ChatGPT voor tieners: vraag over rekensom

ChatGPT krijgt speciale tienermodus: zo wordt AI voor kinderen (hopelijk) veiliger

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ChatGPT komt met een speciale tienermodus, waarmee kinderen op een meer verantwoorde manier AI kunnen gebruiken. Zo helpt ChatGPT bij het studeren en komen er veiligheidsmaatregelen.
Benjamin Kuijten -

ChatGPT en andere AI-chatbots zijn inmiddels net zo normaal geworden als het doen van een Google-zoekopdracht, maar het gebruik ervan kent ook zo z’n nadelen. Kinderen kunnen alles voor waarheid aannemen, ook al maken dergelijke chatbots regelmatig fouten. De speciale tienermodus van ChatGPT geeft niet zomaar antwoorden op vragen, maar geeft ook stap voor stap uitleg bij bijvoorbeeld vragen over huiswerk en andere schoolgerelateerde zaken.

ChatGPT voor kinderen gericht op educatie

De nieuwe tienermodus wordt automatisch actief zodra ChatGPT merkt dat de gebruiker onder de 18 jaar is of als de gebruiker zelf aangeeft tussen de 13 en 17 jaar te zijn. Zodra de tienermodus actief is, veranderen er een aantal zaken in het gebruik van de chatbot.

ChatGPT voor tieners: Study Hours instellen

ChatGPT had al een Study Mode, die je stap voor stap begeleid om bepaalde schoolvragen te helpen begrijpen. Bijvoorbeeld hoe je een ingewikkelde rekensom moet oplossen. In plaats van het simpelweg geven van het antwoord, zegt ChatGPT hoe je tot dit antwoord kan komen. Deze studiemodus wordt automatisch actief, samen met huiswerkherinneringen zodra ChatGPT merkt dat de gebruiker de kantjes er vanaf loopt door simpelweg snel tot een antwoord te komen. Ook komen er allerlei tests die tieners helpen bij het oefenen van opdrachten.

Ouders kunnen ook de nieuwe Study Hours instellen. Tijdens deze ingestelde tijden is de Study Mode automatisch actief. Voor ouderlijk toezicht komen er ook nieuwe functies. Als een account van een kind gekoppeld is aan dat van een ouder, kan de ouder zogenaamde Quiet Hours instellen. Tijdens deze tijd kan ChatGPT niet gebruikt worden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een kind tijdens schooltijd of ’s nachts ChatGPT gebruikt. Ook kan een ouder meldingen krijgen als de tiener bepaalde onderwerpen met ChatGPT bespreekt, zoals eetstoornissen.

ChatGPT voor tieners: waarschuwing bij delen gevoelige info

Minder menselijke reacties

Tijdens de tienermodus is ook het speciale model voor gebruik onder de 18 actief, waardoor bepaalde onderwerpen geblokkeerd worden. Zo gebruikt ChatGPT in dat geval geen romantisch taalgebruik en zal de chatbot minder menselijk reageren. Bij het uploaden van afbeeldingen verschijnen er ook waarschuwingen dat de gebruiker moet opletten bij welke foto’s gedeeld worden. Zo wordt voorkomen dat er geen gevoelige beelden via ChatGPT verstuurd worden.

De tienermodus van ChatGPT wordt vanaf nu uitgerold. Het is echter nog de vraag of kinderen het gebruik ervan niet weten te omzeilen en of het echt zo’n positieve impact gaat hebben zoals ChatGPT beweert. Wie meer informatie wil lezen, kan terecht bij de speciale blogpost van OpenAI.

ChatGPT

ChatGPT

Versie 1.2026.209

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 17.0+
Grootte
189.23 MB
Uitgever
OpenAI OpCo, LLC
Leeftijd
12+
Talen

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