Dit blijkt uit nieuwe aanwijzingen uit de aankomende update voor macOS Tahoe 26.7. In deze update zijn door MacRumors verwijzingen gevonden voor het onaangekondigde apparaat en hoe deze onderscheid maakt tussen de verschillende gebruikers in één huis.

HomePod met scherm gebruikt persoonlijke context

Apple’s aankomende smart home-display is bedoeld om centraal in huis te plaatsen, op een standaard of bevestigd aan de muur. Maar je wil dan natuurlijk wel dat iedereen het kan gebruiken. Met de gezichtsherkenning voor meerdere gebruikers zou dat mogelijk izjn. Zo toont het scherm persoonlijke informatie die hoort bij de persoon die het apparaat gebruikt. Uit code die MacRumors in macOS Tahoe 26.7 aantrof, blijkt dat Apple daarvoor onder meer gebruik wil maken van ambient sensing om iemands identiteit te controleren. Ook Mark Gurman van Bloomberg spreekt over gezichtsherkenning voor persoonlijk gebruik.

Gebruikers kunnen volgens de gevonden code handmatig hun eigen profiel via het Bedieningspaneel of de Instellingen-app op het apparaat kiezen, maar met gezichtsherkenning zou dat ook automatisch kunnen gaan. Uit de code blijkt in ieder geval dat je voor sommige persoonlijke verzoeken voor de camera moet gaan staan om je identiteit opnieuw te laten controleren.

Het smart home-display krijgt naar verwachting een besturingssysteem dat vergelijkbaar is met tvOS. Het is daardoor goed mogelijk dat het wisselen tussen profielen vergelijkbaar werkt als op de Apple TV.

In de code staan onder meer de volgende Engelstalige meldingen:

Sorry, I’m not sure who you are. To access your Personal Content, you’ll need to select yourself in Control Center.

Before I can help with that, you’ll need to enable Personal Content. In the Settings app, tap on your name, and turn on Personal Content.

I’m not sure who’s speaking. Please come in front of this device and ask again.

Sorry, since this device hasn’t seen you in a while, you’ll need to ask again in front of the camera.

To access your Personal Content, you’ll need to select yourself in Control Center and temporarily allow ambient sensing to verify your identity.

De gevonden Engelse teksten en de verwijzingen naar de meerdere profielen, doen heel erg denken aan het gebruik van stemherkenning op de HomePod. De huidige HomePod kan aan de hand van de stem van de gebruiker persoonlijke acties doen, zoals muziek afspelen uit de bibliotheek van degene die het verzoek doet. Ook kun je op die manier berichten sturen via iMessage of WhatsApp of andere standaardapps gebruiken via jouw eigen profiel.

Bekijk ook Zo kun je stemherkenning op de HomePod (mini) inschakelen voor herkenning meerdere gebruikers De HomePod (mini) kan meerdere stemmen herkennen, maar je moet het wel even inschakelen. Het werkt met iedereen die toegang heeft tot jouw HomeKit-huis. Lees hier alles over stemherkenning op de HomePod.

Twee uitvoeringen voor de HomePod met scherm

Dezelfde code bevat ook aanwijzingen voor een uitvoering die aan de muur wordt bevestigd. Dat ondersteunt eerdere geruchten dat Apple verschillende uitvoeringen van het smart home-display heeft ontwikkeld. Naast een wandmodel zou er een tafelmodel komen met een speakerbasis.

Volgens eerdere geruchten krijgt het apparaat een vierkant 7-inch scherm. Apps en widgets zouden een belangrijke rol spelen, met een beginscherm waarop je snel relevante informatie kunt bekijken. Wanneer Apple het smart home-display daadwerkelijk aankondigt, is nog niet zeker. Sommige bronnen noemen een datum in september, maar anderen zeggen weer op zijn vroegst oktober. Het lijkt er wel op dat dit scherm binnen afzienbare tijd onthuld wordt.