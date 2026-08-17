Het is weer zover: er staat een belangrijke update klaar voor je iPhone en iPad. Deze keer geen nieuwe functies, visuele wijzigingen of andere zichtbare veranderingen. Het draait in iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 puur om verbeterde beveiliging, dus we raden aan om de update snel te installeren.

iOS 26.6.1 beschikbaar

Met iOS 27 in het vooruitzicht, raakt Apple de iOS 26-gebruikers niet uit het oog. Met de nieuwste update zorgt je ervoor dat je iPhone en iPad weer zo veilig mogelijk zijn om te gebruiken. Apple heeft nog niet laten weten welke beveiligingsproblemen er precies opgelost zijn, maar zegt wel dat de update “oplossingen voor beveiligingsproblemen voor de iPhone” biedt. Zodra we exact weten wat er in de updates zit, werken we dit artikel bij.

iOS 26.6.1 downloaden

Om iOS 26.6 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

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Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.