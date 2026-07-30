Gebruik je Gemini op de Mac? Google rolt een grote update uit waarmee je in vrijwel elk tekstveld kunt dicteren. Daarnaast begrijpt de AI beter wat er op je scherm staat, zodat je sneller opdrachten kunt geven.

Gemini voor Mac krijgt er twee belangrijke AI-functies bij. Zo werkt de chatbot voortaan als systeembrede dicteerhulp en kan hij informatie uit het actieve venster gebruiken om beter op opdrachten in te spelen. Daarmee zet Google opnieuw een stap richting een AI-assistent die dieper in macOS is geïntegreerd.

Gemini krijgt slimme dicteerfunctie

De opvallendste toevoeging is Intelligent Dictation. Door de Fn-toets ingedrukt te houden activeer je de spraakmodus van Gemini. Vervolgens spreek je in vrijwel ieder tekstveld op je Mac op een natuurlijke manier, waarna Gemini je woorden direct omzet naar tekst.

Dat werkt niet alleen in de Gemini-app zelf, maar ook in apps van derden. Je kunt de functie bijvoorbeeld gebruiken om e-mails te schrijven, documenten op te stellen of berichten te typen zonder te hoeven wisselen tussen verschillende apps. Volgens Google herkent Gemini ook spreektaal beter, waardoor je natuurlijk kunt spreken zonder je zinnen eerst om te vormen tot schrijftaal.

Gemini begrijpt wat er op je scherm staat

Daarnaast introduceert Google Screen Awareness. Dankzij deze functie gebruikt Gemini de inhoud van het actieve venster als context. Zo vat de AI een document samen, verbetert hij een e-mail of geeft hij uitleg over informatie die je op dat moment bekijkt. Daardoor hoef je minder vaak tekst te kopiëren of schermafbeeldingen te maken. Gemini kan direct aan de slag met de informatie uit het actieve venster.

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Concurrent voor Siri AI op Mac

Met deze update wordt Gemini steeds meer een volwaardige AI-assistent voor macOS. De nieuwe functies doen denken aan de contextbewuste mogelijkheden van Siri AI. Het grote verschil is dat Gemini als losse app werkt en niet is geïntegreerd in macOS.

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De nieuwe functies worden vanaf vandaag geleidelijk uitgerold naar gebruikers van de Gemini-app voor Mac. Het kan daardoor enkele dagen duren voordat iedereen toegang heeft. De app is beschikbaar via de website van Gemini.