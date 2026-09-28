iOS 27.0.1 nu beschikbaar: deze drie bugs zijn nu opgelost
Na een grote update komen er vrijwel altijd nieuwe problemen aan het licht, en iOS 27 vormt daarop geen uitzondering. Apple brengt daarom kort na de release vaak een aanvullende update uit die de belangrijkste bugs verhelpt. iOS 27.0.1 is nu voor iedereen beschikbaar om te downloaden.
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iOS 27.0.1 beschikbaar
iOS 27.0.1 is een relatief kleine update waarin niet per se zichtbare veranderingen zijn doorgevoerd. Hierin worden vooral oneffenheden en andere bugs die opduiken in iOS 27 opgelost.
In de update wordt een drietal bugs opgelost, waarvan twee specifiek voor de iPhone 18 Pro (Max). Zo lost deze update een probleem op waardoor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max onverwacht gingen herstarten nadat Face ID de gebruiker niet kon identificeren. Dit iPhone 18 Pro-probleem dook eerder al op. Ook fixt Apple een probleem met de f/1.48 cameralens op de iPhone 18 Pro. Tot slot lost Apple een probleem op waardoor het touchscreen niet meer reageerde als zowel het meldingencentrum als het bedieningspaneel tegelijkertijd geopend worden.
Daarnaast kan Apple ook nog de nodige beveiligingsverbeteringen doorgevoerd hebben. Ondertussen hebben wij een overzicht gemaakt met de meest voorkomende iOS 27 bugs en problemen.
Releasenotes iOS 27.0.1
Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 27.0.1:
This update provides bug fixes for your iPhone, including fixes for the following issues:
- iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max may unexpectedly restart when Face ID fails to authenticate
- A color artifact may appear on photos captured at 2x under certain lighting conditions at f/1.48 on a small number of iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max devices
- Opening Notification Center and Control Center simultaneously may cause the touchscreen to become unresponsive
iOS 27.0.1 downloaden
Om iOS 27.0.1 te downloaden, doe je het volgende:
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
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Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
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iOS 27
iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.