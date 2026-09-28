Er zijn nieuwe details gelekt over de volgende Apple TV 4K. Een opgedoken productafbeelding geeft alvast een indruk van het ontwerp van de vierde generatie.

Al bijna vier jaar is de Apple TV 4K niet vernieuwd. Ondertussen gaan er volop geruchten over een opvolger, die onder meer een snellere chip en ondersteuning voor Siri AI krijgt. Een gelekte afbeelding geeft nu alvast een eerste indruk van de volgende Apple TV 4K. Wat laat die zien en welke verbeteringen kunnen we verder verwachten? We zetten de ontdekking en eerdere geruchten op een rij.

Apple TV 4K 2026 komt met vertrouwd uiterlijk

Aaron Perris van MacRumors ontdekte een productafbeelding van Apple met een verwijzing naar de ‘Apple TV 4K (4e generatie)’. Het nog onaangekondigde model krijgt hetzelfde ontwerp als de huidige versie, die in oktober 2022 werd aangekondigd.

De verwachte verbeteringen zitten vooral aan de binnenkant. Volgens eerdere geruchten krijgt de nieuwe Apple TV 4K een A17 Pro-chip (of nieuwer), gecombineerd met 8 GB werkgeheugen. Het huidige model heeft een A15 Bionic-chip en 4 GB werkgeheugen. Die upgrade zou ondersteuning voor Apple Intelligence en Siri AI mogelijk maken. Ook games profiteren hiervan, onder meer dankzij hardwarematige raytracing voor realistischere belichting en reflecties.

Daarnaast wordt een N1-chip verwacht voor wifi 7 en Bluetooth 6. Ook zou Apple werken aan een vernieuwde Siri Remote, al is nog onduidelijk wat daaraan verandert. De opgedoken afbeelding bevestigt deze vernieuwingen niet: daarvoor zijn we voorlopig aangewezen op eerdere geruchten.

De opgedoken afbeelding van de Apple TV 4K (via MacRumors)

Wanneer verschijnt de nieuwe Apple TV 4K?

Een officiële aankondigingsdatum is er nog niet, maar oktober wordt veelal genoemd als moment voor de onthulling, tegelijkertijd met andere smart home-producten. Wanneer de nieuwe Apple TV 4K vervolgens in de winkels ligt en wat hij gaat kosten, is nog onbekend.

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