Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iOS 27 update

iOS 27.0.1 nu beschikbaar: deze drie bugs zijn nu opgelost

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft iOS 27.0.1 uitgebracht, de eerste aanvullende update sinds de release van iOS 27. Deze versie lost een aantal bugs op die na de grote update aan het licht zijn gekomen.
Benjamin Kuijten -

Na een grote update komen er vrijwel altijd nieuwe problemen aan het licht, en iOS 27 vormt daarop geen uitzondering. Apple brengt daarom kort na de release vaak een aanvullende update uit die de belangrijkste bugs verhelpt. iOS 27.0.1 is nu voor iedereen beschikbaar om te downloaden.

Inhoudsopgave

iOS 27.0.1 beschikbaar

iOS 27.0.1 is een relatief kleine update waarin niet per se zichtbare veranderingen zijn doorgevoerd. Hierin worden vooral oneffenheden en andere bugs die opduiken in iOS 27 opgelost.

In de update wordt een drietal bugs opgelost, waarvan twee specifiek voor de iPhone 18 Pro (Max). Zo lost deze update een probleem op waardoor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max onverwacht gingen herstarten nadat Face ID de gebruiker niet kon identificeren. Dit iPhone 18 Pro-probleem dook eerder al op. Ook fixt Apple een probleem met de f/1.48 cameralens op de iPhone 18 Pro. Tot slot lost Apple een probleem op waardoor het touchscreen niet meer reageerde als zowel het meldingencentrum als het bedieningspaneel tegelijkertijd geopend worden.

Daarnaast kan Apple ook nog de nodige beveiligingsverbeteringen doorgevoerd hebben. Ondertussen hebben wij een overzicht gemaakt met de meest voorkomende iOS 27 bugs en problemen.

Bekijk ook
iOS 27 beta-lineup

Last van bugs en problemen in iOS 27? Hier lees je de oplossingen

Ondanks Apple’s inspanningen om van iOS 27 een zo probleemloos mogelijke update te maken, kan er altijd iets mis gaan. Lees hier wat de meest voorkomende bugs en problemen met iOS 27 zijn.

Releasenotes iOS 27.0.1

Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 27.0.1:

This update provides bug fixes for your iPhone, including fixes for the following issues:

  • iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max may unexpectedly restart when Face ID fails to authenticate
  • A color artifact may appear on photos captured at 2x under certain lighting conditions at f/1.48 on a small number of iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max devices
  • Opening Notification Center and Control Center simultaneously may cause the touchscreen to become unresponsive

iOS 27.0.1 downloaden

Om iOS 27.0.1 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook
iPhone updaten iCulture

iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren

Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook
Publieke beta van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 en tvOS 27

Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS

Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Nieuw Schermtijd-overzicht niet zichtbaar in iOS 27? Zo los je het op
Eerste publieke beta van iOS 27.2 en iPadOS 27.2 nu beschikbaar voor testers
iOS 27.2 in de maak: deze functies en verbeteringen komen eraan
Dit zijn de 11 belangrijkste functies van iOS 27 waar je wel wat aan hebt (en je iPhone echt beter maken)
Apple stelt handige Wachtwoorden-functie van iOS 27 uit – dit is waarom

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo
Alles wat we weten over iOS 27 De belangrijkste iOS 27 functies De beste kleine iOS 27-ontdekkingen Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? Toegangsscherm in iOS 27 Foto's-app in iOS 27 AirPods in iOS 27 CarPlay in iOS 27 Alles over de WWDC

Ook interessant

Nieuw Schermtijd-overzicht niet zichtbaar in iOS 27? Zo los je het op

Nieuws 13 reacties

Eerste publieke beta van iOS 27.2 en iPadOS 27.2 nu beschikbaar voor testers

Nieuws 3 reacties
iOS 27 functies

iOS 27.2 in de maak: deze functies en verbeteringen komen eraan

Nieuws
iOS 27 functies

Dit zijn de 11 belangrijkste functies van iOS 27 waar je wel wat aan hebt (en je iPhone echt beter maken)

Nieuws 7 reacties

Apple stelt handige Wachtwoorden-functie van iOS 27 uit – dit is waarom

Nieuws 1 reactie
Eve Outdoor Camera in wit

Deze nieuwe HomeKit-functie van iOS 27 kost tot wel €60 per maand

Nieuws 3 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar