Apple's Wallet-app vinden we nog altijd de beste app voor klantenkaarten, maar er zijn allerlei extra apps die het gebruik nog makkelijker maken. Een relatief nieuwe Nederlandse app is daarvoor onze favoriet.

Als je iCulture al langer volgt, weet je misschien dat we fan zijn van de combinatie van Apple’s eigen Wallet-app en de aparte app Pass4Wallet. Met Pass4Wallet kun je zelf je eigen Wallet-kaarten maken, met een locatie eraan gekoppeld zodat de kaart automatisch op je toegangsscherm verschijnt zodra je in de buurt komt van je favoriete vestiging. Maar sinds een paar maanden in Pass4Wallet niet meer functioneel. Hoewel de kaarten die we via deze weg in Wallet-toegevoegd hebben nog steeds werken, zijn we voor nieuwe kaarten op zoek gegaan naar een alternatief. En die vonden we dichter bij huis dan we dachten: de Nederlandse app Bijdehand.

Bijdehand: maak Wallet-kaarten met locatie

Net als Pass4Wallet kun je met de app Bijdehand, gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Misha Scholte, digitale versies maken van klantenkaarten. Allereerst scan je een bestaande QR- of streepjescode met de camera of kies je er eentje vanuit een screenshot. Net als met Pass4Wallet kun je er locaties aan koppelen, zodat de kaart automatisch verschijnt als je bij de winkel bent. De manier van toevoegen werkt echter wel wat anders dan bij Pass4Wallet. Met de optie Slimme locaties kiest de app automatisch locaties binnen een straal van 30 km. Je kunt maximaal tien locaties koppelen. Wil je toch liever handmatig een locatie toevoegen, dan kan dat gelukkig ook.

Bijdehand ontwerpt automatisch de kaart op basis van de naam die je eraan geeft. Je krijgt daardoor automatisch een kleur van de kaart die past bij de winkel, inclusief een logo op de kaart zelf. Het enige nadeel hiervan, is dat het logo niet zichtbaar is in de stapel als deze eenmaal toegevoegd is in Wallet. De logo’s zijn alleen zichtbaar op de volledige kaart, dus pas als je erop tikt.

Bovendien gaat het automatische ontwerp niet altijd goed. Maakt hij een witte kaart omdat dit past bij de stijl van de winkel, dan is de naam van de winkel niet zichtbaar omdat dit ook altijd in witte letters geschreven wordt. Kies je zelf voor een kleur van de kaart door de slimme styling uit te zetten, dan kun je weer geen logo instellen. Een optie om zelf een logo toe te voegen zou niet misstaan.

Een ander klein nadeel is dat de kaarten in Wallet die je vanuit Bijdehand maakt, altijd bij elkaar in dezelfde stapel gezet worden. Als je gebruikmaakt van de locatiefunctie is dat niet zo’n punt, omdat dan toch automatisch de juiste kaart verschijnt en je de Wallet-app niet zelf hoeft te openen. Ook zouden we liever nog zien dat je andere soort kaarten via Bijdehand toe kon voegen. In Pass4Wallet kon je kiezen uit allerlei designs die door Wallet ondersteund worden, zoals kortingscoupons, toegangskaartjes en instapkaarten. Met Bijdehand kun je alleen een standaard volledig rechthoekige kaart maken.

Bijdehand: klantenkaarten Versie 1.4.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.6+ Grootte 19.16 MB Uitgever Misha Scholte Leeftijd 4+ Talen

Desalniettemin vinden we Bijdehand een goed alternatief als je voorheen gebruikmaakte van Pass4Wallet. Mede doordat het van een Nederlandse ontwikkelaar is, de app er mooi en modern uit ziet en een focus heeft op privacy, toegankelijkheid en diverse handige Apple-functies. Naast klantenkaarten kun je ook kortingscoupons in de app opslaan, maar die zijn helaas niet naar Apple Wallet te exporteren.

Voor overstappers biedt Bijdehand in de instellingen een manier om alle klantenkaarten uit een andere app (zoals het vroegere Stocard) tegelijkertijd te importeren. Eerder beloonden we Bijdehand al als App van de Maand in onze rubriek App Gemist.

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iOS 27 laat je ook kaarten maken

Overigens kun je met ingang van iOS 27 ook zelf Wallet-kaarten maken. Die nieuwe manier is iets minder gestroomlijnd. Hoewel je wel uit drie soorten kaarttypes kan kiezen, moet je alle velden nagenoeg handmatig toevoegen. Ook zijn de keuzes qua ontwerpen vrij beperkt en kun je helemaal geen winkellogo’s toevoegen. Bovendien ontbreekt het koppelen van een locatie, waardoor de kaarten die je via deze weg maakt nooit automatisch verschijnen.

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