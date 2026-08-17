iOS 26 Update

iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 nu uit: belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone en iPad

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 uitgebracht. Deze twee updates brengen verbeterde beveiliging voor iPhone en iPad en wordt aangeraden voor alle gebruikers.
Benjamin Kuijten -

Het is weer zover: er staat een belangrijke update klaar voor je iPhone en iPad. Deze keer geen nieuwe functies, visuele wijzigingen of andere zichtbare veranderingen. Het draait in iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 puur om verbeterde beveiliging, dus we raden aan om de update snel te installeren.

iOS 26.6.1 beschikbaar

Met iOS 27 in het vooruitzicht, raakt Apple de iOS 26-gebruikers niet uit het oog. Met de nieuwste update zorgt je ervoor dat je iPhone en iPad weer zo veilig mogelijk zijn om te gebruiken. Apple heeft nog niet laten weten welke beveiligingsproblemen er precies opgelost zijn, maar zegt wel dat de update “oplossingen voor beveiligingsproblemen voor de iPhone” biedt. Zodra we exact weten wat er in de updates zit, werken we dit artikel bij.

iOS 26.6.1 downloaden

Om iOS 26.6 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

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Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

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iPadOS 26 is de grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac is nu op de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 biedt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot zijn er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De update is sinds 15 september 2025 beschikbaar.

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