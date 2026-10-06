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Apple One Gezin vanaf nu duurder in België: waarom (nog?) niet in Nederland?

Nieuws Diensten 1 reactie
Apple heeft een prijsverhoging doorgevoerd voor Apple One Gezin. De meest uitgebreide versie die in de Benelux beschikbaar is, kost vanaf nu in België €2,- per maand meer. Waarom juist in België en niet in Nederland?
Benjamin Kuijten -

Met Apple One kun je behoorlijk wat geld besparen, doordat hierin meerdere Apple-diensten gecombineerd worden in één bundel. Je krijgt daardoor korting, die in Nederland wel kan oplopen tot €14 per maand. Maar in België is de besparing ineens minder groot, als je kiest voor de Gezin-variant. Apple heeft namelijk een prijsverhoging doorgevoerd, waardoor de besparing ineens €2 per maand lager uitvalt.

Prijsverhoging Apple One Gezin in België

In België betaal je vanaf nu €27,95 per maand voor Apple One Gezin, in plaats van €25,95 per maand. Dat is dus een prijsverhoging van €2 per maand, oftewel 7,7%. De andere bundel in België (Apple One Individueel) is met €19,95 per maand gelijk gebleven.

Met Apple One Gezin krijg je 200GB iCloud+, Apple TV, Apple Music en Apple Arcade. Je kunt alle diensten delen met in totaal vijf andere gezinsleden. Dat kan bij Apple Music Individueel ook, met uitzondering van Apple Music. Het enige verschil tussen Gezin en Individueel is dan ook welke variant van Apple Music erbij zit.

De prijzen van alle inbegrepen individuele diensten zijn in zowel Nederland als België ongewijzigd gebleven. Dat betekent dus dat de besparing alleen is afgenomen: van €14,01 per maand besparen naar €12,01 per maand.

Apple One Individueel 🇳🇱Apple One Gezin 🇳🇱Apple One Individueel 🇧🇪Apple One Gezin 🇧🇪
Oude prijs€19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand)€25,95 per maand (besparing van €14,01 per maand)€19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand)€25,95 per maand (besparing van €14,01 per maand)
Nieuwe prijs€19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand)€25,95 per maand (besparing van €14,01 per maand)€19,95 per maand (besparing van €10,01 per maand)€27,95 per maand (besparing van €12,01 per maand)

Waarom (nog) niet in Nederland?

Het is opmerkelijk dat Apple de prijs in België verhoogd heeft, maar niet in Nederland. Doorgaans liggen de prijzen voor Apple-diensten in alle Europese landen op hetzelfde niveau, maar nu is daar dus voor het eerst een verschil in. Behalve in België, is de prijs voor Apple One Gezin ook in deze landen omhoog gegaan:

  • België
  • Bulgarije
  • Denemarken
  • Hongarije
  • Letland
  • Malta
  • Portugal
  • Slowakije
  • Slovenië
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Zwitserland

In een drietal landen is ook de prijs van Apple One Premium verhoogd: Spanje, Portugal en Zwitserland. Apple One Premium, met 2TB iCloud-opslag en Apple Fitness+, is nog altijd niet in Nederland en België beschikbaar.

Het is onduidelijk waarom Nederland nog niet bij de reeks landen zit. Ook landen als Duitsland, Frankrijk en Italië zijn voor nu aan de prijsverhoging ontsnapt. We verwachten dat wij en de andere Europese landen uiteindelijk ook aan de beurt zullen zijn, maar de vraag is nog wanneer. Zodra het zover is, lees je dat uiteraard op iCulture.

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Apple One is de alles-in-1 bundel voor Apple-diensten. Je kunt geld besparen door één bedrag te betalen voor Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ en iCloud+. In de VS en enkele andere landen zitten ook Apple Fitness+ en Apple News+ erbij in. Apple One is er in drie varianten, waarvan er twee in Nederland en België beschikbaar zijn: individueel, gezin en Premium (niet in Nederland en België).

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Uitleg

1 reactie

Individuele prijzen in Belgie zijn ook gewijzigd, tenminste Muziek is van 10.99 naar 11.99 gegaan sinds gisteren.

Reageer op Marc Marc citeren

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