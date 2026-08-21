AI-muziek bij Apple Music: aan dit speciale label herken je het binnenkort

Nieuws Apple 1 reactie
Een speciaal label voor muziek die voornamelijk door AI gegenereerd is: het komt binnenkort naar Apple Music. Dat deelt Apple in een e-mail aan artiesten. Zij moeten al langer aangeven of hun muziek met AI is gemaakt, maar binnenkort deelt Apple het ook met gebruikers.
Sasha Koevoets -

Dit speciale label is bedoeld om transparant te zijn richting gebruikers. Het gaat volgens de bron niet om muziek waar een klein beetje AI is gebruikt, bijvoorbeeld voor een paar optimalisaties. AI moet echt een hoofdrol spelen in het maakproces om dit label te krijgen.

Apple Music krijgt label voor AI-muziek

Apple heeft muzieklabels en andere partners per e-mail geïnformeerd over het nieuwe Made With AI-label. Het label verschijnt bij muziek die voor een belangrijk deel met generatieve AI is gemaakt en wordt zichtbaar voor alle Apple Music-gebruikers. We weten nog niet hoe het label eruitziet. De voorwaarde voor het label wordt als volgt omschreven:

We definiëren door AI gegenereerde content als alles wat primair afkomstig is van een generatieve AI-service.

Apple (vrij vertaald)

Transparency Tags

Apple zette eerder dit jaar al een eerste stap met zogenaamde Transparency Tags. Daarmee kunnen platenlabels en andere aanbieders in de metadata aangeven of AI is gebruikt voor bijvoorbeeld de muziek, songtekst, albumillustratie of muziekvideo. Bij de introductie waren deze tags nog optioneel en liet Apple het aan aanbieders over om te bepalen wanneer iets als AI-content geldt.

De Transparency Tags worden binnenkort verplicht wanneer AI is gebruikt om een wezenlijk deel van de content te maken. Daaronder vallen in ieder geval nummers die voornamelijk met een generatieve AI-dienst zijn gemaakt. Het nieuwe Made With AI-label zorgt er vervolgens voor dat deze informatie ook voor luisteraars zichtbaar wordt. Hoe het bij de introductie later dit jaar zal worden gehandhaafd, is onbekend.

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Steeds meer AI-muziek op Apple Music

De hoeveelheid AI-muziek die bij Apple Music wordt aangeleverd is ondertussen aanzienlijk. Volgens Apple Music-topman Oliver Schusser is meer dan een derde van de muziek die maandelijks wordt geüpload volledig met AI gegenereerd. Toch is AI-muziek goed voor minder dan 0,5 procent van wat er daadwerkelijk wordt beluisterd. Apple gebruikt zelf een systeem om AI-muziek te herkennen, maar verwacht ook van aanbieders dat zij het gebruik van AI doorgeven.

Vanaf wanneer het nieuwe label precies in Apple Music verschijnt, is nog niet bekend. Apple spreekt in de verstuurde e-mail over ‘later dit jaar’. Concurrent Spotify nam eerder al maatregelen om duidelijker onderscheid te maken tussen echte artiesten en AI-imitaties.

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