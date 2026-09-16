De Apple Watch Series 12 blijkt een iets grotere behuizing te hebben dan de voorganger. Ook is de zwarte schermrand breder dan op het vorige model.

De Apple Watch Series 12 heeft nagenoeg hetzelfde design als de vorige twee Apple Watch-modellen. Maar wie iets verder kijkt, ziet dat Apple toch stilletjes wat wijzigingen heeft aangebracht in met name de afmetingen van de Apple Watch Series 12. Elke variant van de Apple Watch Series 12 is namelijk minimaal een millimeter breder, maar dat betekent niet dat het scherm nu ineens groter is geworden. In tegendeel zelfs. In sommige gevallen is de Apple Watch Series 12 zelfs zwaarder en dikker geworden.

Apple Watch Series 12 is groter

De Apple Watch Series 12 verschijnt in drie materialen, namelijk aluminium, titanium en keramiek. Wat daarbij extra opvallend is, is dat de versie in keramiek aanzienlijk groter en zwaarder is dan de twee andere varianten. Maar zelfs als we de keramische Apple Watch Series 12 buiten beschouwing laten, is het nieuwste model groter en zwaarder dan de voorganger.

De aluminium en titanium versies zijn dus één millimeter breder dan bij de Apple Watch Series 12. Dat geldt zowel bij de 42mm als de 46mm variant. De dikte van de Apple Watch zelf is bij de aluminium en titanium versies wel gelijk gebleven, maar de keramische variant is wel 0,15mm dikker. Bij de keramieken versie is er zelfs nog verschil in gewicht tussen de witte en blauwe versie. In de tabel hebben we alle afmetingen op een rij gezet, in vergelijking met de Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 12, 42mm Apple Watch Series 11, 42mm Apple Watch Series 12, 46mm Apple Watch Series 11, 46mm Aluminium, GPS 42 x 37 x 9,7mm

32,2 gram 42 x 36 x 9,7mm

30,3 gram 46 x 40 x 9,7mm

39,5 gram 46 x 39 x 9,7mm

37,8 gram Aluminium, GPS + Cellular 42 x 37 x 9,7mm

31,5 gram 42 x 36 x 9,7mm

29,7 gram 46 x 40 x 9,7mm

38,6 gram 46 x 39 x 9,7mm

36,9 gram Titanium, GPS + Cellular 42 x 37 x 9,7mm

36,5 gram 42 x 36 x 9,7mm

34,6 gram 46 x 40 x 9,7mm

44,9 gram 46 x 39 x 9,7mm

43,1 gram Keramiek, GPS + Cellular, parelwit 43 x 37 x 9,85mm

41,7 gram – 47 x 41 x 9,85mm

51,3 gram – Keramiek, GPS + Cellular, nachtblauw 43 x 37 x 9,85mm

42,8 gram – 47 x 41 x 9,85mm

52,9 gram –

Het meest opmerkelijke is dat de keramieken varianten niet alleen breder, maar ook hoger zijn. De 42mm keramische Apple Watch Series 12, is namelijk 43mm hoog, terwijl de 46mm in de realiteit 47mm hoog is. Desondanks noemt Apple dit de 42mm- en 46mm-modellen, net als bij de andere materialen.

De Apple Watch Series 12 in keramiek is verreweg het zwaarste model. Bij de 46mm-versie in keramiek nachtblauw, is het verschil met de aluminium GPS + Cellular-versie zelfs bijna 15 gram. Dat komt neer op een verschil van zo’n 37%.

Veranderingen bij scherm Apple Watch Series 12

Misschien nog wel interessanter is het verschil in het scherm. Hoewel de displays qua aantal pixels gelijk gebleven zijn, meldt Apple een kleiner beeldoppervlak bij de Apple Watch Series 12. De 46mm-modellen van de Series 12 hebben een beeldoppervlak van 1196mm², terwijl dit bij de Series 11 nog 1220mm² was, zo blijkt uit Apple’s pagina met technische specificaties. Bij het 42mm-model zien we een soortgelijke verschil: het beeldoppervlak gaat daar van 989mm² bij de Series 11 naar 970mm² bij de Series 12. Opmerkelijk genoeg heeft Apple op haar eigen vergelijkingspagina het beeldoppervlak bij de Series 11 met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Dit doet vermoeden dat Apple de berekening iets heeft aangepast. Of is er toch meer aan de hand?

Apple Watch Series 12, 42mm Apple Watch Series 11, 42mm Apple Watch Series 12, 46mm Apple Watch Series 11, 46mm Resolutie 374 x 446 pixels 374 x 446 pixels 416 x 496 pixels 416 x 496 pixels Beeldoppervlak 970mm² 989mm² 1196mm² 1220mm²

Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11 schermrand

Wie goed naar de afbeeldingen kijkt, ziet namelijk dat de zwarte schermrand een stuk breder is bij de Apple Watch Series 12. Of Apple het scherm echt kleiner gemaakt heeft, is op basis van de afbeeldingen wat lastig te zeggen. Wat namelijk ook opvalt, is dat de glazen plaat over het display heen verder naar achteren loopt. De ruimte tussen de Digital Crown en de rand van het glas is bij de Apple Watch Series 12 namelijk een stuk kleiner dan bij de Series 11. Ook de ruimte tussen de zijknop en het zwarte deel van het glas is kleiner geworden. De schermrand is dus vooral optisch groter, doordat hij naar buiten toe verder op de behuizing zit. Je merkt dit vooral als je een lichtgekleurde Apple Watch hebt, in combinatie met een lichte wijzerplaat.

Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Series 11: verschil in schermrand en behuizing

Op het eerste gezicht lijkt het er dus op dat de Apple Watch Series 12 een kleiner scherm heeft, al komt dit vooral door de bredere zwarte rand. We verwachten dat je dit over het algemeen niet zo snel zult merken, vooral omdat veel van de interface van watchOS zwart is. Alleen als je een (licht)gekleurde wijzerplaat hebt, zal de bredere zwarte rand wat meer opvallen.

De Apple Watch Series 12 is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf vrijdag bezorgd. Vanaf dat moment ligt hij ook in de winkels, zodat je hem zelf met eigen ogen kunt bewonderen.

Apple Watch Series 12 pre-orderen