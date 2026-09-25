Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
DigiD app op MacBook

DigiD nu ook beschikbaar voor Mac en Windows (zodat je geen telefoon meer nodig hebt)

Nieuws Apps 1 reactie
DigiD is nu ook beschikbaar voor de computer. Met de Mac- en Windows-versies kun je inloggen zonder een code te hoeven scannen met de DigiD-app op je smartphone.
Benjamin Kuijten -

Als je ergens bij een overheidsorganisatie moet inloggen, gebruik je daar meestal je DigiD-account voor. De snelste manier om dan in te loggen, is met de DigiD-app, zodat je Face ID of Touch ID kan gebruiken en de inlog in een paar tikken kan bevestigen. Zo hoef je ook geen inloggegevens te onthouden. Maar deze flow is lang niet zo soepel als je op een computer wil inloggen: je moet dan eerst de DigiD-app op je iPhone of Android-toestel openen, een koppelcode overtypen en daarna een QR-code scannen met je camera. Dat is vanaf nu niet meer nodig, want het inloggen gaat dankzij de nieuwe Mac- en Windows-versie van de DigiD-app veel makkelijker.

DigiD-app op Mac en Windows

De nieuwe Mac-versie is in principe dezelfde app als voor je iPhone of iPad, maar dan aangepast en functioneel gemaakt voor de Mac. Je vindt de Mac-versie dan ook gewoon in de App Store. De Windows-versie download je via de Microsoft-store. Nadat je de computerversie geinstalleerd hebt en je eenmalig hebt aangemeld, gaat de rest in het vervolg nagenoeg vanzelf. Je kiest bij het inloggen gewoon voor inloggen via de DigiD-app en kiest daarna op je computer op de optie Op dit apparaat. Daarna opent de DigiD-app en voer je je pincode in. Inloggen met Touch ID kan ook, mocht je dat ingeschakeld hebben. Bevestig daarna het inloggen bij de dienst die in beeld staat en klaar ben je.

DigiD app op Mac

Het enige nadeel is dat er in je browser weer een nieuw tabblad geopend wordt, nadat je via de app de inlog bevestigd hebt. De app sluit wel automatisch af. Je hebt deze na het inloggen immers niet meer nodig, omdat je door kan gaan in de browser. De app op Mac ondersteunt dus Touch ID en past zich aan aan de lichte of donkere modus van je Mac.

Ook ideaal voor mensen zonder smartphone

De nieuwe Mac- en Windows-versies van DigiD komen ook van pas voor mensen die geen smartphone hebben. Zij kunnen dan alsnog inloggen met de DigiD-app, wat doorgaans de meest veilige manier is. Sommige organisaties vereisen ook de app om in te loggen. Mensen die geen iPhone- of Android-toestel hebben, vissen daardoor niet meer achter het net. Volgens de overheid zelf zijn er ongeveer een miljoen mensen in Nederland die geen smartphone hebben.

De overheid zegt bovendien dat er tijdens de ontwikkeling goed gekeken is naar de toegankelijkheid van de app. Zo is het ook mogelijk om de DigiD-app te gebruiken in combinatie met hulpmiddelen zoals bedieningssoftware die je met je ogen aanstuurt.

De Mac-versie van DigiD vereist macOS 15 of nieuwer en draait alleen op Apple Silicon-modellen. De Windows-versie draait alleen op Windows 11 en nieuwer en vind je hier.

DigiD

DigiD

Versie 6.19.1

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad
Vereist
iOS 15.0+
Grootte
225.22 MB
Uitgever
Rijksoverheid
Leeftijd
4+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Lees 1 reactie

Informatie

Laatst bijgewerkt
25 september 2026 om 8:15
Onderwerp
Categorie
Apps

Het laatste nieuws over apps van iCulture

PostNL gaat geplaagde MijnPost-functie eindelijk fixen: dit gaat er veranderen
Disney+ blokkeert Chromecast in Nederland, maar gelukkig zijn er ook nog betere methodes
Claude nu ook in CarPlay: dit kun je met de app in de auto
WhatsApp werkt aan nieuwe betaalfunctie voor betalingen aan contacten
iPhone- en iPad-apps kunnen weer gedownload worden op de Mac

Ook interessant

NL-Wallet app via EDI Wallet framewerk van de EU

‘Aankomende identificatie-app van Nederlandse overheid vereist Apple- of Google-account’: waarom experts zich zorgen maken

Nieuws 4 reacties
Belastingaangifte 2020 app

Belastingaangifte 2025: zo doe je aangifte inkomstenbelasting met de iPhone-app

Tips
iDIN Itsme overname

Belgische Itsme vervangt iDIN: online identificatie via een app (en dit verandert er voor jou)

Nieuws
NL-Alert juist ontvangen.

Vandaag is er om 12:00 uur weer een NL-Alert testbericht: zo check je of alles goed ingesteld is

Tips
Digital ID in Wallet

Apple start met digitaal paspoort in Wallet-app – maar nog niet bij ons

Nieuws 3 reacties
Kind met iPad mini

Nederlandse kabinet stelt richtlijnen op voor smartphone- en social mediagebruik kinderen: dit staat erin

Nieuws 6 reacties

1 reactie

Fijn dat deze app nu ook beschikbaar is voor de Mac. Ik heb er meteen al gebruik van gemaakt en het is veel efficiënter om rechtstreeks te kunnen inloggen, zonder de telefoon te hoeven gebruiken.

Reageer op Rob Rob citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar