Wat zijn de nieuwe functies in de Apple Watch Ultra 4? We hebben ze voor je op een rij gezet, met alle verbeteringen die je in dit model vindt.

Tijdens de aankondiging van de nieuwe Apple Watches draaide het vooral om de Apple Watch Series 12 en het nieuwe gezondheidssysteem, maar Apple onthulde ook nog de Apple Watch Ultra 4. Daarin vinden we grotendeels dezelfde verbeteringen als in de Series 12, maar er zijn ook wat nieuwe functies in alleen de Apple Watch Ultra 4.

Apple Watch Ultra 4 pre-orderen

#1 Nieuwe gezondheidsfuncties

De Apple Watch Ultra 4 profiteert zoals gezegd van het nieuwe gezondheidssysteem. Deze meet je hartslag nauwkeuriger en tot 60x vaker, maar ook je hartslagvariabiliteit wordt tot 24x vaker gemeten. Deze meting vind je nu ook in de Vitale functies-app en er is een nieuwe Gereedheid-app die je waarschuwt dat je even gas terug moet nemen of juist wat extra kracht kan geven in je volgende workout.

#2 S11-chip en nieuwe Audio Intelligence-functies

De S11-chip is, net als in de Series 12, nieuw in de Apple Watch Ultra 4. Deze levert betere prestaties, maar zorgt ook voor nieuwe AI-functies. Onder de noemer Audio Intelligence komt Apple met functies als Live Rewind en Siri Recap, waarbij de microfoon luistert wat er om je heen gebeurt. Er worden geen opnames bewaart, maar met Live Rewind kun je wel teruglezen wat er de afgelopen vijftien seconden om je heen gezegd wordt. Siri Recap geeft dan weer een overzicht van de dag, bijvoorbeeld met je belangrijke meetings. Deze functies werken echter niet in Nederland.

Bekijk ook Deze nieuwe Apple Watch Series 12-functies voor gezondheid en AI werken straks wel (en niet) in Nederland Apple heeft tijdens de aankondiging van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 diverse functies aangekondigd op gebied van gezondheid en AI, waaronder de nieuwe Audio Intelligence-functies. Maar wat werkt er straks nou wel en niet in Nederland?

#3 Nog langere batterijduur: tot 50 uur

Misschien wel de grootste (en stiekem ook enige) verbetering die je alleen in de Apple Watch Ultra 4 vindt, is de verbeterde batterijduur. De nieuwste vierde generatie Apple Watch Ultra heeft een batterijduur tot 50 uur. Dat was voorheen nog tot 42 uur. Gebruik je de energiebesparingsmodus, dan is dit zelfs tot 84 uur (in plaats van tot 72 uur).

De Apple Watch Ultra 4 is vanaf nu al als pre-order te bestellen en wordt vanaf 18 september 2026 geleverd bij de eerste kopers. Vanaf dat moment is hij ook in de winkels te bewonderen. Ditzelfde geldt ook voor de Apple Watch Series 12.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Apple Watch Ultra 4 pre-orderen