Bedieningspaneel in iOS 18: zo haal je het maximale eruit

In iOS 18 is het Bedieningspaneel op de schop gegaan. Je kunt meer personaliseren, er zijn nieuwe pagina's en andere handige verbeteringen.

Al jaren was het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad vrijwel hetzelfde. Soms kwamen er wat nieuwe soorten bedieningen bij, maar de algehele look and feel bleef ongewijzigd. Tot nu. In dit artikel lees je wat er nieuw is in het Bedieningspaneel van iOS 18 en iPadOS 18.

#1 Nieuw ontwerp voor het Bedieningspaneel in iOS 18

Wat meteen opvalt wanneer je het Bedieningspaneel in iOS 18 opent, is het nieuwe ontwerp. De hoeken van tegels met knoppen zijn een stuk meer afgerond. De schuiven voor de helderheid en het volume hebben nu meer kleur. Wanneer je muziek bedient vanuit je Bedieningspaneel is het nu duidelijker waar je op moet tikken om bijvoorbeeld te streamen via AirPlay.

Verder zie je dat de tegel voor connectiviteit is veranderd. In plaats van vier grote knoppen zie je er nu drie. De vierde knop is vervangen door een verzameling kleinere symbolen. Dit is om duidelijker te maken dat er meer opties zijn als je daarop tikt. Voorheen moest je zelf ontdekken dat je deze tegel ingedrukt kon houden voor meer opties. Het is nu dus niet alleen duidelijker geworden, maar er zijn ook meer opties die je vanaf hier kunt bedienen.

#2 Terug van weggeweest: meerdere pagina’s

Kennen we het Bedieningspaneel van vroeger nog? Ooit kon je van links naar rechts vegen om verschillende dingen te bedienen. Er was een pagina voor systeeminstellingen, muziek en HomeKit-apparaten. In feite is deze functionaliteit nu teruggebracht, maar dan met een nieuwe lik verf. Er zijn in iOS 18 standaard vier pagina’s:

Favorieten met zelf ingestelde knoppen

Muziekbediening

HomeKit-apparaten

Connectiviteit

Eventueel extra pagina’s als je veel knoppen toevoegt

Aan de rechterkant van het scherm vind je een knoppenbalk. Je kunt hier tikken op een andere categorie of je kunt met je vinger omhoog en omlaag vegen om te scrollen. We hebben het geprobeerd, maar je kunt de volgorde van de pagina’s niet aanpassen. Op zich is dat niet heel erg, want je hoeft dus niet (zoals lang geleden wel het geval was) door ongewenste pagina’s te scrollen om bij de pagina te komen die je zoekt. Apple heeft ook iets nieuws toegevoegd wat je op iedere pagina ziet. Rechtsboven vind je nu een aan/uit-knop. Hiermee kun je eenvoudiger je toestel uitschakelen zonder knoppen.

#3 Meer opties voor het personaliseren van je Bedieningspaneel

We noemden het al even hierboven, maar de eerste pagina in het vernieuwde Bedieningspaneel van iOS 18 is een pagina voor favorieten. Je kunt hier helemaal zelf kiezen wat je laat zien. Apple beperkt niet langer de volgorde en de zichtbare knoppen. Zo kun je dus helemaal zelf instellen wat je als eerste pagina ziet. Krijg je te veel knoppen voor één scherm? Dan komt er vanzelf een nieuw scherm bij.

Naast het zelf indelen van knoppen kun je ook het formaat van een knop zelf instellen. Dat kan handig zijn als je een optie vaak gebruikt en de knop groter wil maken voor eenvoudigere bediening. Veel knoppen ondersteunen klein, middel en groot. Soms vind je zelfs een schermvullende optie die de hele pagina in beslag neemt. Voor sommige knoppen, zoals die van de Woning-app, is het sinds iOS 18 mogelijk om meer specifieke voorkeuren in te stellen over wat er te zien is.

#4 Ontwikkelaars kunnen knoppen toevoegen

Het Bedieningspaneel was voorheen alleen voorbehouden voor Apple, maar sinds iOS 18 kunnen ook apps van derden knoppen toevoegen. Ontwikkelaars van apps daarom voor het eerst hun eigen apps geschikt maken voor het Bedieningspaneel. Er is een nieuwe API voor ontwikkelaars waarmee ze de knoppen kunnen maken.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook zit er een nieuwe Wachtwoorden-app in. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is een belangrijk onderdeel van iOS 18 maar is nog niet beschikbaar in de EU. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. iOS 18 is inmiddels beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies of onze uitgebreide iOS 18 review met ervaringen.