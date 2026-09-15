Uitgelicht - Alles over de iPhone 18 Pro (Max), iOS 27 en meer
Vandaag iOS 27 installeren? Zo doe je dat veilig
Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll]
Samenvatting: Dit heeft Apple aangekondigd tijdens het grote iPhone Duo-event
iCloud+ logo met Apple Arcade en Apple TV

In deze landen krijg je Apple TV en Apple Arcade nu bijna voor nop (en wij zitten daar helaas niet bij)

Nieuws Diensten
Een opmerkelijke zet van Apple. In meer dan honderd landen krijg je nu de diensten Apple TV en Apple Arcade zonder extra kosten bij een iCloud+ lidmaatschap. Waarom doet Apple dit?
Benjamin Kuijten -

Apple focust de laatste jaren steeds meer op diensten, met iCloud+, Apple Music en Apple TV als bekendste voorbeelden. Apple’s omzet komt tegenwoordig ook voor een groot deel van deze productcategorie, dus geen wonder dat Apple graag wil dat gebruikers zich abonneren. Maar voor gebruikers uit meer dan honderd landen is het kijken van Apple TV-content en het spelen van Apple Arcade-games wel erg toegankelijk geworden. Het enige wat je nodig hebt is een (betaalbaar) iCloud+ abonnement.

Gratis Apple TV en Apple Arcade bij iCloud+

Het gaat in totaal om 101 landen en regio’s die kunnen profiteren van deze nieuwe deal. Het gaat om kleinere niet-Engelstalige Apple-landen uit oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Denk aan landen als Egypte, Ivoorkust, Suriname, Turkije en India. In al deze landen krijgen abonnees van iCloud+, dus zelfs het allergoedkoopste abonnement van 50GB (wat in Nederland €0,99 per maand kost), Apple Arcade en Apple TV er gratis bij. In Suriname betaal je normaal gesproken $6,99 per maand voor Apple TV, terwijl je voor Apple Arcade ook nog eens $6,99 per maand betaalt. Dat is binnenkort allemaal inbegrepen in iCloud+, dat doorgaans omgerekend beschikbaar is vanaf €0,99 per maand.

iCloud+ met Apple TV en Apple Arcade

Apple zegt niet waarom ze nu ineens tot deze voordelige keuze gekomen zijn. In het persbericht zegt Eddy Cue alleen blij te zijn dat alle content van Apple TV en Apple Arcade straks zonder extra kosten beschikbaar is voor iCloud+ gebruikers. Vermoedelijk doet Apple dit om in deze landen meer voet aan de grond te krijgen of omdat de betaalde diensten daar toch al niet zo populair zijn. Wat ook opvalt, is dat het veel niet-Engels georiënteerde landen zijn. Daar staat tegenover dat Apple TV vooral Engelstalige content heeft.

Daarnaast krijgen diezelfde landen ook nog toegang tot Apple Music Select, een speciale versie van Apple Music met uitsluitend een verzameling van reclamevrije stations in bepaalde muziekthema’s. On-demand muziek uitkiezen en afspelen kan dus niet. De nieuwe bundeling met iCloud+ gaat later deze maand in. Apple stopt in die landen dan ook met het los aanbieden van de diensten. Ook Apple One, de alles-in-één-bundel, verdwijnt uit deze ruim honderd landen. De reden mag duidelijk zijn: het is simpelweg veel goedkoper om voor iCloud+ te kiezen.

Dit zijn de desbetreffende landen:

  • Albanië
  • Algerije
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigua en Barbuda
  • Armenië
  • Azerbeidzjan
  • Bahama’s
  • Bahrein
  • Barbados
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Bosnië en Herzegovina
  • Botswana
  • Britse Maagdeneilanden
  • Burkina Faso
  • Kameroen
  • Kaapverdië
  • Kaaimaneilanden
  • Tsjaad
  • Ivoorkust
  • Democratische Republiek Congo
  • Dominica
  • Egypte
  • Eswatini
  • Fiji
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgië
  • Ghana
  • Grenada
  • Guinee-Bissau
  • Guyana
  • India
  • Irak
  • Israël
  • Jamaica
  • Jordanië
  • Kazachstan
  • Kenia
  • Kosovo
  • Koeweit
  • Kirgizië
  • Libanon
  • Liberia
  • Libië
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Maldiven
  • Mali
  • Mauritanië
  • Mauritius
  • Micronesië
  • Moldavië
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Marokko
  • Mozambique
  • Namibië
  • Nauru
  • Nepal
  • Niger
  • Nigeria
  • Noord-Macedonië
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Papoea-Nieuw-Guinea
  • Qatar
  • Republiek Congo
  • Rwanda
  • Saint Kitts en Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent en de Grenadines
  • Sao Tomé en Principe
  • Saoedi-Arabië
  • Senegal
  • Servië
  • Seychellen
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Salomonseilanden
  • Sri Lanka
  • Suriname
  • Tadzjikistan
  • Tanzania
  • Tonga
  • Trinidad en Tobago
  • Tunesië
  • Turkije
  • Turkmenistan
  • Turks- en Caicoseilanden
  • Oeganda
  • Oekraïne
  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Oezbekistan
  • Vanuatu
  • Jemen
  • Zambia
  • Zimbabwe

In Nederland betaal je minimaal €0,99 per maand voor iCloud+, €9,99 per maand voor Apple TV en €6,99 per maand voor Apple Arcade. Via Apple One kun je veel geld besparen en in onze uitlegpagina lees je precies hoeveel.

Bekijk ook
Apple One diensten

Korting met Apple One: zoveel geld kun je besparen

Met Apple One heb je één bundel voor meerdere Apple-diensten. Je kunt voor een vaste maandprijs gebruik maken van Apple TV, Apple Music, Arcade en iCloud-opslagruimte. Maar is het echt goedkoper en hoeveel kun je dan besparen?

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over diensten van iCulture

Weekend kijktips: De Eetclub, A Killer Story, Just Play Dead en meer
Disney+ blokkeert Chromecast in Nederland, maar gelukkig zijn er ook nog betere methodes
Weekend kijktips: Mayday, The Gentlemen, BASTA en veel meer
Gerucht: 'Apple werkt aan eigen dienst en producten voor thuisbeveiliging'
Deze 9 klassieke films kun je nu zonder extra kosten streamen via Apple TV

Apple TV

De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.

Apple TV 4K 2022 review met doos en remote
Alles over de Apple TV 4K 2022 Review Apple TV 4K 2022 Alles over de Apple TV-modellen Alles over de Siri Remote Apple TV kopen Beste Apple TV-apps Screensavers op Apple TV Apple TV als HomeKit-hub gebruiken Televisiekijken op de Apple TV Apple TV herstarten

Ook interessant

Apple TV afstandsbediening

Tekst invoeren op de Apple TV door je iPhone of iPad te gebruiken

Tips
Apple Store Taipei

Gerucht: ‘Apple past Stores aan voor komst van deze drie nieuwe smart home-producten’

Nieuws
Apple Store Amsterdam trappen

Meer dan 20 nieuwe Apple-producten in aantocht: deze zijn allemaal gelekt

Nieuws
Snoopy-screensaver: verrassing op zijn verjaardag

Waarom je vandaag een hele speciale screensaver op je Apple TV te zien krijgt

Nieuws
Apple TV Top Shelf met aanbeveling

Weergavezoom op Apple TV: zo krijg je grotere appicoontjes

Tips
Nieuwe Apple TV

Zo open je je favoriete apps sneller op de Apple TV

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar