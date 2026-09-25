DigiD nu ook beschikbaar voor Mac en Windows (zodat je geen telefoon meer nodig hebt)

DigiD is nu ook beschikbaar voor de computer. Met de Mac- en Windows-versies kun je inloggen zonder een code te hoeven scannen met de DigiD-app op je smartphone.

Als je ergens bij een overheidsorganisatie moet inloggen, gebruik je daar meestal je DigiD-account voor. De snelste manier om dan in te loggen, is met de DigiD-app, zodat je Face ID of Touch ID kan gebruiken en de inlog in een paar tikken kan bevestigen. Zo hoef je ook geen inloggegevens te onthouden. Maar deze flow is lang niet zo soepel als je op een computer wil inloggen: je moet dan eerst de DigiD-app op je iPhone of Android-toestel openen, een koppelcode overtypen en daarna een QR-code scannen met je camera. Dat is vanaf nu niet meer nodig, want het inloggen gaat dankzij de nieuwe Mac- en Windows-versie van de DigiD-app veel makkelijker.

DigiD-app op Mac en Windows

De nieuwe Mac-versie is in principe dezelfde app als voor je iPhone of iPad, maar dan aangepast en functioneel gemaakt voor de Mac. Je vindt de Mac-versie dan ook gewoon in de App Store. De Windows-versie download je via de Microsoft-store. Nadat je de computerversie geinstalleerd hebt en je eenmalig hebt aangemeld, gaat de rest in het vervolg nagenoeg vanzelf. Je kiest bij het inloggen gewoon voor inloggen via de DigiD-app en kiest daarna op je computer op de optie Op dit apparaat. Daarna opent de DigiD-app en voer je je pincode in. Inloggen met Touch ID kan ook, mocht je dat ingeschakeld hebben. Bevestig daarna het inloggen bij de dienst die in beeld staat en klaar ben je.

Het enige nadeel is dat er in je browser weer een nieuw tabblad geopend wordt, nadat je via de app de inlog bevestigd hebt. De app sluit wel automatisch af. Je hebt deze na het inloggen immers niet meer nodig, omdat je door kan gaan in de browser. De app op Mac ondersteunt dus Touch ID en past zich aan aan de lichte of donkere modus van je Mac.

Ook ideaal voor mensen zonder smartphone

De nieuwe Mac- en Windows-versies van DigiD komen ook van pas voor mensen die geen smartphone hebben. Zij kunnen dan alsnog inloggen met de DigiD-app, wat doorgaans de meest veilige manier is. Sommige organisaties vereisen ook de app om in te loggen. Mensen die geen iPhone- of Android-toestel hebben, vissen daardoor niet meer achter het net. Volgens de overheid zelf zijn er ongeveer een miljoen mensen in Nederland die geen smartphone hebben.

De overheid zegt bovendien dat er tijdens de ontwikkeling goed gekeken is naar de toegankelijkheid van de app. Zo is het ook mogelijk om de DigiD-app te gebruiken in combinatie met hulpmiddelen zoals bedieningssoftware die je met je ogen aanstuurt.

De Mac-versie van DigiD vereist macOS 15 of nieuwer en draait alleen op Apple Silicon-modellen. De Windows-versie draait alleen op Windows 11 en nieuwer en vind je hier.

DigiD Versie 6.19.1 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 225.22 MB Uitgever Rijksoverheid Leeftijd 4+ Talen