Slimste Mens-presentator vindt gestolen fiets terug dankzij AirTag

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Dankzij een AirTag worden regelmatig verloren én gestolen spullen teruggevonden. Ook bij presentator Herman van der Zandt kwam deze tracker goed van pas.
Sasha Koevoets -

Tijdens zijn vakantie in Italië werd zijn wielrenfiets gestolen. In de nieuwste aflevering van de podcast Tweewielers blikt Herman van der Zandt samen met zijn podcasthost Martijn Hendriks terug op de diefstal van zijn wielrenfiets in Turijn. Hij vertelt hoe een goed verstopte AirTag uiteindelijk de Italiaanse politie naar de juiste locatie leidde.

Gestolen tijdens bezoek aan basiliek

Van der Zandt was met zijn vrouw en kinderen op vakantie in Italië toen het misging. Tijdens een bezoek aan de Basiliek van Superga bij Turijn bleef de auto achter op een parkeerplaats, met zijn wielrenfiets op de fietsendrager. Bij terugkomst bleken de autoruiten te zijn ingeslagen en was de fiets verdwenen.

Gelukkig had Van der Zandt een AirTag op een goed verborgen plek aan de fiets bevestigd. Via de Zoek mijn-app kon hij direct zien waar de fiets zich bevond en zelfs volgen terwijl deze werd verplaatst. De lokale politie werd ingeschakeld en verscheen met meerdere auto’s om deze diefstal te onderzoeken. Uiteindelijk liep de zoektocht echter vast en kreeg Van der Zandt het advies om aangifte te doen.

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AirTag leidt politie naar gestolen fiets

De volgende ochtend deed Van der Zandt aangifte, maar de locatie van de AirTag bleef zichtbaar. Daarom besloot hij opnieuw poolshoogte te nemen bij de plek waar de tracker zich volgens Zoek Mijn bevond. Dat leidde hem naar een chic appartementencomplex in een ietwat schimmige buurt.

Daar namen de Carabinieri – de Italiaanse Marechaussee – de zaak over. Aanvankelijk leken de agenten weinig heil te zien in een verdere zoektocht, maar Van der Zandt wist hen toch te overtuigen om nog één keer goed te zoeken. Dat bleek de juiste beslissing: eerst werd een los wiel gevonden en korte tijd later dook ook de rest van de fiets op in de struiken. Tot groot geluk van Van der Zandt was de wielrenfiets vrijwel onbeschadigd gebleven.

Luister het hele verhaal in de podcast

In de podcast vertelt Van der Zandt uitgebreid over de diefstal, de zoektocht en de opmerkelijke manier waarop hij zijn fiets terugkreeg. Wie het volledige verhaal wil horen, kan terecht bij de nieuwste aflevering van Tweewielers in je favoriete podcast-app. Het stuk over de diefstal en de AirTag start op 34:43.

Het verhaal van Van der Zandt laat opnieuw zien dat een AirTag kan helpen bij het terugvinden van gestolen spullen. Eerder schreven we al hoe een AirTag een ‘vermist’ PostNL-pakket hielp opsporen. Ook worden AirTags veel gebruikt om bagage, fietsen, sleutels en andere waardevolle bezittingen in de gaten te houden.

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De AirTag kent vele succesverhalen met kwijtgeraakte bagage en nog veel meer. Ditmaal heeft de AirTag geholpen bij het terugvinden van een kostbaar pakketje, waarvan PostNL het simpelweg als vermist had opgegeven. Maar hij bleek dichterbij te zijn dan gedacht.

Een AirTag is wel bedoeld als hulpmiddel en geen antidiefstalsysteem. Apple adviseert daarom om bij diefstal altijd de politie in te schakelen en niet zelf de confrontatie aan te gaan. Van der Zandt volgde dat advies ook op: uiteindelijk waren het de Carabinieri die zijn fiets terugvonden.

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De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. In 2026 bracht Apple de tweede generatie AirTag uit, ook wel de AirTag 2 genoemd. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.

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