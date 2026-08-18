Apple is de laatste tijd regelmatig nieuwe updates aan het uitbrengen voor oudere iPhones en iPads. Met name modellen die nog draaien op iOS 18 krijgen met enige regelmaat een nieuwe versie aangeboden. Deze keer is het de beurt aan iOS 18.7.10 en iPadOS 18.7.10, bedoeld voor een viertal oudere Apple-apparaten.

iOS 18.7.10 beschikbaar

iOS 18.7.10 en iPadOS 18.7.10 zijn alleen beschikbaar voor de iPhone XS (Max), iPhone XR en de zevende generatie iPad uit 2019. Deze modellen zijn niet geschikt voor iOS 26 en krijgen dus alleen nog nieuwe iOS/iPadOS 18-updates. In iOS 18.7.10 voegt Apple niet alleen allerlei nieuwe beveiligingsverbeteringen toe, maar pakt meteen ook de beveiligingsfixes mee die eerder zijn toegevoegd in iOS 26.6 en de beta’s van iOS 27. Vandaar dat het totaal aantal fixes in iOS 18.7.10 uit komt op een indrukwekkend aantal van 97 opgeloste problemen.

Op de volledige pagina omschrijft Apple alle opgeloste problemen, onder andere met AirDrop, de App Store, Contacten, Siri en WebKit (de motor van Safari). Door allerlei malafide content konden apps vastlopen, gegevens buitgemaakt worden en andere problemen ontstaan. Ook allerlei interne processen en systeemfuncties, zoals de kernel, hadden last van beveiligingsproblemen.

Wil je zeker weten dat je toestel zo veilig mogelijk is, installeer de update dan snel. Wil je meer weten over welke exacte problemen er opgelost zijn, dan lees je daar meer over op Apple’s eigen pagina.

iOS 18.7.10 en iPadOS 18.7.10 zijn alleen beschikbaar voor deze modellen:

Als je toestel wel geschikt is voor iOS 26, maar (om wat voor reden dan ook) nog draait op een versie van iOS 18, zie je de nieuwe update niet. In dat geval wordt aangeraden om te updaten naar iOS 26.6.1 of nieuwer, zodat je dezelfde fixes krijgt.

Bekijk ook iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 nu uit: belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone en iPad Apple heeft iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 uitgebracht. Deze twee updates brengen verbeterde beveiliging voor iPhone en iPad en wordt aangeraden voor alle gebruikers.

iOS 18.7.10 downloaden

Om iOS 18.7.10 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.