iOS 18 update

Update nu je oudere iPhone of iPad: iOS 18.7.10 is uit met bijna honderd fixes

Nieuws iOS en iPadOS
Er staat een grote beveiligingsupdate klaar voor toestellen die zijn blijven hangen op iOS 18. iOS 18.7.10 lost 97 beveiligingsproblemen op. Snel updaten dus!
Benjamin Kuijten -

Apple is de laatste tijd regelmatig nieuwe updates aan het uitbrengen voor oudere iPhones en iPads. Met name modellen die nog draaien op iOS 18 krijgen met enige regelmaat een nieuwe versie aangeboden. Deze keer is het de beurt aan iOS 18.7.10 en iPadOS 18.7.10, bedoeld voor een viertal oudere Apple-apparaten.

iOS 18.7.10 beschikbaar

iOS 18.7.10 en iPadOS 18.7.10 zijn alleen beschikbaar voor de iPhone XS (Max), iPhone XR en de zevende generatie iPad uit 2019. Deze modellen zijn niet geschikt voor iOS 26 en krijgen dus alleen nog nieuwe iOS/iPadOS 18-updates. In iOS 18.7.10 voegt Apple niet alleen allerlei nieuwe beveiligingsverbeteringen toe, maar pakt meteen ook de beveiligingsfixes mee die eerder zijn toegevoegd in iOS 26.6 en de beta’s van iOS 27. Vandaar dat het totaal aantal fixes in iOS 18.7.10 uit komt op een indrukwekkend aantal van 97 opgeloste problemen.

Op de volledige pagina omschrijft Apple alle opgeloste problemen, onder andere met AirDrop, de App Store, Contacten, Siri en WebKit (de motor van Safari). Door allerlei malafide content konden apps vastlopen, gegevens buitgemaakt worden en andere problemen ontstaan. Ook allerlei interne processen en systeemfuncties, zoals de kernel, hadden last van beveiligingsproblemen.

Wil je zeker weten dat je toestel zo veilig mogelijk is, installeer de update dan snel. Wil je meer weten over welke exacte problemen er opgelost zijn, dan lees je daar meer over op Apple’s eigen pagina.

iOS 18.7.10 en iPadOS 18.7.10 zijn alleen beschikbaar voor deze modellen:

Als je toestel wel geschikt is voor iOS 26, maar (om wat voor reden dan ook) nog draait op een versie van iOS 18, zie je de nieuwe update niet. In dat geval wordt aangeraden om te updaten naar iOS 26.6.1 of nieuwer, zodat je dezelfde fixes krijgt.

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iOS 18.7.10 downloaden

Om iOS 18.7.10 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

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Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

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