Al jaren gaan er geruchten over de HomePod mini 2, maar met de nu gelekte afbeelding lijkt de aankondiging dan echt nabij te zijn. De aankomende HomePod mini 2 komt weer in meerdere kleuren, maar ze zijn wel iets minder uitgesproken dan die van het huidige model.

‘Vijf kleuren van HomePod mini 2’

Codegraver Aaron Perris ontdekte een afbeelding van de nieuwe HomePod mini 2 in Apple’s eigen code, waardoor we er wel vanuit kunnen gaan dat de gedeelde informatie juist is. Op de afbeelding zien we de vijf kleuren van de HomePod mini 2: roze, wit, groen, blauw en zwart. Roze en groen zijn de twee echt nieuwe kleuren, terwijl de blauwe variant iets lichter is dan de huidige blauwe HomePod mini. Of de zwarte echt zwart is of dat het hier om middernacht gaat zoals bij de huidige HomePod mini, is niet helemaal duidelijk.

Op dit moment is de HomePod mini er in het wit, middernacht, blauw, oranje en geel. Oranje en geel lijken dus verleden tijd. Het overige ontwerp van de nieuwe HomePod mini 2 lijkt grotendeels gelijk te zijn, met een klein display bovenop en een rubberen voetje onderaan in dezelfde kleur als de speaker zelf. Waarschijnlijk is ook de vaste stroomkabel in dezelfde kleur, al zien we dat niet op de afbeelding.

De HomePod mini 2 wordt ergens de komende weken verwacht. We verwachten in ieder geval een snellere chip en ondersteuning voor Siri AI, een nieuwe draadloze chip en nog wat extra nieuwe functies. De originele HomePod mini verscheen in 2020 en viert dus de komende maand alweer zijn zesde verjaardag.

Bekijk ook Waar blijft de HomePod mini 2? Dit najaar lijkt het dan écht te gebeuren Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat de HomePod mini verscheen. Het is hoog tijd voor een opvolger, maar waar blijft die toch? En wat is dan de verwachte releasedatum van deze HomePod mini 2? Op deze pagina zetten we de geruchten voor je op een rijtje.