In deze landen krijg je Apple TV en Apple Arcade nu bijna voor nop (en wij zitten daar helaas niet bij)
Apple focust de laatste jaren steeds meer op diensten, met iCloud+, Apple Music en Apple TV als bekendste voorbeelden. Apple’s omzet komt tegenwoordig ook voor een groot deel van deze productcategorie, dus geen wonder dat Apple graag wil dat gebruikers zich abonneren. Maar voor gebruikers uit meer dan honderd landen is het kijken van Apple TV-content en het spelen van Apple Arcade-games wel erg toegankelijk geworden. Het enige wat je nodig hebt is een (betaalbaar) iCloud+ abonnement.
Gratis Apple TV en Apple Arcade bij iCloud+
Het gaat in totaal om 101 landen en regio’s die kunnen profiteren van deze nieuwe deal. Het gaat om kleinere niet-Engelstalige Apple-landen uit oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Denk aan landen als Egypte, Ivoorkust, Suriname, Turkije en India. In al deze landen krijgen abonnees van iCloud+, dus zelfs het allergoedkoopste abonnement van 50GB (wat in Nederland €0,99 per maand kost), Apple Arcade en Apple TV er gratis bij. In Suriname betaal je normaal gesproken $6,99 per maand voor Apple TV, terwijl je voor Apple Arcade ook nog eens $6,99 per maand betaalt. Dat is binnenkort allemaal inbegrepen in iCloud+, dat doorgaans omgerekend beschikbaar is vanaf €0,99 per maand.
Apple zegt niet waarom ze nu ineens tot deze voordelige keuze gekomen zijn. In het persbericht zegt Eddy Cue alleen blij te zijn dat alle content van Apple TV en Apple Arcade straks zonder extra kosten beschikbaar is voor iCloud+ gebruikers. Vermoedelijk doet Apple dit om in deze landen meer voet aan de grond te krijgen of omdat de betaalde diensten daar toch al niet zo populair zijn. Wat ook opvalt, is dat het veel niet-Engels georiënteerde landen zijn. Daar staat tegenover dat Apple TV vooral Engelstalige content heeft.
Daarnaast krijgen diezelfde landen ook nog toegang tot Apple Music Select, een speciale versie van Apple Music met uitsluitend een verzameling van reclamevrije stations in bepaalde muziekthema’s. On-demand muziek uitkiezen en afspelen kan dus niet. De nieuwe bundeling met iCloud+ gaat later deze maand in. Apple stopt in die landen dan ook met het los aanbieden van de diensten. Ook Apple One, de alles-in-één-bundel, verdwijnt uit deze ruim honderd landen. De reden mag duidelijk zijn: het is simpelweg veel goedkoper om voor iCloud+ te kiezen.
Dit zijn de desbetreffende landen:
- Albanië
- Algerije
- Angola
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Armenië
- Azerbeidzjan
- Bahama’s
- Bahrein
- Barbados
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Britse Maagdeneilanden
- Burkina Faso
- Kameroen
- Kaapverdië
- Kaaimaneilanden
- Tsjaad
- Ivoorkust
- Democratische Republiek Congo
- Dominica
- Egypte
- Eswatini
- Fiji
- Gabon
- Gambia
- Georgië
- Ghana
- Grenada
- Guinee-Bissau
- Guyana
- India
- Irak
- Israël
- Jamaica
- Jordanië
- Kazachstan
- Kenia
- Kosovo
- Koeweit
- Kirgizië
- Libanon
- Liberia
- Libië
- Madagaskar
- Malawi
- Maldiven
- Mali
- Mauritanië
- Mauritius
- Micronesië
- Moldavië
- Montenegro
- Montserrat
- Marokko
- Mozambique
- Namibië
- Nauru
- Nepal
- Niger
- Nigeria
- Noord-Macedonië
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Papoea-Nieuw-Guinea
- Qatar
- Republiek Congo
- Rwanda
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent en de Grenadines
- Sao Tomé en Principe
- Saoedi-Arabië
- Senegal
- Servië
- Seychellen
- Sierra Leone
- Singapore
- Salomonseilanden
- Sri Lanka
- Suriname
- Tadzjikistan
- Tanzania
- Tonga
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Oeganda
- Oekraïne
- Verenigde Arabische Emiraten
- Oezbekistan
- Vanuatu
- Jemen
- Zambia
- Zimbabwe
In Nederland betaal je minimaal €0,99 per maand voor iCloud+, €9,99 per maand voor Apple TV en €6,99 per maand voor Apple Arcade. Via Apple One kun je veel geld besparen en in onze uitlegpagina lees je precies hoeveel.
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