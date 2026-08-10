Apple Watch Series 5 Ceramic

Gerucht: ‘Keramische Apple Watch keert mogelijk terug’

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De Apple Watch is door de jaren heen flink steviger geworden, maar blijft gevoelig voor krassen. Apple overweegt daarom een bijzonder krasbestendig materiaal terug te brengen.
Sasha Koevoets -

Het gaat om keramiek, dat Apple in het verleden gebruikte voor enkele luxere uitvoeringen van de Apple Watch. Momenteel zijn alleen modellen van aluminium en titanium verkrijgbaar, maar volgens Mark Gurman werkt Apple opnieuw aan een keramische Apple Watch. Deze uitvoering verschijnt mogelijk al bij de Apple Watch Series 12.

Keramiek was eerder een luxe optie

Apple bracht in 2016 met de Apple Watch Series 2 voor het eerst een keramische Apple Watch uit. Het model maakte deel uit van de luxere Apple Watch Edition-serie en volgde de peperdure gouden uitvoering op. Daardoor daalde de vanafprijs van duizenden dollars naar $1.249,-.

De witte behuizing werd gemaakt van samengeperst zirkonia en aluminiumoxide, waarna deze gepolijst werd met een mengsel met diamantdeeltjes, zodat deze glad en glanzend werd. Volgens Apple was het materiaal ruim vier keer zo hard als roestvast staal. Bij de Apple Watch Series 3 verscheen daarnaast een grijze keramische uitvoering, maar bij de Series 4 verdween de volledige Edition-serie uit het assortiment.

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Met de Apple Watch Series 5 bracht Apple de Edition met witte keramische behuizing terug, naast de toen nieuwe geborstelde titanium uitvoering. De comeback was van korte duur, want bij de Apple Watch Series 6 schrapte Apple keramiek opnieuw. Sindsdien is het materiaal niet meer gebruikt voor de Apple Watch. Met ingang van de Apple Watch Series 8 is de Edition-lijn helemaal verdwenen. Uiteindelijk verving titanium roestvrij staal bij het gewone model, maar dan wel in dezelfde glimmende afwerking.

Wanneer komt de keramische Apple Watch terug?

De keramische Apple Watch komt misschien al heel snel, want volgens Gurman wil Apple de keramische behuizing op zijn vroegst al dit jaar uitbrengen. Wie weet kun je dus dit najaar al met een keramische Apple Watch Series 12 om je pols lopen, want deze keer verwachten we dit materiaal ook in Nederland.

Oorspronkelijk verscheen de keramische Apple Watch Series 5 namelijk niet officieel in Nederland. Apple bood deze uitvoering alleen aan als Cellular-model, terwijl Nederlandse providers de mobiele Apple Watch toen nog niet ondersteunden. Inmiddels is de Cellular-functie bij de drie grote providers in Nederland beschikbaar, dus staat Apple niets in de weg om de keramische uitvoering hier uit te brengen.

Apple Watch Series 5 keramiek in wit

Naast de Apple Watch Series 12 wordt tijdens het komende iPhone-event ook de Apple Watch Ultra 4 verwacht. Beide modellen krijgen waarschijnlijk vooral verbeteringen aan de binnenkant, aangevuld met nieuwe kleuren, horlogebandjes en gezondheidsfuncties. Wat Apple nog meer tijdens het iPhone-event naar verwachting aankondigt, hebben we voor je op een rijtje gezet.

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