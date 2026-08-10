Snoopy-screensaver: verrassing op zijn verjaardag

Waarom je vandaag een hele speciale screensaver op je Apple TV te zien krijgt

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Als je vandaag je Apple TV aan zet en de Snoopy-screensaver ingesteld hebt, zie je misschien wel een hele speciale variant. Het is namelijk Snoopy's grote verjaardag en Apple viert dat mee.
Benjamin Kuijten -

Sinds een aantal jaar zien we Snoopy steeds vaker terug op Apple-apparaten. Sinds watchOS 10 heeft de Apple Watch een heuse Snoopy-wijzerplaat en sinds tvOS 18 kun je op de Apple TV ook een leuke screensaver van Snoopy instellen. Het leuke van die screensaver is dat die regelmatig wisselt op basis van het weer en feestdagen. Zo ook vandaag, want er verschijnt een hele speciale Snoopy-screensaver op je Apple TV.

Speciale Snoopy-screensaver: vier de verjaardag

Apple viert vandaag, 10 augustus, namelijk de verjaardag van Snoopy. Als je op de tweede generatie Apple TV 4K uit 2021 of nieuwer de Snoopy-screensaver hebt ingesteld, zie je automatisch de vrolijke nieuwe animatie. We zien daarin hoe Snoopy door het vogeltje Woodstock getrakteerd wordt op een verrassingsfeestje. Met ballonnen, toeters en slingers staat er een kamer vol met Snoopy zijn vriendjes. Zelfs zijn hondenhok is speciaal voor vandaag versierd.

Snoopy-screensaver voor verjaardag op Apple TV

De nieuwe speciale screensaver is een verwijzing naar een oude Peanuts-strip uit 1968. In een driedelige reeks van 8 tot en met 10 augustus 1968 gaat hij samen met een van zijn vriendjes op een ‘speciale missie’. Uiteindelijk wordt hij in de strip van 10 augustus 1968 verrast door zijn vriendjes met een heus verjaardagsfeestje. In de Apple TV-screensaver van vandaag wordt dit allemaal nog eens dunnetjes over gedaan.

De Snoopy-screensaver haakt regelmatig in op speciale data. Rond de kerstdagen is Snoopy’s hondenhok versierd met kerstverlichting en op nieuwjaarsdag springt het vuurwerk van het scherm. Ook rond dagen als Valentijnsdag zijn er speciale thema’s in de screensaver te ontdekken. Het is wat ons betreft de leukste screensaver die je op de Apple TV kunt instellen. Heb je de Snoopy-screensaver nog niet ingesteld? Volg dan deze stappen:

  1. Ga naar Instellingen > Schermbeveiliging > Huidige selectie.
  2. Kies voor Snoopy.
  3. Activeer de screensaver. Tik op de touchpad van de afstandsbediening om de tijd in beeld te laten verschijnen.

Lees meer over hoe je screensavers op de Apple TV instelt in onze tip.

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Op de Apple TV kun je screensavers instellen, met foto’s of bewegende luchtbeelden (Aerial screensavers). In deze tip leggen we uit hoe je de schermbeveiliging op de Apple TV kunt instellen en inschakelen.

Apple komt naar verwachting later dit jaar met een nieuwe Apple TV. Deze nieuwe Apple TV krijgt een snellere chip en mogelijk wat extra functies dankzij Apple Intelligence en Siri AI. Lees ook ons eerdere artikel over wanneer we de nieuwe Apple TV verwachten. Abonneer je op de iCulture-nieuwsbrief om geen nieuwtje te missen.

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Apple TV

De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.

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