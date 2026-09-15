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Deze nieuwe HomeKit-functie van iOS 27 kost tot wel €60 per maand

Nieuws iOS en iPadOS 1 reactie
Apple blijkt een nieuwe HomeKit-functie in iOS 27 achter een nogal hoge betaalmuur te hebben gezet. Als je meerdere HomeKit-camera's in en rondom je huis hebt, zul je tot €60 per maand moeten betalen om alle functies te kunnen gebruiken.
Benjamin Kuijten -

We wisten al sinds afgelopen zomer dat je voor de nieuwe AI-functie voor HomeKit in iOS 27 een iCloud+ lidmaatschap nodig hebt, maar nu blijkt dat Apple daar nog een extra beperking op legt. Het aantal camera’s waarvoor je de nieuwe AI-functie kunt inschakelen, dat de beelden van je HomeKit-beveiligingscamera’s analyseert, is namelijk gekoppeld aan de duurste iCloud+ abonnementen.

Deze nieuwe HomeKit-functie gaat je veel geld kosten

Apple heeft een nieuwe AI-functie in de Woning-app, waardoor de beelden geanalyseerd worden en er zo een tekstuele omschrijving gegeven wordt van wat er op de beelden te zien is. Dus niet alleen de al langer bestaande gezichtsherkenning, maar ook de omschrijving van de beelden. Denk aan “Iemand liep voorbij met een kinderwagen” of “Iemand reed voorbij op een scooter”. Dankzij deze analyse en gegeven omschrijving van de beelden, kun je ook makkelijker naar fragmenten zoeken. Is er ’s nachts een inbreker in de buurt gesignaleerd die op een scooter langs de huizen rijdt, dan kun je daar veel gemakkelijker naar zoeken. Je hoeft dan niet meer door al je opgenomen camerabeelden te scrollen.

Om deze functie te kunnen gebruiken, heb je een iPhone, iPad of Mac met Apple Intelligence nodig en moet de actieve woninghub bijgewerkt zijn naar de nieuwste update (tvOS 27 en/of HomePod software-update 27). Maar je hebt dus ook een actief iCloud+ abonnement nodig. We wisten al dat je minimaal iCloud+ met 2TB nodig had voor deze HomeKit-functie, maar wat we nog niet wisten is dat er een limiet aan het aantal camera’s zit.

Met een 2TB-abonnement kun je deze handige AI-functie slechts voor één camera inschakelen. Heb je twee camera’s waarop je dit wil gebruiken, dan moet je minstens de 6TB-versie hebben. Voor vijf camera’s heb je maar liefst het 12TB-abonnement van iCloud+ nodig. Deze kost €59,99 per maand.

Vereisten voor AI-functie voor HomeKit-camera’s:

  • 2TB iCloud+, €9,99 per maand: een camera
  • 6TB iCloud+, €29,99 per maand: twee camera’s
  • 12TB iCloud+, €59,99 per maand: vijf camera’s

Deze nieuwe limieten staan los van het aantal camera’s dat überhaupt de beveiligingsbeelden op kan slaan in je iCloud-account. Deze functie wordt HomeKit Secure Video genoemd en daarvoor hanteert Apple al een aantal jaar vrij soepele limieten. In de tabel zie je precies welk iCloud+ abonnement je nodig hebt voor welke HomeKit-functies voor je camera’s.

PrijsHomeKit Secure Video (tot 10 dagen opnames bewaren)Apple Intelligence in HomeKit (camerabeelden samenvatten en zoeken)
50GB iCloud+€0,99 per maand1 camera
200GB iCloud+€2,99 per maand5 camera’s
2TB iCloud+€9,99 per maandOnbeperkt aantal camera’s1 camera
6TB iCloud+€29,99 per maandOnbeperkt aantal camera’s2 camera’s
12TB iCloud+€59,99 per maandOnbeperkt aantal camera’s5 camera’s

Je kunt op ieder moment kiezen van welke camera je het liefst de AI-samenvattingen wil zien. Je schakelt dit als volgt in:

  1. Zorg ervoor dat al je apparaten up-to-date zijn en schakel Apple Intelligence in op de iPhone, iPad of Mac. Dat doe je door Siri in te schakelen.

  2. Open de Woning-app en tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes, gevolgd door Woning-instellingen.

  3. Scroll naar onderen. Daar vind je een nieuw kopje Apple Intelligence. Tik hierop.

    Je ziet dit alleen als je woninghub is bijgewerkt naar de nieuwste software-update.

  4. Zet de schakelaar aan bij Vat video’s samen.

  5. Tik op Camera’s en taal. Kies hier voor welke camera’s je de functie wil inschakelen. Kies ook de taal van de samenvattingen.

    Bovenaan zie je voor hoeveel camera’s je de functie kan inschakelen, gekoppeld aan je iCloud+ account.

AI voor HomeKit-camera's inschakelen in iOS 27

Lees ook ons artikel over alle nieuwe functies voor HomeKit in iOS 27, want er zitten nog meer verbeteringen in dan alleen voor de beveiligingscamera’s.

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iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

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Ik heb juist Apple omdat veelal in de prijs zit….

Dit gaat de verkeerde kant uit…

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