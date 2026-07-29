In het najaar van 2026 begint de uitfasering van iDEAL. Voor klanten van de ING die een scanner gebruiken voor internetbankieren is dit een probleem.

Dit komt doordat ING Scanner de techniek achter Wero – de opvolger van iDEAL – niet ondersteunt. Daardoor kunnen klanten die nog met de scanner online betalingen bevestigen straks niet meer via deze methode afrekenen. Gebruik je de ING-app voor internetbankieren, dan verandert er niets.

ING-scanner ondersteunt geen Wero

Na berichtgeving over het verdwijnen van ondersteuning voor de ING Scanner heeft de bank bevestigd dat het apparaat de techniek achter Wero inderdaad niet ondersteunt. Dat betekent dat klanten die hun online betalingen nu nog met de scanner goedkeuren, straks niet meer via deze methode kunnen afrekenen. Volgens ING is het technisch niet mogelijk om Wero naar de scanner te brengen.

Voor de meeste ING-klanten verandert er weinig. Miljoenen mensen gebruiken de ING-app al dagelijks en volgens de bank wordt minder dan één procent van alle iDEAL-betalingen nog met de scanner bevestigd.

Gebruik je de ING Scanner alleen om in te loggen of andere bankzaken te regelen? Dan kun je die gewoon blijven gebruiken. De beperking geldt uitsluitend voor online betalingen via Wero. Wie geen smartphone wil of kan gebruiken, moet voor online aankopen straks uitwijken naar een andere betaalmethode, zoals een creditcard of een bankoverschrijving als een webwinkel die ondersteunt.

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Voordelen van de ING-app

Voor iPhone- en iPad-gebruikers biedt de ING-app bovendien meer mogelijkheden dan de losse scanner. Je logt snel in en keurt betalingen goed met Face ID of Touch ID, zonder extra apparaat. Daarnaast stel je eenvoudig Apple Pay in voor contactloze betalingen met je iPhone en Apple Watch.

Vrijwel alle bankzaken regel je bovendien direct vanuit de app. Zo kun je betaalpassen blokkeren, betaal- en opnamelimieten aanpassen en betaalverzoeken versturen. Daarnaast bevat de app extra functies, zoals Rond af & Beleg en een overzicht van de geschatte CO₂-uitstoot van je aankopen. Met de ING-app doe je straks dus ook standaard digitale transacties, want vanaf oktober biedt de ING Scanner geen ondersteuning meer voor online betalingen.