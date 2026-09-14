Breaking - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
tvOS 27 voor Apple TV is er: deze verfijningen vind je op de Apple TV (maar het échte nieuwe moet nog komen)
macOS 27 Golden Gate nu te downloaden: dit zit er in de grote update van 2026
iPadOS 27 is nu uit: deze nieuwe functies krijg je op je iPad
Downloaden maar: iOS 27 is nu beschikbaar (met deze hoogtepunten)
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Zo bestel je de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max als eerste (en dit betaal je)
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iOS 26 Update

Nog even bij iOS 26 blijven? iOS 26.7 en iPadOS 26.7 zijn beschikbaar

Nieuws iOS en iPadOS
Zit je nog prima op iOS 26? Dan staat er alsnog een update voor je klaar. Apple heeft iOS 26.7 en iPadOS 26.7 uitgebracht. Daarin zitten weer de nodige verbeteringen.
Sasha Koevoets -

Het kan zijn dat je nog niet meteen wilt overstappen naar iOS 27. Ook daar heeft Apple aan gedacht: voor wie liever nog even bij iOS 26 blijft, zijn iOS 26.7 en iPadOS 26.7 beschikbaar. Deze updates bevatten voornamelijk bugfixes en andere verbeteringen en zijn vooral bedoeld voor gebruikers die de overstap naar iOS 27 of iPadOS 27 nog even willen uitstellen.

Inhoudsopgave

iOS 26.7 en iPadOS 26.7 beschikbaar

iOS 26.7 en iPadOS 26.7 bevatten geen nieuwe functies, maar zorgen ervoor dat je iPhone en iPad up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingsverbeteringen en bugfixes.

Toch updaten naar iOS 27? Let dan op: Zie je alleen iOS 26.7 en wil je updaten naar iOS 27, tik dan op de knop Werk bij naar iOS 27, onderaan de pagina. Het is niet nodig om eerst iOS 26.7 te installeren voordat je aan de slag kunt met iOS 27. Zie je echt alleen iOS 26.7 en ook geen update-knop voor iOS 27, dan heb je mogelijk nog de beta’s voor iOS 27 ingeschakeld. Zet dit eerst uit via Instellingen > Algemeen > Software-update > Bèta-updates en herstart het toestel dan. Check daarna opnieuw of je de update naar iOS 27 alsnog ziet.


Ben je (per ongeluk) al gestart met updaten naar iOS 26.7, dan kun je wachten totdat deze versie klaar is met installeren. Daarna kun je alsnog over naar iOS 27. Maar er is ook een manier om dit tussentijds stop te zetten. Zet je iPhone op de vliegtuigmodus en ga naar Instellingen > Algemeen >iPhone-opslag en zoek daar iOS 26.7 op. Verwijder de download en zet de vliegtuigmodus weer uit. Controleer daarna opnieuw via Instellingen > Software-update en installeer iOS 27.

iOS 26.7 en iPadOS 26.7 downloaden

Om iOS 26.7 of iPadOS 26.7 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook
iPhone updaten iCulture

iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren

Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook
Publieke beta van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 en tvOS 27

Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS

Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

iPadOS 27 is nu uit: deze nieuwe functies krijg je op je iPad
Downloaden maar: iOS 27 is nu beschikbaar (met deze hoogtepunten)
Last van bugs en problemen in iOS 27? Hier lees je de oplossingen
Hier zijn de 6 grootste veranderingen in iOS 27 waar je aan moet wennen
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig

iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac is nu op de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 biedt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot zijn er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De update is sinds 15 september 2025 beschikbaar.

iPadOS 26 bento overzicht
Alles over iPadOS 26 iPadOS 26 review De beste iPadOS 26 functies Multitasking in iPadOS 26: dit is er nieuw Geschikte iPads voor iPadOS 26 Dit is Liquid Glass, Apple's nieuwe design Alles over iOS 26 Menubalk in iPadOS 26 Handschriftherkenning in het Nederlands in iPadOS 26

Ook interessant

iOS 26 Update

iOS 26.6.2 nu beschikbaar: deze bug is nu opgelost

Nieuws 3 reacties
iOS 26 Update

iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 nu uit: belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone en iPad

Nieuws 4 reacties
Liquid Glass op alle apparaten

Liquid Glass: alles over Apple’s designtaal voor iPhone, iPad en Mac [video]

Uitleg
iPhone 17e review in roze

iOS 26.6: geen spannende functies, maar wel belangrijk (en dit is waarom)

Nieuws 1 reactie
iOS 26 Update

iOS 26.6 en iPadOS 26.6 nu beschikbaar: dit maakt deze update belangrijk

Nieuws
Siri AI suggestie

Dit is waarom je iOS 26.6 moet hebben vóórdat iOS 27 uitkomt

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar