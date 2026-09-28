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Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
HomePod mini 2 kleuren

Gelekt: In deze vijf kleuren verschijnt de HomePod mini 2

Nieuws Geruchten iDevices
Een gelekte afbeelding laat de vijf kleuren van de aankomende HomePod mini 2 zien. De afbeelding is opgedoken in Apple's eigen code.
Benjamin Kuijten -

Al jaren gaan er geruchten over de HomePod mini 2, maar met de nu gelekte afbeelding lijkt de aankondiging dan echt nabij te zijn. De aankomende HomePod mini 2 komt weer in meerdere kleuren, maar ze zijn wel iets minder uitgesproken dan die van het huidige model.

‘Vijf kleuren van HomePod mini 2’

Codegraver Aaron Perris ontdekte een afbeelding van de nieuwe HomePod mini 2 in Apple’s eigen code, waardoor we er wel vanuit kunnen gaan dat de gedeelde informatie juist is. Op de afbeelding zien we de vijf kleuren van de HomePod mini 2: roze, wit, groen, blauw en zwart. Roze en groen zijn de twee echt nieuwe kleuren, terwijl de blauwe variant iets lichter is dan de huidige blauwe HomePod mini. Of de zwarte echt zwart is of dat het hier om middernacht gaat zoals bij de huidige HomePod mini, is niet helemaal duidelijk.

Op dit moment is de HomePod mini er in het wit, middernacht, blauw, oranje en geel. Oranje en geel lijken dus verleden tijd. Het overige ontwerp van de nieuwe HomePod mini 2 lijkt grotendeels gelijk te zijn, met een klein display bovenop en een rubberen voetje onderaan in dezelfde kleur als de speaker zelf. Waarschijnlijk is ook de vaste stroomkabel in dezelfde kleur, al zien we dat niet op de afbeelding.

De HomePod mini 2 wordt ergens de komende weken verwacht. We verwachten in ieder geval een snellere chip en ondersteuning voor Siri AI, een nieuwe draadloze chip en nog wat extra nieuwe functies. De originele HomePod mini verscheen in 2020 en viert dus de komende maand alweer zijn zesde verjaardag.

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Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat de HomePod mini verscheen. Het is hoog tijd voor een opvolger, maar waar blijft die toch? En wat is dan de verwachte releasedatum van deze HomePod mini 2? Op deze pagina zetten we de geruchten voor je op een rijtje.

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HomePod mini

De HomePod mini is de kleine compacte slimme speaker van Apple. De HomePod mini is in oktober 2020 aangekondigd en sinds maart 2022 ook in Nederland verkrijgbaar, met Nederlandse Siri en stemherkenning. De HomePod mini is verkrijgbaar in vijf kleuren: spacegrijs, wit, blauw, oranje en geel. Apple heeft naast de HomePod mini ook nog de grote tweede generatie HomePod. Alle belangrijke artikelen over de HomePod mini op een rijtje. De beste tips, gidsen en wat je moet weten over deze compacte slimme speaker.
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