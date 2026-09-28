Apple heeft iOS 27.0.1 uitgebracht, de eerste aanvullende update sinds de release van iOS 27. Deze versie lost een aantal bugs op die na de grote update aan het licht zijn gekomen.

Na een grote update komen er vrijwel altijd nieuwe problemen aan het licht, en iOS 27 vormt daarop geen uitzondering. Apple brengt daarom kort na de release vaak een aanvullende update uit die de belangrijkste bugs verhelpt. iOS 27.0.1 is nu voor iedereen beschikbaar om te downloaden.

iOS 27.0.1 beschikbaar

iOS 27.0.1 is een relatief kleine update waarin niet per se zichtbare veranderingen zijn doorgevoerd. Hierin worden vooral oneffenheden en andere bugs die opduiken in iOS 27 opgelost.

In de update wordt een drietal bugs opgelost, waarvan twee specifiek voor de iPhone 18 Pro (Max). Zo lost deze update een probleem op waardoor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max onverwacht gingen herstarten nadat Face ID de gebruiker niet kon identificeren. Dit iPhone 18 Pro-probleem dook eerder al op. Ook fixt Apple een probleem met de f/1.48 cameralens op de iPhone 18 Pro. Tot slot lost Apple een probleem op waardoor het touchscreen niet meer reageerde als zowel het meldingencentrum als het bedieningspaneel tegelijkertijd geopend worden.

Daarnaast kan Apple ook nog de nodige beveiligingsverbeteringen doorgevoerd hebben. Ondertussen hebben wij een overzicht gemaakt met de meest voorkomende iOS 27 bugs en problemen.

Bekijk ook Last van bugs en problemen in iOS 27? Hier lees je de oplossingen Ondanks Apple’s inspanningen om van iOS 27 een zo probleemloos mogelijke update te maken, kan er altijd iets mis gaan. Lees hier wat de meest voorkomende bugs en problemen met iOS 27 zijn.

Releasenotes iOS 27.0.1

Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 27.0.1:

This update provides bug fixes for your iPhone, including fixes for the following issues: iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max may unexpectedly restart when Face ID fails to authenticate

A color artifact may appear on photos captured at 2x under certain lighting conditions at f/1.48 on a small number of iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max devices

Opening Notification Center and Control Center simultaneously may cause the touchscreen to become unresponsive

iOS 27.0.1 downloaden

Om iOS 27.0.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

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Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.