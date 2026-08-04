Fitbit krijgt eindelijk betere ondersteuning voor Apple Gezondheid
In de meest recente update maakt Google het eindelijk mogelijk om gezondheidsgegevens van een Fitbit of Pixel Watch rechtstreeks te synchroniseren met Apple Gezondheid. Daardoor verschijnen onder meer je stappen, hartslag, slaap en afgelegde afstand automatisch in de Gezondheid-app op je iPhone.
Update voor Google Health
Deze mogelijkheid is toegevoegd in versie 5.05 van Google Health, voorheen de Fitbit-app. Google Health verzamelt onder meer fitness-, slaap- en gezondheidsgegevens van gekoppelde wearables, zoals Fitbit-trackers en de Pixel Watch. Een deel van deze gegevens kan nu rechtstreeks worden doorgestuurd naar Apple Gezondheid.
Dat is vooral goed nieuws voor Fitbit-gebruikers met een iPhone. Fitbit bood voorheen geen rechtstreekse ondersteuning voor Apple Gezondheid, waardoor je was aangewezen op apps van derden en andere omwegen. Met de nieuwste versie van Google Health is dat niet meer nodig.
Niet alle gezondheidsgegevens worden overgezet
Niet alle gegevens worden overigens gesynchroniseerd. Gebruikers melden bijvoorbeeld dat HRV, oftewel hartritmevariabiliteit, niet wordt overgezet. Andere gegevens, waaronder stappen, afstand, hartslag en slaap, kunnen wel in Apple Gezondheid verschijnen.
Je schakelt de synchronisatie in via Google Health. Ga naar Koppelingen > Apps en services en selecteer daar Apple Gezondheid. Vervolgens geef je toestemming voor de gegevens die je met Apple’s Gezondheid-app wilt delen.
Andersom was synchroniseren al mogelijk: gegevens uit Apple Gezondheid konden al met Google Health worden gedeeld. Vanaf versie 5.05 werkt de synchronisatie dus in beide richtingen. Google heeft daarnaast Smart Health Links toegevoegd. Daarmee kunnen gebruikers medische gegevens delen met bijvoorbeeld zorgverleners en familieleden.
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Gezondheid
De Gezondheid-app op je iPhone en iPad verzamelt allerlei data over je workouts, gewicht, hartslag en andere medische gegevens. Apps met ondersteuning voor HealthKit kunnen ook gegevens uitlezen en toevoegen aan de Gezondheid-app. De Gezondheid-app verzamelt ook allerlei gegevens van metingen van je Apple Watch, zoals je hartslag, slaapfases, verbrande calorieën, etcetera. Ontdek hoe je meer uit de Gezondheid-app haalt!