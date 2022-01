iCulture Vandaag: dit was maandag 3 januari 2022

We beginnen het jaar rustig, maar zoals je van ons gewend bent wél met een aantal interessante artikelen. Zo lees je onze review van de tweede generatie IKEA Symfonisk speakerlamp hoe het modulaire ontwerp met wisselende kap ons bevalt. En deze week is het ook weer tijd voor de CES en de eerste Apple-aankondiging is een feit: de nieuwe Eve Outdoor Cam met HomeKit Secure Video komt dit voorjaar uit. Maar er is ook minder goed nieuws, want er is een bug in HomeKit genaamd doorlock ontdekt. Wat betekent dit voor jou? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



