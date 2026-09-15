Een opmerkelijke zet van Apple. In meer dan honderd landen krijg je nu de diensten Apple TV en Apple Arcade zonder extra kosten bij een iCloud+ lidmaatschap. Waarom doet Apple dit?

Apple focust de laatste jaren steeds meer op diensten, met iCloud+, Apple Music en Apple TV als bekendste voorbeelden. Apple’s omzet komt tegenwoordig ook voor een groot deel van deze productcategorie, dus geen wonder dat Apple graag wil dat gebruikers zich abonneren. Maar voor gebruikers uit meer dan honderd landen is het kijken van Apple TV-content en het spelen van Apple Arcade-games wel erg toegankelijk geworden. Het enige wat je nodig hebt is een (betaalbaar) iCloud+ abonnement.

Gratis Apple TV en Apple Arcade bij iCloud+

Het gaat in totaal om 101 landen en regio’s die kunnen profiteren van deze nieuwe deal. Het gaat om kleinere niet-Engelstalige Apple-landen uit oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Denk aan landen als Egypte, Ivoorkust, Suriname, Turkije en India. In al deze landen krijgen abonnees van iCloud+, dus zelfs het allergoedkoopste abonnement van 50GB (wat in Nederland €0,99 per maand kost), Apple Arcade en Apple TV er gratis bij. In Suriname betaal je normaal gesproken $6,99 per maand voor Apple TV, terwijl je voor Apple Arcade ook nog eens $6,99 per maand betaalt. Dat is binnenkort allemaal inbegrepen in iCloud+, dat doorgaans omgerekend beschikbaar is vanaf €0,99 per maand.

Apple zegt niet waarom ze nu ineens tot deze voordelige keuze gekomen zijn. In het persbericht zegt Eddy Cue alleen blij te zijn dat alle content van Apple TV en Apple Arcade straks zonder extra kosten beschikbaar is voor iCloud+ gebruikers. Vermoedelijk doet Apple dit om in deze landen meer voet aan de grond te krijgen of omdat de betaalde diensten daar toch al niet zo populair zijn. Wat ook opvalt, is dat het veel niet-Engels georiënteerde landen zijn. Daar staat tegenover dat Apple TV vooral Engelstalige content heeft.

Daarnaast krijgen diezelfde landen ook nog toegang tot Apple Music Select, een speciale versie van Apple Music met uitsluitend een verzameling van reclamevrije stations in bepaalde muziekthema’s. On-demand muziek uitkiezen en afspelen kan dus niet. De nieuwe bundeling met iCloud+ gaat later deze maand in. Apple stopt in die landen dan ook met het los aanbieden van de diensten. Ook Apple One, de alles-in-één-bundel, verdwijnt uit deze ruim honderd landen. De reden mag duidelijk zijn: het is simpelweg veel goedkoper om voor iCloud+ te kiezen.

Dit zijn de desbetreffende landen:

Albanië

Algerije

Angola

Anguilla

Antigua en Barbuda

Armenië

Azerbeidzjan

Bahama’s

Bahrein

Barbados

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bosnië en Herzegovina

Botswana

Britse Maagdeneilanden

Burkina Faso

Kameroen

Kaapverdië

Kaaimaneilanden

Tsjaad

Ivoorkust

Democratische Republiek Congo

Dominica

Egypte

Eswatini

Fiji

Gabon

Gambia

Georgië

Ghana

Grenada

Guinee-Bissau Guyana

India

Irak

Israël

Jamaica

Jordanië

Kazachstan

Kenia

Kosovo

Koeweit

Kirgizië

Libanon

Liberia

Libië

Madagaskar

Malawi

Maldiven

Mali

Mauritanië

Mauritius

Micronesië

Moldavië

Montenegro

Montserrat

Marokko

Mozambique

Namibië

Nauru

Nepal

Niger

Nigeria

Noord-Macedonië

Oman

Pakistan Palau

Papoea-Nieuw-Guinea

Qatar

Republiek Congo

Rwanda

Saint Kitts en Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent en de Grenadines

Sao Tomé en Principe

Saoedi-Arabië

Senegal

Servië

Seychellen

Sierra Leone

Singapore

Salomonseilanden

Sri Lanka

Suriname

Tadzjikistan

Tanzania

Tonga

Trinidad en Tobago

Tunesië

Turkije

Turkmenistan

Turks- en Caicoseilanden

Oeganda

Oekraïne

Verenigde Arabische Emiraten

Oezbekistan

Vanuatu

Jemen

Zambia

Zimbabwe

In Nederland betaal je minimaal €0,99 per maand voor iCloud+, €9,99 per maand voor Apple TV en €6,99 per maand voor Apple Arcade. Via Apple One kun je veel geld besparen en in onze uitlegpagina lees je precies hoeveel.

Bekijk ook Korting met Apple One: zoveel geld kun je besparen Met Apple One heb je één bundel voor meerdere Apple-diensten. Je kunt voor een vaste maandprijs gebruik maken van Apple TV, Apple Music, Arcade en iCloud-opslagruimte. Maar is het echt goedkoper en hoeveel kun je dan besparen?