Het is nu eindelijk mogelijk om in Nederland een losse eSIM voor een Apple Watch Cellular in te stellen. De Apple Watch krijgt dan een eigen 06-nummer en dat is handig voor bijvoorbeeld een kind zonder iPhone.

Sinds een aantal jaar kun je in Nederland bij de drie grote providers een eSIM voor je Apple Watch gebruiken, zodat je ook bereikbaar bent als je iPhone niet in de buurt is. Deze eSIM is dan altijd gekoppeld aan het abonnement op je iPhone en heeft dan ook hetzelfde nummer, zodat je op je eigen nummer op beide apparaten gebeld kan worden, berichtjes kan versturen en de data kan gebruiken. Maar wat nou als je voor bijvoorbeeld een kind een Apple Watch wil instellen die nog geen iPhone heeft? Daar was in Nederland nog geen mogelijkheid tot, tot nu. De internationale provider BetterRoaming biedt al langer losse abonnementen aan voor de Apple Watch en dat werkt sinds kort ook in Nederland, zo ontdekte iCulture.

Losse eSIM voor Apple Watch in Nederland

Dankzij de aparte eSIM via BetterRoaming krijgt een Apple Watch Cellular zijn eigen 06-nummer, waarmee je kan bellen, sms’en en data kan gebruiken. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor kinderen die nog geen iPhone hebben, maar waarvan je wel wil dat deze bereikbaar is als het kind bijvoorbeeld buiten gaat spelen. Ook kun je dankzij de actieve internetverbinding de locatie van het kind inzien via de Zoek mijn-app.

Behalve voor kinderen, kan iedereen met een Apple Watch Cellular een losse eSIM gebruiken voor zijn of haar Apple Watch, bijvoorbeeld als jouw eigen provider de multisim voor Apple Watch niet aanbiedt. Maar hou er dan wel rekening mee dat je een apart telefoonnummer krijgt.

Dankzij de ondersteuning van BetterRoaming op de Apple Watch in Nederland, is voor het eerst ook de Apple Watch-functie Gezinsconfiguratie beschikbaar. Deze al langer bestaande functie laat je een Apple Watch instellen voor een ander gezinslid, zonder dat er een iPhone nodig is. Bijvoorbeeld dus voor een kind, maar dat kan ook voor een opa of oma. In het geval van een kind wordt de Apple Watch afgestemd op de leeftijd van het kind en heb je dankzij alle Schermtijd-opties als ouder invloed op hoe de Apple Watch gebruikt kan worden. Zo bepaal je met wie het kind allemaal contact mag hebben. De contacten op de Apple Watch voeg je toe via de iPhone waar de losse Apple Watch mee ingesteld is. Deze Apple Watch staat echter niet constant in verbinding met de iPhone, zoals normaal gesproken wel het geval is.

Bekijk ook Gezinsconfiguratie: een Apple Watch instellen voor gezinsleden (Family Setup) Apple geeft je met Gezinsconfiguratie (Family Setup), de mogelijkheid om een Apple Watch voor iemand anders binnen het gezin in te richten. Zo beheer je bijvoorbeeld de Apple Watch van een kind of oudere. Maar in Nederland en België werkt het nog niet.

Zodra de losse Apple Watch in de buurt is van een wifi-netwerk, gebruikt hij deze automatisch. Maar gaat het kind met de Apple Watch van huis, dan schakelt hij over naar de 4G-verbinding. In beide gevallen kan het kind bellen of gebeld worden of sms’jes versturen en ontvangen op het eigen nummer.

Eigen 06-nummer voor Apple Watch

Ondanks dat BetterRoaming een internationale partij is, ontvang je een Nederlands 06-nummer voor de Apple Watch. Je kan kiezen uit twee bundels: een maandelijks of jaarlijks abonnement. De maandelijkse variant kost €8,99 per maand, terwijl je voor de jaarlijkse versie €79 per jaar betaald. In beide gevallen krijg je een proefperiode van 7 dagen gratis. Je ontvangt dus een individueel Nederlands 06-nummer, inclusief onbeperkt data, oproepen en sms-berichten. Het nummer ondersteunt geen roaming, dus je kunt het alleen binnen Nederland gebruiken.

BetterRoaming is met deze Apple Watch-bundels al in meerdere landen actief en is een officiële partner van Apple. Totdat providers als KPN, Vodafone en Odido nog geen losse eSIM voor Apple Watch ondersteunen, lijkt dit een goed en betrouwbaar alternatief te zijn. BetterRoaming was eerder bekend onder de naam Truphone en biedt ook internationale data-only eSIMS voor iPhone en iPad.

Om hier gebruik van te maken, heb je alleen maar een Apple Watch Cellular nodig. Voor kinderen is de Apple Watch SE-lijn het meest geschikt, omdat deze relatief betaalbaar is en in de kleinste formaten komt. Bovendien ontbreken hier enkele gezondheidsfuncties als de ECG en saturatiemeter. Dit zijn functies die toch pas beschikbaar zijn voor gebruikers van minimaal 18 jaar en ouder.

Prijzen Apple Watch SE 3 40mm aluminium GPS + Cellular