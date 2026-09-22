Krabbelen, WieWatWaar, de dansende banaan en meer: voor iedereen die na 2010 geboren, is gaat er waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Voor iedereen die maar een beetje ouder is, keert meteen een gevoel van nostalgie terug. Het Nederlandse sociale netwerk Hyves, dat in 2004 begon, was jarenlang het populairste sociale netwerk van Nederland totdat in 2010 de populariteit afnam in ruil voor Facebook. Maar nu is Hyves terug, met alle functies die je van toen nog kent.

Comeback van Hyves

Nadat de Telegraaf Media Group Hyves in 2010 overnam, ging het eigenlijk snel bergafwaarts. In 2013 werd het omgebouwd tot Hyves Games, maar nu is het netwerk weer in zijn oude vorm hersteld. Eigenaar Mediahuis legt met het nieuwe oude Hyves weer de focus op een echt sociaal netwerk voor je vrienden. Alles draait daarbij om persoonlijk contact. In tegenstelling tot huidige platformen als Instagram en Facebook, gaat het bij Hyves niet om het bekijken van zoveel mogelijk content. Je krijgt dan ook geen persoonlijk algoritme dat bepaalt wat jij te zien krijgt en wat je mogelijk interessant vindt.

Hyves app anno 2026

De focus ligt dus op het leggen van contact met je vrienden en bekenden. Je kunt posten wat je gedaan hebt, wat je van plan bent te gaan doen of simpelweg wat je bezighoudt met de bekende WieWatWaar-functie. In een tijdlijn zie je de WieWatWaar-berichten van je andere vrienden, zodat je daar een Respect aan kan geven of op kan reageren. Een berichtje achterlaten op iemands profiel (de welbekende Krabbel) is ook onderdeel van het nieuwe oude Hyves. Je kunt ook weer je eigen profiel een persoonlijke look geven. Alle emoji zijn ook in de stijl van het vroegere Hyves. De dansende banaan kan daarbij ook niet ontbreken.

Qua look en feel is het trouw gebleven aan het oude Hyves. Je ziet dus veel gele elementen terug, zowel op de website als in de app. Mediahuis zegt dat de hosting binnen Europa plaatsvindt en dat er geen gebruikersdata gedeeld wordt met derden partijen. De versie die er nu is, is slechts een eerste variant. De eigenaar zegt samen met de community verder te bouwen aan nieuwe functionaliteiten.

De Hyves-app is beschikbaar voor iPhone en iPad en kan ook op Apple Silicon Macs geïnstalleerd worden. Via de website kan iedereen zich vanaf nu inschrijven.

Hyves Versie 1.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.2+ Grootte 59.69 MB Uitgever DT Media B.V. Leeftijd 17+ Talen