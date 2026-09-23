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Beats 360 koptelefoon

Beats 360-hoofdtelefoon is het nieuwe topmodel met een opvallend verwisselbaar ontwerp

Nieuws Accessoires
Beats heeft een gloednieuwe koptelefoon: de Beats 360. Het nieuwe topmodel is dankzij zijn nieuwe eigenschappen persoonlijker dan ooit.
Sasha Koevoets -

Beats geeft deze koptelefoon een opvallend trucje mee: je kunt niet alleen de oorkussens, maar ook het kussen van de hoofdband vervangen. Zo kun je de Beats 360 een andere uitstraling geven, maar ook kiezen voor ademende kussens die geschikter zijn tijdens het sporten.

Dit is er nieuw in de Beats 360

De Beats 360 is het nieuwe topmodel in het assortiment van Beats en komt boven de Beats Studio Pro te staan. De koptelefoon heeft een vernieuwd akoestisch systeem met speciaal ontwikkelde drivers en Adaptive EQ. Dankzij deze verandering zorgt de ANC voor 1,75 keer meer ruisonderdrukking dan bij de Beats Studio Pro. Ook bekende functies zoals de transparantiemodus en Personalized Spatial Audio met dynamische hoofdtracking zijn aanwezig.

verwisselbare kussens beats 360

Beats gebruikt voor de koptelefoon een eigen chip, maar ondersteunt wel diverse bekende Apple-functies. Zo kun je automatisch wisselen tussen apparaten, audio delen, handsfree Siri gebruiken en de koptelefoon terugvinden via Zoek mijn. Op een volle lading kun je met deze hoofdtelefoon tot 32 uur vooruit, maar mocht je met een lege batterij zitten, dan kun je met 5 minuten laden weer 1 uur doorluisteren.

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Verwisselbare kussens maken de Beats 360 persoonlijker

Een van de opvallendste eigenschappen van de Beats 360 zijn de verwisselbare kussens. Standaard krijg je Performance Knit-kussens: memoryfoam met een luchtig gebreid materiaal eroverheen, dat prettig is tijdens het sporten. Dankzij een IPX4-classificatie is de koptelefoon bovendien bestand tegen zweet en waterspetters.

Liever kunstleer? Dan kies je voor UltraPlush-kussens, bekend van de Studio Pro en Solo 4. Voor opbergen vouw je de koptelefoon plat, want daarvoor wordt een stoffen hoes meegeleverd. De Beats 360 is er in zwart, wolkenwit, roze en zachtblauw. De Performance Knit-kussens zijn er ook in Navy en Volt (groen), UltraPlush in zwart en wit.

Prijs en beschikbaarheid

Voor de Beats 360 betaal je €349,95. De nieuwe koptelefoon is vanaf 24 september 2026 verkrijgbaar en kan nu al worden besteld. Wil je de kussens later vervangen of de koptelefoon een andere uitstraling geven, dan zijn de verschillende kussens ook los verkrijgbaar. Een extra set kost €59,95. In de VS verkoopt Apple deze tijdelijk voor slechts $10, maar in Nederland is zo’n actie helaas niet beschikbaar.

De Beats Studio Pro blijft ondertussen gewoon verkrijgbaar, maar schuift een stapje omlaag in het assortiment. De prijs van dit model is permanent verlaagd naar €299,95, waardoor er een prijsverschil van €50 ontstaat met de nieuwe Beats 360.

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