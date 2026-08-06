Deze Nederlandse app is onze nieuwe favoriet om Wallet-kaarten te maken, maar in iOS 27 kan het ook standaard
Als je iCulture al langer volgt, weet je misschien dat we fan zijn van de combinatie van Apple’s eigen Wallet-app en de aparte app Pass4Wallet. Met Pass4Wallet kun je zelf je eigen Wallet-kaarten maken, met een locatie eraan gekoppeld zodat de kaart automatisch op je toegangsscherm verschijnt zodra je in de buurt komt van je favoriete vestiging. Maar sinds een paar maanden in Pass4Wallet niet meer functioneel. Hoewel de kaarten die we via deze weg in Wallet-toegevoegd hebben nog steeds werken, zijn we voor nieuwe kaarten op zoek gegaan naar een alternatief. En die vonden we dichter bij huis dan we dachten: de Nederlandse app Bijdehand.
Bijdehand: maak Wallet-kaarten met locatie
Net als Pass4Wallet kun je met de app Bijdehand, gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Misha Scholte, digitale versies maken van klantenkaarten. Allereerst scan je een bestaande QR- of streepjescode met de camera of kies je er eentje vanuit een screenshot. Net als met Pass4Wallet kun je er locaties aan koppelen, zodat de kaart automatisch verschijnt als je bij de winkel bent. De manier van toevoegen werkt echter wel wat anders dan bij Pass4Wallet. Met de optie Slimme locaties kiest de app automatisch locaties binnen een straal van 30 km. Je kunt maximaal tien locaties koppelen. Wil je toch liever handmatig een locatie toevoegen, dan kan dat gelukkig ook.
Bijdehand ontwerpt automatisch de kaart op basis van de naam die je eraan geeft. Je krijgt daardoor automatisch een kleur van de kaart die past bij de winkel, inclusief een logo op de kaart zelf. Het enige nadeel hiervan, is dat het logo niet zichtbaar is in de stapel als deze eenmaal toegevoegd is in Wallet. De logo’s zijn alleen zichtbaar op de volledige kaart, dus pas als je erop tikt.
Bovendien gaat het automatische ontwerp niet altijd goed. Maakt hij een witte kaart omdat dit past bij de stijl van de winkel, dan is de naam van de winkel niet zichtbaar omdat dit ook altijd in witte letters geschreven wordt. Kies je zelf voor een kleur van de kaart door de slimme styling uit te zetten, dan kun je weer geen logo instellen. Een optie om zelf een logo toe te voegen zou niet misstaan.
Een ander klein nadeel is dat de kaarten in Wallet die je vanuit Bijdehand maakt, altijd bij elkaar in dezelfde stapel gezet worden. Als je gebruikmaakt van de locatiefunctie is dat niet zo’n punt, omdat dan toch automatisch de juiste kaart verschijnt en je de Wallet-app niet zelf hoeft te openen. Ook zouden we liever nog zien dat je andere soort kaarten via Bijdehand toe kon voegen. In Pass4Wallet kon je kiezen uit allerlei designs die door Wallet ondersteund worden, zoals kortingscoupons, toegangskaartjes en instapkaarten. Met Bijdehand kun je alleen een standaard volledig rechthoekige kaart maken.
Desalniettemin vinden we Bijdehand een goed alternatief als je voorheen gebruikmaakte van Pass4Wallet. Mede doordat het van een Nederlandse ontwikkelaar is, de app er mooi en modern uit ziet en een focus heeft op privacy, toegankelijkheid en diverse handige Apple-functies. Naast klantenkaarten kun je ook kortingscoupons in de app opslaan, maar die zijn helaas niet naar Apple Wallet te exporteren.
Voor overstappers biedt Bijdehand in de instellingen een manier om alle klantenkaarten uit een andere app (zoals het vroegere Stocard) tegelijkertijd te importeren. Eerder beloonden we Bijdehand al als App van de Maand in onze rubriek App Gemist.
iOS 27 laat je ook kaarten maken
Overigens kun je met ingang van iOS 27 ook zelf Wallet-kaarten maken. Die nieuwe manier is iets minder gestroomlijnd. Hoewel je wel uit drie soorten kaarttypes kan kiezen, moet je alle velden nagenoeg handmatig toevoegen. Ook zijn de keuzes qua ontwerpen vrij beperkt en kun je helemaal geen winkellogo’s toevoegen. Bovendien ontbreekt het koppelen van een locatie, waardoor de kaarten die je via deze weg maakt nooit automatisch verschijnen.
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7 reacties
Arno
Als Pass4Wallet gebruiker ben ik enthousiast begonnen met aan kaart aan te maken (Artis dierentuin).
Ik krijg het niet voor elkaar een locatie toe te voegen, enkel mijn huidige locatie lukt.
Zoeken naar een locatie werkt niet en je kunt geen locatie op de kaart aantikken of een adres invoeren.
Heeft iemand een tip om dit voor elkaar te krijgen?
Benjamin Kuijten iCulture
Ik heb dit ook even geprobeerd. Met zoeken op de kaart kun je alleen vestigingen van winkels toevoegen, niet handmatig een adres toevoegen. Voeg je bijvoorbeeld je Albert Heijn Bonuskaart toe, dan kan je op de kaart alleen vestigingen van Albert Heijn opzoeken en toevoegen. In jouw geval kun je dus het beste de locatie aan de kaart toevoegen als je daadwerkelijk fysiek bij die locatie bent. Dan kun je dus wel een adres koppelen.
Dit is wat mij betreft ook wat onhandig, je verwacht dat je met de zoekfunctie gewoon een willekeurig adres eraan kan koppelen. Je kan in de instellingen altijd feedback aan de ontwikkelaar geven.
Frank
Ik heb locatie toestaan bij gebruik van de app en wanneer ik bij het aanmaken van een kaart dan zoekt op het adres van Artis kan ik deze toevoegen.
Arno
Dag Frank. Ik heb het nogmaals geprobeerd en hij vind niets. Kun je misschien stapsgewijs melden wat je doet om dit voor elkaar te krijgen?
Frank
Pass4Wallet blijft toch beter wanneer deze werkt. De door mij al eerder aangemaakte kaarten via Pass4Wallet welke in mijn Apple Wallet zitten werken prima. De zojuist voor de Jumbo aangemaakte kaart via Bijdehand verschijnt niet op het toegangsscherm op locatie en een handscanner ontgrendelen lukt niet omdat de barcode helemaal onderaan de pas staat in tegenstelling tot Pass4Wallet welke de barcode bovenaan de pas zet.
Wilbie
Ik gebruik de app Wallet Creator, die werkt toch net even fijner…
Edbdgsk
Ik vind het altijd zo’n onhandig geklier om een kaart in de wallet te krijgen. Ik gebruik nu “supercards” supersimpel zonder reclame en werkt ook super op mijn applewatch.