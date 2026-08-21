Dit speciale label is bedoeld om transparant te zijn richting gebruikers. Het gaat volgens de bron niet om muziek waar een klein beetje AI is gebruikt, bijvoorbeeld voor een paar optimalisaties. AI moet echt een hoofdrol spelen in het maakproces om dit label te krijgen.
Apple Music krijgt label voor AI-muziek
Apple heeft muzieklabels en andere partners per e-mail geïnformeerd over het nieuwe Made With AI-label. Het label verschijnt bij muziek die voor een belangrijk deel met generatieve AI is gemaakt en wordt zichtbaar voor alle Apple Music-gebruikers. We weten nog niet hoe het label eruitziet. De voorwaarde voor het label wordt als volgt omschreven:
We definiëren door AI gegenereerde content als alles wat primair afkomstig is van een generatieve AI-service.
Apple (vrij vertaald)
Transparency Tags
Apple zette eerder dit jaar al een eerste stap met zogenaamde Transparency Tags. Daarmee kunnen platenlabels en andere aanbieders in de metadata aangeven of AI is gebruikt voor bijvoorbeeld de muziek, songtekst, albumillustratie of muziekvideo. Bij de introductie waren deze tags nog optioneel en liet Apple het aan aanbieders over om te bepalen wanneer iets als AI-content geldt.
De Transparency Tags worden binnenkort verplicht wanneer AI is gebruikt om een wezenlijk deel van de content te maken. Daaronder vallen in ieder geval nummers die voornamelijk met een generatieve AI-dienst zijn gemaakt. Het nieuwe Made With AI-label zorgt er vervolgens voor dat deze informatie ook voor luisteraars zichtbaar wordt. Hoe het bij de introductie later dit jaar zal worden gehandhaafd, is onbekend.
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Steeds meer AI-muziek op Apple Music
De hoeveelheid AI-muziek die bij Apple Music wordt aangeleverd is ondertussen aanzienlijk. Volgens Apple Music-topman Oliver Schusser is meer dan een derde van de muziek die maandelijks wordt geüpload volledig met AI gegenereerd. Toch is AI-muziek goed voor minder dan 0,5 procent van wat er daadwerkelijk wordt beluisterd. Apple gebruikt zelf een systeem om AI-muziek te herkennen, maar verwacht ook van aanbieders dat zij het gebruik van AI doorgeven.
Vanaf wanneer het nieuwe label precies in Apple Music verschijnt, is nog niet bekend. Apple spreekt in de verstuurde e-mail over ‘later dit jaar’. Concurrent Spotify nam eerder al maatregelen om duidelijker onderscheid te maken tussen echte artiesten en AI-imitaties.
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Apple Music
Apple Music is de betaalde muziekdienst van Apple. Vind het antwoord op veelgestelde vragen in onze Apple Music FAQ of neem meteen een abonnement! Apple Music biedt een catalogus van tientallen miljoenen nummers die je onbeperkt kan afspelen voor een vast bedrag per maand. Veel muziek is ook in lossless kwaliteit beschikbaar, evenals in ruimtelijke audio dankzij Dolby Atmos. Een speciale variant is Apple Music Classical, dat speciaal gericht is op klassieke muziek. Een abonnement op Apple Music is rechtstreeks af te sluiten bij Apple en is ook onderdeel van Apple One.
1 reactie
Luc
Ze hadden al goede music
Zoals de westbound Sons jammer dat ze het weg gehaald hadden