speciaal voor de iPhone Duo

Apple heeft inmiddels bevestigd dat de iPhone Duo op 23 oktober 2026 standaard geleverd wordt met iOS 27.1. Het bedrijf schrijft op zijn ontwikkelaarswebsite dat deze versie voortbouwt op iOS 27, maar ook functies bevat die speciaal ontwikkeld zijn voor het opvouwbare ontwerp. Daarmee lijkt iOS 27.1 vooral een speciale softwareversie voor Apple’s eerste iPhone met een vouwscherm.

En dat is ook wel te begrijpen. De iPhone Duo heeft immers niet één, maar twee schermen: een 5,4-inch scherm aan de buitenkant en een veel groter 7,6-inch scherm aan de binnenkant. Apple heeft iOS daarom op allerlei plekken aangepast. Zo vind je het Dock aan de zijkant, kun je twee apps naast elkaar gebruiken en is het mogelijk om bijvoorbeeld twee Safari-vensters tegelijk te openen. Ook de Camera-app heeft speciale functies die gebruikmaken van beide schermen.

Een mogelijke reden voor het ontbreken van een publieke iOS 27.1-beta is dat Apple bepaalde softwaredetails van de iPhone Duo zo lang mogelijk verborgen wil houden. Door deze versie niet beschikbaar te stellen voor andere iPhones, voorkomt Apple mogelijk dat er voortijdig nog onaangekondigde functies ontdekt worden. Of er daadwerkelijk nog verborgen verrassingen in iOS 27.1 zitten, weten we niet. Apple heeft de reden voor het ontbreken van de beta zelf niet toegelicht.

Slaat Apple iOS 27.1 over op andere iPhones?

Het lijkt er dus sterk op dat Apple iOS 27.1 exclusief voor de iPhone Duo beschikbaar stelt. Dat betekent dat je op bijvoorbeeld een iPhone 17 of iPhone 18 Pro mogelijk helemaal geen iOS 27.1-update te zien krijgt. In plaats daarvan zou je straks rechtstreeks van iOS 27.0.1 naar iOS 27.2 gaan. Dat zou een opvallende keuze zijn, maar gezien de huidige beta’s is het ook het meest logische scenario.

Helemaal zeker is dit nog niet. Apple heeft namelijk nergens expliciet gezegd dat iOS 27.1 niet voor andere iPhones verschijnt. Er is dus nog een kans dat er toch een aparte update komt. Maar waarom zou Apple nu nog beginnen met een nieuwe testronde voor iOS 27.1, terwijl iOS 27.2 al bijna een maand getest wordt?

Overigens bestaat er voor ontwikkelaars wel een speciale versie van Xcode 27.1. Daarmee kunnen appmakers hun apps alvast geschikt maken voor de iPhone Duo en de speciale schermindelingen testen in een simulator. Maar dat is iets anders dan een iOS 27.1-beta die je rechtstreeks op je eigen iPhone kunt installeren.

Wat krijg je dan wel met iOS 27.2?

Dat Apple iOS 27.1 waarschijnlijk overslaat voor bestaande iPhones, betekent gelukkig niet dat je nieuwe functies misloopt. De meeste vernieuwingen in iOS 27.1 lijken specifiek bedoeld voor de iPhone Duo en zijn daardoor niet relevant voor een normale iPhone. Voor de overige modellen wordt iOS 27.2 juist een grotere update, met allerlei nieuwe functies en verbeteringen.

Zo krijgt de Apple TV-app ondersteuning voor profielen, komen er veranderingen in de Muziek- en Podcasts-app en wordt FaceTime op verschillende punten verbeterd. Ook voegt Apple nieuwe mogelijkheden voor Siri AI toe en krijgt de Gezondheid-app een flinke vernieuwing. Die laatste twee veranderingen zijn vooralsnog niet beschikbaar in de EU. In ons uitgebreide overzicht van nieuwe functies in iOS 27.2 lees je wat er allemaal verandert.

Bekijk ook iOS 27.2 in de maak: deze functies en verbeteringen komen eraan Apple werkt momenteel aan iOS 27.2, wat de volgende grote update van iOS 27 lijkt te worden. Welke functies brengt iOS 27.2 en wanneer verschijnt de update?

Wanneer verschijnt iOS 27.2?

De grote vraag is natuurlijk wanneer je dan wel een nieuwe update kunt downloaden. De iPhone Duo verschijnt op vrijdag 23 oktober met iOS 27.1 en de verwachting is dat Apple iOS 27.2 ergens eind oktober of begin november voor iedereen uitbrengt. Dat is aanzienlijk eerder dan we gewend zijn: normaal gesproken verschijnt de tweede grote tussentijdse iOS-update pas in december.

Apple heeft nog geen definitieve releasedatum bekendgemaakt. Tot die tijd kun je op je huidige iPhone gewoon gebruikmaken van iOS 27.0.1, waarin Apple al diverse bugs opgelost heeft. Wie niet kan wachten, kan ook alvast de publieke beta van iOS 27.2 installeren. Hou er wel rekening mee dat deze testversies nog problemen kunnen bevatten.

Het blijft hoe dan ook een opmerkelijke gang van zaken. Niet eerder zagen we dat Apple zo vroeg in het testproces een grote tussentijdse iOS-versie leek over te slaan. Maar één ding is duidelijk: de iPhone Duo zorgt niet alleen voor een compleet nieuw iPhone-ontwerp, maar ook voor een ongebruikelijke aanpak van Apple’s software-updates.