HomePod software-update 27 is nu uit: dit is er nieuw

Naast alle updates voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV, heeft Apple ook nog aan de HomePod gedacht. Zowel de grote HomePod als de HomePod mini hebben nu software-update 27, maar van een hele grote update is niet echt sprake. Toch zijn er twee vernieuwingen die de moeite waard zijn.

Apple’s HomePod-speakers hebben al een tijdje geen nieuwe functies meer gekregen, maar de 27-update voegt er twee toe. Allereerst is de AudioMix-functie beschikbaar op de HomePod. Daarmee lopen muzieknummers van Apple Music soepel in elkaar over, waarbij rekening gehouden wordt met ritme en timing in de zang. Het is een soort dj-functie, waardoor de muziek constant blijft lopen met nieuwe nummers.

De tweede verbetering is te vinden bij AirPlay. Apple zegt dat AirPlay dankzij deze update veel betrouwbaarder werkt. De AirPlay-verbinding van een iPhone naar een HomePod zou een stuk sneller werken. Vertraging bij het afspelen van muziek zou dus tot het verleden moeten behoren.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woning-instellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.