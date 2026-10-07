Apple is nog lang niet klaar: nóg meer nieuwe producten komen deze maand

Dacht je dat Apple na de iPhone 18 Pro en het september-event wel zo’n beetje klaar was voor dit najaar? Niets is minder waar. Apple zou deze maand niet één, maar zelfs twee nieuwe productmomenten gepland hebben. En daar kunnen een aantal langverwachte Macs en een compleet vernieuwde iPad mini tussen zitten.

Apple plant twee productmomenten in oktober

Dat Apple op 13 oktober nieuwe producten gaat aankondigen, wisten we al. Volgens Apple-journalist Mark Gurman van Bloomberg staat er die dag een evenement gepland dat volledig in het teken staat van Apple’s vernieuwde smart home-aanbod. Maar daar blijft het volgens nieuwe informatie niet bij. MacRumors zegt van meerdere bronnen te hebben vernomen dat Apple in de laatste week van oktober nog een tweede reeks producten wil onthullen.

Welke producten tijdens die tweede ronde precies aangekondigd worden, is nog niet bekend. Er zijn echter meerdere Macs waar al langere tijd geruchten over gaan en die volgens eerdere informatie nog voor het einde van het jaar moeten verschijnen. Daardoor begint de agenda voor oktober behoorlijk vol te raken.

Bekijk ook Apple in oktober: dit kun je deze maand allemaal verwachten Oktober lijkt een hele belangrijke maand voor Apple te worden. We krijgen natuurlijk de iPhone Duo, maar er komt volgens bronnen nog veel meer aan. Dit is wat je allemaal in oktober van Apple kan verwachten.

Eerst smart home op 13 oktober

De eerste reeks aankondigingen staat dus gepland voor dinsdag 13 oktober. Daarbij verwachten we drie producten: een volledig nieuw smart home-display, de HomePod mini 2 en een nieuwe Apple TV 4K. Vooral het nieuwe smart home-display is bijzonder, omdat Apple daarmee een compleet nieuwe productcategorie aanboort.

Het scherm moet een centrale plek in huis krijgen en kan onder andere gebruikt worden om je HomeKit-apparaten te bedienen, FaceTime-gesprekken te voeren, je agenda te bekijken en foto’s te tonen. Siri AI speelt daarbij een belangrijke rol. Apple zou het apparaat zowel in een versie voor aan de muur als met een eigen tafelstandaard willen aanbieden.

Ook de HomePod mini en Apple TV worden op 13 oktober vernieuwd. Beide krijgen naar verwachting snellere chips en worden voorbereid op de vernieuwde Siri. Bij de HomePod mini worden daarnaast onder andere nieuwe kleuren en betere draadloze verbindingen verwacht.

Daarna zijn de Macs aan de beurt

Voor de tweede ronde, in de laatste week van oktober, lijken vooral nieuwe Macs in aanmerking te komen. Een van de meest voor de hand liggende kandidaten is het instapmodel van de 14-inch MacBook Pro. Die draait momenteel nog op een oudere chip, maar zou binnenkort overstappen op de M6. Die chip zit al in de nieuwste Mac mini, waardoor Apple hem relatief eenvoudig ook naar de MacBook Pro kan brengen.

Ook de iMac staat op het lijstje. Het huidige model heeft nog een M4-chip en zou daardoor meteen twee generaties vooruit kunnen springen naar de M6. Grote wijzigingen aan het ontwerp worden voor deze iMac niet verwacht. Mogelijk komen er wel andere kleuren en enkele verbeteringen aan de draadloze verbindingen.

Desktop Mac lineup in 2026 met iMac, Mac mini en Mac Studio

Veel spannender zijn de nieuwe high-end MacBooks waar de afgelopen maanden steeds meer over is uitgelekt. Deze worden in sommige geruchten aangeduid als de MacBook Ultra, al is nog niet zeker of Apple die naam daadwerkelijk gaat gebruiken. Het kan ook simpelweg gaan om een volledig vernieuwde generatie van de MacBook Pro.

Deze modellen krijgen volgens meerdere bronnen een OLED-display en een veel dunner en lichter ontwerp. Bovendien zou Apple voor het eerst een touchscreen in een MacBook stoppen. Zelfs in macOS 27.2 zijn inmiddels aanwijzingen gevonden voor bediening met aanraking. Apple lijkt daarmee een van de grootste veranderingen aan de MacBook in jaren voor te bereiden.

Bekijk ook macOS 27.2 verklapt nóg meer over Apple’s eerste MacBook met touchscreen De aanwijzingen voor Apple’s eerste MacBook met touchscreen worden steeds concreter. In macOS 27.2 zijn nieuwe verwijzingen naar aanraakbediening gevonden in diverse standaardapps. Zelfs het Dock lijkt alvast aangepast te worden voor bediening met je vingers.

Eén Mac voor eind oktober staat al vast

Dat er eind oktober in ieder geval iets op Mac-gebied gebeurt, staat overigens al vast. Apple heeft zelf aangekondigd dat de meest uitgebreide uitvoering van de nieuwe Mac Studio eind deze maand beschikbaar komt. Het gaat om de versie met M5 Ultra-chip en maar liefst 512GB centraal geheugen.

De vernieuwde Mac Studio met M5 Max en M5 Ultra verscheen al in september, maar de versie met 512GB geheugen liet langer op zich wachten. Die configuratie is vooral bedoeld voor extreem zware professionele toepassingen en lokale AI-modellen. Of Apple de beschikbaarheid daarvan daadwerkelijk koppelt aan de tweede reeks aankondigingen is niet bekend, maar de timing sluit er in ieder geval precies op aan.

En dan is er nog de nieuwe iPad mini

Er is nog een opvallend product waarvan we weten dat Apple hem voor deze maand in de planning heeft: de iPad mini 2026. Alleen is nog onduidelijk bij welk van de twee productmomenten hij hoort. Apple kan hem op 13 oktober tegelijk met de smart home-producten presenteren, bewaren voor de laatste week van oktober of simpelweg tussendoor via een persbericht aankondigen.

De nieuwe iPad mini wordt in ieder geval een veel grotere upgrade dan het vorige model. Voor het eerst krijgt de kleinste iPad volgens bronnen een OLED-display, waardoor zwart echt zwart wordt en kleuren er beter uitzien. Daarnaast is uit informatie over Apple’s eigen hardware gebleken dat er een A20 Pro-chip, een nieuw speakersysteem en een frontcamera aan de lange kant van het scherm gepland staan.

Die laatste verandering kennen we al van de grotere iPads. Tijdens videobellen zit de camera daardoor op een logischere plek wanneer je de iPad horizontaal gebruikt. Ook gaan er al langer geruchten over een beter waterbestendig ontwerp.

Oktober wordt een van Apple’s drukste maanden

En alsof twee reeksen productaankondigingen nog niet genoeg zijn, heeft Apple deze maand nog een belangrijke release gepland. Op 16 oktober begint de pre-order van de iPhone Duo, waarna Apple’s eerste opvouwbare iPhone vanaf vrijdag 23 oktober daadwerkelijk verkrijgbaar is.

Daardoor kan de planning er opvallend uit gaan zien: eerst de nieuwe smart home-producten op 13 oktober, een paar dagen later de iPhone Duo-pre-order, vervolgens de release daarvan op 23 oktober en kort daarna opnieuw nieuwe producten. Vooral als Apple tijdens die laatste ronde daadwerkelijk de langverwachte OLED-MacBooks onthult, heeft het bedrijf een van zijn grootste aankondigingen dus tot het allerlaatst bewaard.

Helemaal zeker is de invulling van die laatste week nog niet. De informatie over een tweede productgolf komt van meerdere bronnen, maar Apple heeft zelf nog niets aangekondigd. Zodra duidelijk wordt wanneer het volgende moment plaatsvindt en welke producten er precies komen, lees je dat uiteraard op iCulture.