Apple One Gezin vanaf nu duurder in België: waarom (nog?) niet in Nederland?

Apple heeft een prijsverhoging doorgevoerd voor Apple One Gezin. De meest uitgebreide versie die in de Benelux beschikbaar is, kost vanaf nu in België €2,- per maand meer. Waarom juist in België en niet in Nederland?

Met Apple One kun je behoorlijk wat geld besparen, doordat hierin meerdere Apple-diensten gecombineerd worden in één bundel. Je krijgt daardoor korting, die in Nederland wel kan oplopen tot €14 per maand. Maar in België is de besparing ineens minder groot, als je kiest voor de Gezin-variant. Apple heeft namelijk een prijsverhoging doorgevoerd, waardoor de besparing ineens €2 per maand lager uitvalt.

Prijsverhoging Apple One Gezin in België

In België betaal je vanaf nu €27,95 per maand voor Apple One Gezin, in plaats van €25,95 per maand. Dat is dus een prijsverhoging van €2 per maand, oftewel 7,7%. De andere bundel in België (Apple One Individueel) is met €19,95 per maand gelijk gebleven.

Met Apple One Gezin krijg je 200GB iCloud+, Apple TV, Apple Music en Apple Arcade. Je kunt alle diensten delen met in totaal vijf andere gezinsleden. Dat kan bij Apple Music Individueel ook, met uitzondering van Apple Music. Het enige verschil tussen Gezin en Individueel is dan ook welke variant van Apple Music erbij zit.

De prijzen van alle inbegrepen individuele diensten zijn in zowel Nederland als België ongewijzigd gebleven. Dat betekent dus dat de besparing alleen is afgenomen: van €14,01 per maand besparen naar €12,01 per maand.

Apple One Individueel 🇳🇱 Apple One Gezin 🇳🇱 Apple One Individueel 🇧🇪 Apple One Gezin 🇧🇪 Oude prijs €19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand) €25,95 per maand (besparing van €14,01 per maand) €19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand) €25,95 per maand (besparing van €14,01 per maand) Nieuwe prijs €19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand) €25,95 per maand (besparing van €14,01 per maand) €19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand) €27,95 per maand (besparing van €12,01 per maand)

Waarom (nog) niet in Nederland?

Het is opmerkelijk dat Apple de prijs in België verhoogd heeft, maar niet in Nederland. Doorgaans liggen de prijzen voor Apple-diensten in alle Europese landen op hetzelfde niveau, maar nu is daar dus voor het eerst een verschil in. Behalve in België, is de prijs voor Apple One Gezin ook in deze landen omhoog gegaan:

België

Bulgarije

Denemarken

Hongarije

Letland

Malta Portugal

Slowakije

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Zwitserland

In een drietal landen is ook de prijs van Apple One Premium verhoogd: Spanje, Portugal en Zwitserland. Apple One Premium, met 2TB iCloud-opslag en Apple Fitness+, is nog altijd niet in Nederland en België beschikbaar.

Het is onduidelijk waarom Nederland nog niet bij de reeks landen zit. Ook landen als Duitsland, Frankrijk en Italië zijn voor nu aan de prijsverhoging ontsnapt. We verwachten dat wij en de andere Europese landen uiteindelijk ook aan de beurt zullen zijn, maar de vraag is nog wanneer. Zodra het zover is, lees je dat uiteraard op iCulture.

Bekijk ook Korting met Apple One: zoveel geld kun je besparen Met Apple One heb je één bundel voor meerdere Apple-diensten. Je kunt voor een vaste maandprijs gebruik maken van Apple TV, Apple Music, Arcade en iCloud-opslagruimte. Maar is het echt goedkoper en hoeveel kun je dan besparen?