Zit je nog prima op iOS 26? Dan staat er alsnog een update voor je klaar. Apple heeft iOS 26.7 en iPadOS 26.7 uitgebracht. Daarin zitten weer de nodige verbeteringen.

Het kan zijn dat je nog niet meteen wilt overstappen naar iOS 27. Ook daar heeft Apple aan gedacht: voor wie liever nog even bij iOS 26 blijft, zijn iOS 26.7 en iPadOS 26.7 beschikbaar. Deze updates bevatten voornamelijk bugfixes en andere verbeteringen en zijn vooral bedoeld voor gebruikers die de overstap naar iOS 27 of iPadOS 27 nog even willen uitstellen.

iOS 26.7 en iPadOS 26.7 beschikbaar

iOS 26.7 en iPadOS 26.7 bevatten geen nieuwe functies, maar zorgen ervoor dat je iPhone en iPad up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingsverbeteringen en bugfixes.

Toch updaten naar iOS 27? Let dan op: Zie je alleen iOS 26.7 en wil je updaten naar iOS 27, tik dan op de knop Werk bij naar iOS 27, onderaan de pagina. Het is niet nodig om eerst iOS 26.7 te installeren voordat je aan de slag kunt met iOS 27. Zie je echt alleen iOS 26.7 en ook geen update-knop voor iOS 27, dan heb je mogelijk nog de beta’s voor iOS 27 ingeschakeld. Zet dit eerst uit via Instellingen > Algemeen > Software-update > Bèta-updates en herstart het toestel dan. Check daarna opnieuw of je de update naar iOS 27 alsnog ziet.

Ben je (per ongeluk) al gestart met updaten naar iOS 26.7, dan kun je wachten totdat deze versie klaar is met installeren. Daarna kun je alsnog over naar iOS 27. Maar er is ook een manier om dit tussentijds stop te zetten. Zet je iPhone op de vliegtuigmodus en ga naar Instellingen > Algemeen >iPhone-opslag en zoek daar iOS 26.7 op. Verwijder de download en zet de vliegtuigmodus weer uit. Controleer daarna opnieuw via Instellingen > Software-update en installeer iOS 27.

iOS 26.7 en iPadOS 26.7 downloaden

Om iOS 26.7 of iPadOS 26.7 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.